Несмотря на все трудности, в 2020-м было место и приятным событиям; мы узнали у наших читателей, что хорошего произошло с ними в этом году. В уходящем году наши подписчики:

Вылечились от болезней @aqulina_mezinova

«Это лучший год в моей жизни. Именно так. Я больше не умираю. 9 декабря 2020-го я вошла в ремиссию. 57 очагов распада головного мозга из 90 попросту зажили, и рассеянный склероз больше не усадит меня в инвалидное кресло. Под финал, одновременно с этим, я встретила роскошного (роскошного!!!) профессионального футболиста. Он просыпается утром и не может вздохнуть, глядя на меня. «Я хочу всегда быть с тобой», — теперь так говорит он, а не мой рассеянный склероз». @tobeplombir

«В начале этого года я вылечилась от депрессии, которая мучила меня четыре месяца до. Моя мама узнала, что у нее рак, и победила его. Я выросла в профессиональном плане. Отдохнула на море с сыном. Семьей переболели ковидом и выздоровели!!! Это был год преодолений, и мы стали сильнее. Спасибо за эту силу!»

Встретили свою любовь @bogatyrevaaa

«Встретила свою любовь (и это оказалось взаимным 🤘🏼)». @katycake

«Находясь в отношениях со своим бывшим коллегой, я поняла, что мы разные. Расставание уже витало в воздухе. И вдруг мне написал мой другой бывший коллега с той же работы. Переписки, шутки, первые голосовые. Мы сходили в ресторан, погуляли по пустому карантинному Арбату. Итог: с одним бывшим коллегой рассталась, с другим бывшим коллегой теперь встречаюсь. Странно, дико, но вот так». @mgtalva

«Встретилась с любимым спустя 188 дней и более 2000 километров ❤️»

Рискнули пойти навстречу мечте @global_warming

«Бросила институт, в который поступала только из‑за родителей, нашла работу, научилась коммуницировать с людьми и стала гораздо смелее в своих высказываниях. Теперь учусь ставить свои чувства в приоритет». @notbadjo

«Я бросила хорошую работу в офисе, чтобы учиться в медицинском колледже. Как оказалось, получить медицинское образование, даже в ПТУ, сложно. Но очень кайфово».

«Еще более кайфово — наконец-то понять, кем хочешь стать, когда вырастешь, даже не смотря на то, что ты уже взрослый».

@2103yu

«Пять лет оттягивала этот момент, думала, не понравлюсь, не полюбит меня! Не увидит во мне харизму, не разглядит изюминку. А потом я психанула и рванула к ней. Долго она ко мне приглядывалась, мол, чужая я, зачем приехала? А время шло, все больше узнавали мы друг друга, потом дружить стали! Сейчас я подарила ей свою любовь, а она открыла мне свое сердце. Спасибо тебе за твое доверие и искренность, теперь уже и моя Москва!!! P. S. Бросила все и уехала в Москву. Устроилась в новую компанию и за семь месяцев из рядового сотрудника доросла до руководителя».

Радовались детям и их отсутствию @avovl.aysa

«Сделала свой первый тест на беременность, и он оказался отрицательным. Такого счастья я не испытывала, наверно, никогда». @tatiana.krasyukova

«А у меня случилось главное событие в моей жизни — я стала мамой чудесного сыночка! Хоть это и произошло в тяжелый в эмоциональном плане год из‑за пандемии, паники и кучи ограничений, но я счастлива как никогда».

Развивались и познавали новое @chieko_takesy

«Вернулась к чтению книг, приняла одиночество как пользу и время для важных выводов, а не как наказание». @yegor_kudinov

«Снял свою первую короткометражку, ну или этюд, но тем не менее лед тронулся в направлении мечты». @filanna

«1 января 2020-го сломала чужое укулеле, отдала деньги, склеила и научилась играть. Сейчас понимаю, что это одно из лучших событий этого года!» @turana_

«Первый раз режиссировала фешен-фильм, и он получился классным!» @ruslakott

«Встал у руля научной группы, стал немного более независимым ученым и начал воплощать свои идеи в жизнь!» Наслаждались временем с семьей @farnesiana

«Много времени дома и с семьей — это ли не чудо?! И еще с нами случился бездомный апельсиновый котенок с медовыми глазами». @takproshe09

«Два месяца взаперти с любимым человеком на даче почти без работы❤️» Приобрели маст-хэв 2020-го @pewpub

«Антитела».