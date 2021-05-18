Дмитрий Иоффе успешно занимался продвижением IT-стартапов. Но оставил бизнес, когда впервые побывал на озере Вуокса и понял, что никто не очистит его от гор мусора, если не придумать, как сделать это весело. Он рассказал, как создал международные «Чистые игры» и почему напрасно возлагать на человека полную ответственность за сохранение планеты.

«Мы не спекулировали на высокой идее о спасении планеты» Еще семь лет назад все чем я занимался никак не было связано с экологией. Я работал в сфере интернет-маркетинга и IT, был управляющим венчурного фонда: подыскивал бизнес-ангелов для разных проектов, делал исследования, собирал заявки на инвестиции в стартапы. Разрабатывал мобильное приложение «Расписание вузов» для удобства студентов и преподавателей. Также делал сайт sportmesto — каталог спортивных площадок в Петербурге, чтобы людям было проще найти зал для тренировок. Еще занимался сюжетно-ролевыми играми, когда команды в лесу в костюмах и с реквизитами разыгрывают сюжеты из различных художественных миров: от Линча до Тарантино, от Толкиена до Акунина и Достоевского. И вместе с тем у меня возникали мысли об экологических проблемах. Например, я задавался вопросом, куда едет мусор, который я выкидываю, что с ним происходит потом. Мне хотелось, чтобы лес, где я люблю проводить время, становился чище, чтобы деревья не срубали и чтобы в них не заколачивали гвозди ради собственного удобства — когда вешают гамак или устанавливают палатку, например. Но эти мысли все же не приводили к каким‑то действиям. Я не занимался экологическим активизмом и не участвовал ни в каких проектах как волонтер, пока в 2014 году не попал на озеро Вуокса в Ленинградской области.

Мы с друзьями просто отправились в поход и большой компанией — человек 20 — плавали на лодках несколько дней.

На Вуоксе много маленьких островов с огромными свалками — три метра в длину и в ширину. Я вдруг понял, что никто никогда эту свалку отсюда не вывезет просто так. Значит, нужно придумать мотивацию для людей, которые бы могли добровольно приехать и почистить эту территорию. Так появилась идея «Чистых игр».

Первое, что пришло нам с друзьями в голову, — организовать именно ролевую игру, где мусор — это золото, которое, по правилам, нужно добывать. А потом решили: если игра будет скорее спортивной, а не ролевой, она привлечет больше людей и сможет стать более популярной. Побеждает та команда, которая соберет больше мусора. Приз — билеты в кинотеатр или термокружки, чтобы не покупать напитки в одноразовых пластиковых стаканчиках, или сертификат на покупку чего‑то в «экологическом» магазине.

Подробности по теме Деньги за пластик и газ из пищевых отходов: почему Швеция — самая экологичная страна мира Деньги за пластик и газ из пищевых отходов: почему Швеция — самая экологичная страна мира

Первая игра состоялась уже спустя два месяца. Мы попросили участников сделать взнос — 1900 рублей на команду (на всех последующих играх взноса уже не было). Также мы привлекали спонсоров — на аренду лодок, на призы. Я написал краткий анонс нашего мероприятия и разослал его знакомым. Кому‑то нравилась задумка, кто‑то помог нам потому, что мы были друзьями. Нам было важно, чтобы участники игр могли хорошо провести время, мы не спекулировали на высокой идее о спасении планеты. К первым играм присоединились сразу сто человек! Мы провели соревнования на Вуоксе, команды по четыре человека плавали на лодках между островами и собирали мусор. Участники получали баллы за разные конкурсные задания, за сам сбор мусора и сортировку — эти баллы можно было потратить, например, на моторную лодку, чтобы еще быстрее передвигаться между островами. У нас также был конкурс необычных находок и конкурс бортовых журналов — как на кораблях, когда во время плавания ты ведешь заметки и описываешь то, что происходит с членами твоей команды. Игры длились девять часов, практически целый день. Представьте, что на некоторых островах участники выкапывали-выкапывали отходы, а потом вдруг понимали, что мусор глубоко в земле переплетается с корнями деревьев , и они уже были вынуждены останавливаться. Это все впечатляет. Мы тогда собрали 800 мешков мусора — это по-настоящему огромная гора, которую мы потом еще целый день вывозили на материк.

«Это выглядит не как субботник, а как фестиваль» Результаты наших первых игр мы оформляли на сайте в виде ярких презентаций с качественными фотографиями. Я тогда еще занимался стартапами, и эта форма отчетности казалась мне наиболее удачной для любого проекта — даже некоммерческого. «Чистые игры» одни из первых в экосообществе стали вот так отчитываться о своей работе — наглядно, с инфографикой. Грубо говоря, мы задумались об упаковке продукта. Поэтому он вскоре хорошо взлетел — и среди коммерческих компаний, и среди людей, которые заинтересовались темой. Перед нами никогда не стояла цель масштабироваться. Мы подавали заявки на гранты, продолжали рассказывать о нашей идее спонсорам, и спустя какое‑то время люди сами стали нам звонить и спрашивать: «Как можно провести у себя «Чистые игры?» Тогда мы поняли, что можно просто объяснить, как мы работаем, и распространять игры как франшизу. Мы подробно описали, как собирать команды, с чего начинать игру, куда нужно отвозить мусор после соревнований. Тех, кто хочет присоединиться к нашему движению и провести игры в своем городе, например, мы обучаем бесплатно, даем логотипы, предоставляем наше мобильное приложение, в котором можно вести рейтинг команд и отслеживать результаты. Но другое дело, если требуется наше непосредственное участие: мы принимаем корпоративные заказы от компаний, и это позволяет платить зарплату команде, выручать небольшую прибыль. Почему сотрудникам больших компаний интересно проводить время друг с другом, собирая мусор? Обычно это все-таки инициатива HR- или PR-службы компании, если от коллектива есть запрос заниматься корпоративным волонтерством и делать вместе добрые дела. Но суть в том, что такой запрос, который сейчас не редкость в корпорациях, можно совершенно по-разному удовлетворить: кто‑то делает это грустно, кто‑то — весело. Вот у нас — именно весело. Мы проводим для компаний экобатлы, квесты, мастер-классы — например, как совместить уборку и фитнес или как сделать экосумку. Мы организуем пикник, ставим фотозоны — то есть это выглядит не как субботник, а как фестиваль.

Подробности по теме Гид по экосексу: как сделать свою интимную жизнь безопасной для природы без вреда для себя Гид по экосексу: как сделать свою интимную жизнь безопасной для природы без вреда для себя

«Дети вырастут — все поменяется» В 2018 году одна наша знакомая, которая работала учителем в индийской школе, собрала команды и сама провела «Чистые игры» в Индии. Зимой 2019 года к нам присоединились Венесуэла и Китай, потом Польша, Латвия, Эстония. Сейчас «Чистые игры» прошли уже в 19 странах! В октябре 2020-го мы организовали большой турнир между командами России и США. Пару лет назад мы нашли гранты на российско-американские совместные социальные проекты. Мы присматривались к этим программам, искали партнеров в Штатах. Когда нам удалось найти единомышленников и получить грант, началась пандемия, и наши планы притормозились. Поэтому только осенью того года наконец получилось провести турнир между одиннадцатью городами России и десятью городами Америки. Восточное побережье США начинало игры в 10 утра, а Россия — в 17 часов. Мы вели онлайн-трансляцию, обновляли турнирную таблицу — то есть за результатами команд можно было следить почти в прямом эфире. У нас были ведущие и гости трансляции, были прямые включения с площадок — например, сначала из Нью-Йорка, а потом из Орла и Выборга. Наблюдая за тем, как игры проходят в других странах, можно сделать вот какой вывод: мусор везде убирают одинаково! Но я помню, что в Китае, например, чтобы очистить кусты от отходов, участники пользовались какими‑то специальными длинными палочками. В Нигерии команды решили очищать не зеленую зону, а убирались в городе — выгребали мусор из канав. Когда мы сотрудничали с японцами, выяснили, что у них существует своя федерация по спортивному сбору мусора. И их правила очень похожи на правила наших «Чистых игр» — было интересно посмотреть на людей, которые делают то же самое, что и мы, только в другой части мира. Заметно, что почти в каждой стране в «Чистых играх» охотно участвуют дети и молодежь — у них азарт просыпается. И нас это радует. Дети вырастут, у них сформируется уже совершенно другой уровень ответственности за чистоту вокруг — и все поменяется. Люди вовлекаются в экопроекты с удовольствием, и сообщество растет очень быстро. Мы не любим акцентировать внимание на том, что человек ответственен за сохранность планеты, это не совсем верное утверждение, хотя оно очень выгодно для экологического движения. Всегда остается вероятность того, что взорвется пара вулканов и наступит ядерная зима или прилетит астероид. Последние исследования указывают на то, что парниковый эффект мог стать причиной вымирания ихтиозавров, так что он может возникнуть и без человека. Так что смысл нашей работы не в том, чтобы вызвать чувство вины у человека , а в том, чтобы люди видели: они не одни, — и становились более уверенными в своих новых экопривычках. Очень приятно видеть участников, которые возвращаются на «Чистые игры» снова и снова. У нас в том году в Петербурге проходили два больших турнира с тысячью человек и международный турнир среди стран Балтийского региона. И в этих трех турнирах одна и та же команда взяла два первых места и одно третье. Обычно люди сами формируют и регистрируют команды еще до начала соревнований — зовут друзей, родственников, хотя если человек решает участвовать сам, он может сформировать команду на месте из одиночек и заодно подружиться с кем‑то из экоактивистов. Наши организаторы по всей стране состоят в общих чатах, они передают друг другу лучшие практики, причем не только для «Чистых игр», а вообще для разных экологических акций и движений. Можно сказать, что мы тоже расширили сеть таких людей по стране.

Подробности по теме Хоп, мусорок: как «Афиша Daily» отправилась на пластиквотчинг к подмосковному пруду Хоп, мусорок: как «Афиша Daily» отправилась на пластиквотчинг к подмосковному пруду

Вот уже пять лет «Чистые игры» — мое главное дело. Благодаря им я познакомился с девушкой, которая стала моей женой, — сейчас она тоже часть команды. В нашем коллективе 10 человек, но еще около 300 организаторов игр в разных городах и странах, и я чувствую, что это как раз тот проект, в котором есть большие перспективы для развития. Сейчас «Чистые игры» — это частично НКО и частично бизнес, потому что мы проводим экокорпоративы. За семь лет мы собрали более 1290 тонн мусора . После игр мы отвозим мешки на легальные полигоны твердых отходов, а если участники сортируют мусор, свозим на переработку. Мы не можем присутствовать на каждой игре, естественно, но нам важно, чтобы собранные отходы после игр попадали куда следует — обычно это контролируется с помощью обратной связи от организаторов. Они пишут об итогах игр в социальных сетях, и мы видим, как все прошло. К тому же у нас есть соглашение, которое должны подписывать организаторы игр, и в нем прописаны штрафные санкции для тех, кто нарушит правила. Могу сказать, что мы не придирчивы, но это соглашение — наш рычаг контроля на случай, если что‑то пойдет не так, как у нас принято.

Одними играми мир не спасти, и нельзя ведь бесконечно убирать мусор — нужно, чтобы на его месте больше не образовывалась свалка.

Поэтому мы в целом относимся к играм как к хорошему способу вовлечения людей в разные экоактивности. Иногда меня спрашивают, возникают ли мысли вернуться к IT-стартапам, снова заниматься исключительно бизнесом? Здорово, когда дело, которое ты научился монетизировать, приносит реальную пользу людям. Поэтому заниматься проектами, где нет никакой «социальщины», я уже не хочу.