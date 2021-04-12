В День космонавтики все традиционно вспоминают первый полет Юрия Гагарина в космос, но, кроме него и других мужчин-космонавтов, космос также покоряли и женщины. Подготовили для вас непростой тест о космонавтках, пройдите его и узнайте о положении женщин в этой сфере.