В День космонавтики все традиционно вспоминают первый полет Юрия Гагарина в космос, но, кроме него и других мужчин-космонавтов, космос также покоряли и женщины. Подготовили для вас непростой тест о космонавтках, пройдите его и узнайте о положении женщин в этой сфере.
С момента первого полета Юрия Гагарина в космосе побывал 501 мужчина из разных стран. А сколько было космонавток?
Дальше!
Сколько лет прошло с первого в мире одиночного полета женщины, прежде чем в космосе побывала вторая космонавтка?
Дальше!
В 1984 году Светлана Савицкая посетила космическую станцию «Салют-7», став второй женщиной в космосе и первой, совершившей выход в открытый космос. Что подарили ей коллеги-мужчины, когда она вернулась на Землю?
Дальше!
В марте 2019 года первый в мире женский групповой выход в открытый космос отменили из‑за нехватки подходящих скафандров. Как администратор НАСА Кен Бауэрсокс прокомментировал случившееся?
Дальше!
Семья Валентины Терешковой узнала о ее полете только после того, как она вернулась с орбиты. Почему она это скрывала?
Дальше!
В СССР были женщины, которые готовились к полету в космос, но так его и не совершили. Все они были разных профессий: какой из них не занималась ни одна из претенденток?
Дальше!
Вопрос с подвохом. В 1983 году в космос впервые отправилась американская астронавтка Салли Райд. Ее путешествие должно было длиться неделю. О чем инженеры спросили Салли прямо перед полетом?
Дальше!
В 2018 году во время отбора в отряд российских космонавтов заявки подали 87 женщин. Сколько из них прошли отбор?
Дальше!
А сколько всего женщин включены в отряд космонавтов Роскосмоса?
Дальше!