Мы надеемся, что вам не надо напоминать: 8 Марта — это не про мимозы и украшение стола, а про равноправие и видимость. 8 Марта — день, который надо умножить на 365 (или 366, если год високосный). 8 Марта — праздник борьбы за права. В этой сборке — главные материалы по теме, написанные нами: жизнь, борьба, идеи искусство, и правильные подарки.