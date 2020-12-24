Актер Никита Кукушкин запустил благотворительный проект «Помощь». В него входит мобильное приложение, в котором каждый может выбрать пожилого человека и помочь ему пожертвованием на осуществление конкретной потребности. Мы узнали у Никиты и его команды, как создавался этот проект.
Актер, основатель проекта
Заниматься благотворительностью я стал из‑за любви к людям. Пример для меня — моя мама, которая всегда помогала окружающим. Хоть мы и жили бедно, она, проходя подземный переход, могла дать денег нуждающимся, а затем, возвращаясь, добавить еще. Этот проект — ее подарок миру, который я доставляю всем как курьер.
Идея «Помощи» пришла мне в голову, когда я случайно встретил одного пожилого человека на Патриарших. Он не просил денег, а просто копался в помойке, чтобы найти одежду. Я проезжал мимо, остановился и спросил, в чем дело. Мужчина сказал, что его пенсии хватает только на покупку еды, оплату ЖКХ и лекарств, а на одежду ничего не остается. Вскоре подобная история повторилась — я встретил бабушку, которая просила просто купить ей еды.
Такое положение людей я ощущаю как позор моей нации, позор поколения, мой личный позор. Я чувствую свою ответственность за это.
И я начал думать, что можно сделать. Да, у меня есть возможность помочь кому‑то — но что нужно, чтобы помочь всем? И не только мне, но и каждому?
Дальше все пошло по цепочке. Мобильный телефон есть у каждого. Есть бабушки и дедушки. Так я придумал приложение и проект «Помощь», в котором можно отправить деньги на нужды конкретного человека. И не просто сделать перевод, а увидеть полную отчетность — накладную и фото подопечного в момент предоставления помощи.
Поначалу я существовал в режиме «сделаю сам», но через некоторое время оказалось, что так не получается. Меня спрашивали: «Никита, как регистрируемся — АНО или БФ?» А я не мог ответить — то нужно было выступать в театре, то бумажка потерялась, то я просто не знал ничего. Залез в сферу, в которой вообще ничего не понимал, был просто ноль.
Я актер и вдруг решил делать какой‑то прогрессивный IT-продукт, которому нет аналогов ни в Башкортостане, ни в Австралии. Поэтому начал скрести по сусекам: написал пост в фейсбуке, еще где‑то. Так появился один человек, который начал как‑то помогать, потом второй, третий. В итоге это заняло пять лет.
Меня вдохновлял Uber. В нем я понимаю что происходит: где моя машина, сколько она стоит, кто будет за рулем. Благотворительность устроена иначе: вот ты отправил деньги и получил чек, но как узнать, какую сумму собрали денег и какая требовалась? Мы как НКО должны объяснить, декодировать для аудитории, что происходит с их пожертвованиями дальше. И делать это простым языком. Не полотном букв и цифр, а как в Uber: оплатил поездку, получил чек и увидел, кто и на чем поедет.
Во многом помог мой театр «Гоголь-центр». Наши зрители — это люди определенного толка, и благодаря тем, кто туда ходит, постепенно получилось собрать нужных специалистов. Через соцсети и театр я познакомился с Дарьей Осмининой, руководителем Wunderman Thompson. Она пригласила меня в офис и устроила встречу с будущим менеджером проекта по маркетингу. Дала команду, с которой мы работали полтора года в режиме прогона. А ребята из Wunderman Thompson занимались основным программным кодом и UX/UI-дизайном мобильного приложения.
«Помощь» — результат общей работы гражданского общества, потому что каждый участник строил его по кирпичику. Проект принадлежит не мне, а россиянам. Он сделан для них и сколочен из материалов, которые они нам дали.
Важно понимать, что сострадание никому не принадлежит. Проект не персонифицирован, и если со мной или с командой что‑то случится, то топливо будет давать не наша репутация, а цифры в отчете. Вы видите, с кем и сколько скинули нуждающемуся: накладные и фото момента, когда помощь доставлена.
Конечно я понимаю, что в первую очередь «Помощь» зайдет тем, кто живет в пределах Садового кольца. Тем не менее мы идем ко всем молодым, чтобы у них была заложена мысль, что помогать — это норма. Сейчас в команде более 160 человек: разработчики, дизайнеры, фотографы, помощники, копирайтеры и многие другие. И 20 компаний, которые помогают на аутсорсе.
Я не думаю о том, что будет, если проект встанет. Мы начинаем с пожилых и долго будем с ними работать, но наше приложение универсально. Сейчас, чтобы купить машину, то идешь на «Авто.ру», квартиру — на «Циан». А если хочешь помочь, то есть миллион вариантов, но нет единого, удобного и прозрачного сервиса. Мы планируем сделать «Помощь» именно таким.
Директор фонда «Я в помощь»
Проект был задуман Никитой Кукушкиным в 2015-м. А полтора года назад мы учредили благотворительный фонд, сформировали cовет фонда и первый попечительский совет, определили наши основные цели и задачи. Я присоединилась к команде в феврале 2020 года сначала в качестве консультанта, а в августе взяла на себя ответственность директора.
С самого начала в реализации участвовало много известных организаций и специалистов, большая часть из которых работает в формате pro bono (оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. — Прим. ред.) и волонтерского участия. Это одновременно создает и преимущества, и трудность в достижении общих целей и задач. Во-первых, по каждому направлению их нужно формулировать вместе, это не может быть директивным решением одного или нескольких человек. Во-вторых, само воплощение проекта происходит через искреннее и заинтересованное вовлечение всех участников.
Поэтому многое занимает больше времени, чем хотелось бы, но зато наш проект — высококачественный результат коллективного мышления и труда! То, что мы объявляем о выходе приложения сейчас, когда все готово к релизу, а не существует просто как идея, — вполне логично со всех точек зрения.
При этом мы не скрывали другие акции и проекты фонда. Весной и летом этого года провели кампанию по оказанию помощи пожилым на карантине «#ЯВПОМОЩЬ», по итогам которой получили совместную с «Перекрестком» премию «Фундамент» за лучший социальный проект во время пандемии. Осенью, когда началась вторая волна коронавируса, мы возобновили ее и продолжаем освещать в публичном пространстве.
Наша команда состоит в основном из молодых людей. Но о какой‑либо неопытности говорить не приходится. Каждый участник — грамотный, образованный и опытный специалист, за плечами которого стоит работа в масштабных проектах в России и за рубежом. Наша деятельность строится на принципах сотрудничества, распределения ролей, личной ответственности и уважения друг к другу. Каждый делает свою часть, дополняя работу других, нет никакого особого менторства. Есть решения, дорожные карты по их выполнению и оценка достижения результатов. Но, конечно, мы не роботы и иногда спорим, делаем ошибки, иногда падаем от усталости. Это нормально.
Важно, что проектов, направленных на помощь пожилым, в нашей стране катастрофически мало. Поэтому нет смысла даже сравнивать «Помощь» и деятельность нашего фонда с работой других. Наш проект — не их конкурент, а платформа для реализации на новом технологическом уровне. Фонды-партнеры получают доступ к новой аудитории и новому инструменту по оказанию помощи собственным подопечным. Приложение «Помощь» — это своеобразный хаб, который соединяет тех, кто готов помогать, с теми, кому помощь нужна.
Мы очень серьезно относимся к соблюдению всех законодательных норм. Бухгалтерское и кадровое сопровождение деятельности нашего фонда осуществляет компания Philin — эксперты в области некоммерческого сектора. Юридическую поддержку нам оказывает бюро «Бартолиус». С нами работают опытнейшие юристы и финансисты. Прежде чем запустить какое‑либо направление или акцию, мы оцениваем возможности по обеспечению полного документального сопровождения и только после этого начинаем действовать. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех экспертов и партнеров, благодаря которым мы имеем надежную и авторитетную базу для благотворительной работы.
Директор по маркетингу
До запуска «Помощи» я работала в «Доме культур», где руководила маркетинговым отделом, и до сих пор отвечаю (в роли креативного директора) за международный проект Secret Walls (проект, нацеленный на поддержку местных художников из разных стран. — Прим. ред.). В какой‑то момент у меня появилась острая необходимость быть полезной и нужной. Делать то, что может приносить пользу нашему обществу, конкретные действия и конкретные результаты. Сейчас я действительно не понимаю, чем еще можно заниматься, кроме как помощью другим людям.
С Никитой Кукушкиным мы знакомы больше двадцати одного года. Так получилось, что всю жизнь мы идем вместе. К слову, он и позвал меня на проект «Дом культур». А когда появилась «Помощь», точнее активная работа над этой платформой, Никита тут же пригласил меня принять участие.
Хотя сейчас в нашем проекте внутренняя команда очень маленькая, есть огромное количество компаний и отдельных ребят, готовых помогать в развитии. Приходится совмещать в себе множество направлений: выстраивать идеологию проекта, бренд, образ, стратегию, развитие, активации, продвижение. Сводить людей, искать партнеров, вести коммуникации с партнерами и подрядчиками проекта. Трудности возникают каждый день, и только объединившись, нам удается их преодолевать.
«Помощь» — это проект большой любви. Наша команда состоит из невероятных людей, которым хочется каждый день признаваться в любви и быть рядом с ними. Так вышло, что за это время мы стали действительно большой семьей, которую объединяет общее дело. Благодаря «Помощи» я открыла в себе много интересных вещей и обрела любовь.
У меня и всей нашей команды есть общая цель — сделать так, чтобы наше приложение вошло в привычную инфраструктуру смартфона, как инстаграм, фейсбук и другие сервисы, без которых сложно представить свою жизнь. Чтобы помогать стало нормой для всех.
Первый шаг в нашей работе уже сделан: в период карантина мы запустили кампанию «#ЯВПОМОЩЬ», в рамках которой добровольцы развозили продуктовые наборы пожилым людям. Как говорит Никита, это была первая ласточка нашей помощи тем, кто больше всего в ней нуждается.
Как создавалось приложение
«Идея проекта возникла у Никиты еще пять лет назад, а активная разработка длится почти полтора года. Несколько раз менялись концептуальные вещи, из‑за которых сроки релиза постоянно сдвигались. Сейчас мы определились с MVP (минимально жизнеспособный продукт. — Прим. ред.), начали тестировать продукт, и я уверен, что в середине декабря мы запустимся, — говорит менеджер по продукту Павел Симонов. — У нас в штате нет программистов, а разработку ведут партнеры, которые делают все бесплатно. Нам помогают одни из лучших команд в индустрии, которые зачастую еще и конкурируют между собой. Это лишь доказывает, что помощь объединяет не только людей, но и бизнес».
По его словам, главной задачей при создании приложения было сделать благотворительность простой, технологичной и прозрачной. В приложении вся помощь адресная, и пользователь видит нуждающегося человека, которому нужна помощь, на карте города. Можно делать разовый перевод или подписываться на потребности людей, помогая им регулярно.
Дизайном приложения занималась Инджила Самад Али — сейчас она занимает должность арт-директора «Помощи». «Никита позвонил мне в июле 2019 года, когда я была в Берлине, — сначала не взяла трубку, потому что это был незнакомый номер и роуминг. Потом он связался со мной еще раз в августе, будучи в какой‑то поездке. Как сейчас помню: он плыл на лодке и два часа рассказывал мне про идею проекта и все то, что хотел бы заложить в знак. Я выслушала его и ушла делать концепцию. Сказала себе: «Если лого и знак родится без мучений — то вернусь к Никите». Все получилось легко, а вот Никита думать ушел на месяц. Я уже смирилась и забыла, когда он вернулся, решив остаться с моим вариантом», — вспоминает Инджила.
Объясняя значение логотипа «Помощи», она отмечает, что первоначально закладывала в него только смысл объятий. Скобки были руками, а круг в центре — душой, о которой заботятся. Целью было создать символ, который легко рисовался бы на чем угодно и чем угодно. Но впоследствии получившийся знак обрел новые смыслы: это глаз, наблюдающий за подопечным, и радар, следящий за ним.
Как устроено приложение
Внешне «Помощь» немного напоминает популярный тиндер, только его задача — помочь пользователю найти того, кто нуждается в поддержке. Внутри есть интерактивная карта, на которой отображается, где находится пожилой человек. У подопечного есть профиль с фотографией, собственной историей, указанием, какая именно помощь и сколько средств требуется. Например, это может быть покупка продуктов, нового дивана или кровати.
В приложении также видно, кто еще поддержал конкретного человека, а после отправки средств пользователь получает чек о зачислении денег на индивидуальный счет подопечного.
Переводить деньги можно как единоразово, так и регулярно — для второго варианта нужно оформить подписку и указать удобную сумму, но не больше той, которая необходима для завершения сбора на конкретную потребность. В приложении вы подробно видите, сколько собрано по подписке и сколько — разовым платежом.
Как стать помощником
В проекте уже есть база помощников, но стать им может каждый желающий. Работа найдется для всех: есть и административные обязанности, и задачи по продвижению проекта. Также можно стать тем, кто помогает нуждающимся напрямую в команде с другими. Их координаторы «Помощи» ищут через социальные сети.
«Помощники обязательно заполняют анкету с ссылками на соцсети и другими вопросами, такими как наличие авто, опыт в волонтерской работе и так далее. Перед их отправкой к подопечным мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и тому, как вести себя с пожилыми», — рассказывает координатор помощников Борис Ланге.
Во избежание рисков каждый будущий помощник проходит личное собеседование, которое позволяет координаторам узнать, что человек хочет получить от участия в проекте, какие у него цели. Успешно прошедшие интервью подпирают волонтерский договор с указанием паспортных данных и контактов. С новичками всегда работают более опытные сотрудники, которые помогают и дают советы в непредвиденных ситуациях.
Как стать подопечным
Для потенциальных подопечных есть общий критерий: они должны быть старше 60 лет и иметь низкий уровень дохода (в Москве и Петербурге — до 22 тыс. рублей, в регионах — до 15 тыс.). Для того чтобы попасть в «Помощь», они проходят двойную верификацию. Сначала на уровне фондов-партнеров, среди которых «Яркая жизнь», «Долго и счастливо», «Артист», «Дари надежду», «Добродомик».
«Далее мы связываемся с подопечным, рассказываем о проекте, договариваемся о встрече. Наш помощник и фотограф едут к нему для подписания документов, фотографирования и повторной верификации. Потом мы добавляем пожилого человека в приложение и начинаем сбор средств. В конце месяца мы передаем данные нашим ретейл-партнерам, которые доставляют продуктовое наборы», — поясняет координатор подопечных Женя Ким.
Если вы знакомы с пожилым человеком, которому нужна помощь, можно связаться с одним из фондов-партнеров «Помощи» или позвонить на телефон горячей линии 8 800 511 13 04.