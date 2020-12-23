В Госдуме приняли новый законопроект, предусматривающий лишение свободы до пяти лет за клевету о сексуализированном насилии. «Афиша Daily» объясняет, что это значит и чем это грозит.
Что произошло?
Депутаты Госдумы приняли 22 декабря в первом чтении, а затем 23 декабря во втором и сразу в третьем окончательном закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете, в том числе и о совершенном сексуализированном насилии.
Законопроект о реальных сроках за клевету внес в Госдуму единоросс Дмитрий Вяткин 14 декабря. В частности, он предложил добавить формулировку о «клевете, соединенной с обвинением кого‑либо в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
По словам самого Вяткина, положения законопроекта будут распространяться также на блогеров и авторов телеграм-каналов: «Телеграм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность вести каналы. Есть «Живой журнал». Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации». Он считает, что введение уголовной ответственности может послужить «сдерживающим фактором».
Что это за закон и какие в нем появятся изменения?
До конца 2011 года по статье 128.1 УК о клевете грозило до трех лет колонии. Потом ее декриминализовали. А в июле 2012 года статью вернули в Уголовный кодекс, однако лишения свободы она не предусматривала. В новой же редакции статьи в качестве наказаний предусматривается до пяти лет тюрьмы.
В поправках отражены следующие изменения:
За распространяемую публично клевету, в том числе через СМИ или интернет, предлагается наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
За клевету с использованием служебного положения — штраф в размере до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
За клевету о том, что человек болен серьезным заболеванием и представляет угрозу для окружающих, — штраф в размере до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
Если клеветой признают заявление о сексуализированном насилии, можно получить штраф в размере до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Чем это грозит?
Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что наказания, прописанные в статье, несоизмеримы преступлениям: «Излишняя строгость предусмотренных наказаний не соответствует принципу справедливости, предполагающему в каждом конкретном случае обеспечение адекватности предусмотренного законом наказания степени общественной опасности совершенных преступлений», — сообщает РБК со ссылкой на отзыв Пушкиной о законопроекте.
Согласно поправкам, иск можно подать на любые заявления о сексуализированном насилии в интернете. То есть, если пострадавшие расскажут о насилии, которое случилось давно и доказать его невозможно, они могут попасть под статью. Также под статью могут попасть и пострадавшие, которые, например, не называют имен. После того, как компания #MeToo началась в России, в соцсетях регулярно стали появляться посты, в которых жертвы сексуализированного насилия осмеливались говорить о том, что с ними произошло. После окончательного принятия закона в Совете Федерации и подписи президента за такие посты можно будет привлекать к ответственности.
Свое несогласие с принятым законом можно выразить, подписав петицию против него.