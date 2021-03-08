Мы надеемся, что вам не надо напоминать: 8 Марта — это не про мимозы и украшение стола, а про равноправие и видимость. 8 Марта — день, который надо умножить на 365 (или 366, если год високосный). 8 Марта — праздник борьбы за права. В этой сборке — главные материалы по теме, написанные нами: жизнь, борьба, идеи искусство, и правильные подарки.
Правильные поздравления
Сильный пол
Мы подготовили открытки-мемы на 8 Марта. Волчицы-феминистки спешат поздравить всех женщин
Сильный пол
Клитор и завтрак: 14 действительно полезных подарков на 8 Марта
Сильный пол
Попробуйте собрать самое стереотипное поздравление с 8 Марта вместе с бинго «Афиши»
Идеи и активизм
Сильный пол
«Обещают проводить до травмпункта»: как в постсоветских странах борются за права женщин
Сильный пол
40 лет спустя: интервью с авторками переиздания альманаха советских феминисток
Интервью
«Феминизм сегодня стал продуктом»: Лив Стремквист — о деле Цветковой, менструации и любви
Интервью
Залина Маршенкулова: «Это феминизм для начинающих — пересядь, попробуй»
Препринт
Краткая история гендерного активизма: как на Западе появился феминизм и к чему он пришел
Жизнь
Это случилось со мной
«Твое место на кладбище»: как в России травят публичных феминисток и других активисток
Это случилось со мной
«Тяжело одновременно защищаться и рожать»: истории женщин, переживших насилие в родах
Это случилось со мной
«У красивой девушки не может быть депрессии»: как психиатры нарушают врачебную этику
Это случилось со мной
«Что ты делала, чтобы это случилось?»: как полиция отказывается помогать жертвам насилия
Это случилось со мной
Как женщины из Украины и России становятся жертвами домашнего насилия за границей
Это случилось со мной
Женщины и рак: как меняется отношение к сексу и телу во время лечения
Это случилось со мной
«Иногда кажется, что я боюсь сына»: как опыт сексуального насилия влияет на материнство
Это случилось со мной
«Он назвал меня хорошей ученицей и поцеловал»: как происходят сексуальные злоупотребления
Это случилось со мной
«Я задыхалась от слез»: истории женщин, столкнувшихся с насилием в кабинете гинеколога
Это случилось со мной
«Я хотела выйти в окно»: истории женщин, пострадавших от порномести
Профессии
Что бить
Support your local girl gang: 10 татуировщиц, которых нужно знать
Сильный пол
«Нам говорили, что девочки не могут задать умный вопрос»: женщины науки — о сексизме
Театр
«Курица — не птица, женщина — не режиссер»: 5 режиссерок об отношении к женщине в театре
Сильный пол
«Не давать мне работать, потому что это тяжело, — глупо»: история первой девушки-машиниста
Сильный пол
Хватит быть такими злыми: Елена Шейдлина, Света Comrade и другие художницы о буллинге
Интервью
«Не люблю свою профессию, но я в ней надолго»: Алена Михайлова — о своей актерской участи
Сериалы
Tits up: российские девушки-комики об «Удивительной миссис Мейзел»
Искусство
Новая поэзия
Красный день календаря: три стихотворения о менструации
Плейлист
«Равноправие»: плейлист «Афиши Daily» к 8 марта
Интервью
Большое интервью с писательницей и феминисткой Чимамандой Нгози Адичи
Сильный пол
«Давайте будем орать»: что послушать на фестивале «Не виновата» кроме «СБПЧ» и Pussy Riot
Новая этика
«Я не хочу скрывать то, насколько я зла»: пять манифестов от женских групп
Фильмография
Между молотом и квиром: что нужно знать о пионерке фем-киноавангарда Барбаре Хаммер
Мультики
Восточная сказка от Disney «Райя и последний дракон»: принцессам не нужны бойфренды
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