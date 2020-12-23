В Госдуме приняли новый законопроект, предусматривающий лишение свободы до пяти лет за клевету о сексуализированном насилии. «Афиша Daily» объясняет, что это значит и чем это грозит.

Что произошло?

Депутаты Госдумы приняли 22 декабря в первом чтении, а затем 23 декабря во втором и сразу в третьем окончательном закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете, в том числе и о совершенном сексуализированном насилии.

Законопроект о реальных сроках за клевету внес в Госдуму единоросс Дмитрий Вяткин 14 декабря. В частности, он предложил добавить формулировку о «клевете, соединенной с обвинением кого‑либо в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

По словам самого Вяткина, положения законопроекта будут распространяться также на блогеров и авторов телеграм-каналов: «Телеграм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность вести каналы. Есть «Живой журнал». Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации». Он считает, что введение уголовной ответственности может послужить «сдерживающим фактором».

Что это за закон и какие в нем появятся изменения?