Актер Никита Кукушкин запустил благотворительный проект «Помощь». В него входит мобильное приложение, в котором каждый может выбрать пожилого человека и помочь ему пожертвованием на осуществление конкретной потребности. Мы узнали у Никиты и его команды, как создавался этот проект.

Никита Кукушкин Актер, основатель проекта

Заниматься благотворительностью я стал из‑за любви к людям. Пример для меня — моя мама, которая всегда помогала окружающим. Хоть мы и жили бедно, она, проходя подземный переход, могла дать денег нуждающимся, а затем, возвращаясь, добавить еще. Этот проект — ее подарок миру, который я доставляю всем как курьер. Идея «Помощи» пришла мне в голову, когда я случайно встретил одного пожилого человека на Патриарших. Он не просил денег, а просто копался в помойке, чтобы найти одежду . Я проезжал мимо, остановился и спросил, в чем дело. Мужчина сказал, что его пенсии хватает только на покупку еды, оплату ЖКХ и лекарств, а на одежду ничего не остается. Вскоре подобная история повторилась — я встретил бабушку, которая просила просто купить ей еды. Такое положение людей я ощущаю как позор моей нации, позор поколения, мой личный позор. Я чувствую свою ответственность за это.

Какие глобальные планы мы можем строить, когда старики вынуждены рыться в мусорках в поисках одежды или даже еды? На пенсию в 12 тысяч не проживаешь — не то что достойно, вообще никак.

И я начал думать, что можно сделать. Да, у меня есть возможность помочь кому‑то — но что нужно, чтобы помочь всем? И не только мне, но и каждому? Дальше все пошло по цепочке. Мобильный телефон есть у каждого. Есть бабушки и дедушки. Так я придумал приложение и проект «Помощь», в котором можно отправить деньги на нужды конкретного человека. И не просто сделать перевод, а увидеть полную отчетность — накладную и фото подопечного в момент предоставления помощи. Поначалу я существовал в режиме «сделаю сам», но через некоторое время оказалось, что так не получается. Меня спрашивали: «Никита, как регистрируемся — АНО или БФ?» А я не мог ответить — то нужно было выступать в театре, то бумажка потерялась, то я просто не знал ничего. Залез в сферу, в которой вообще ничего не понимал, был просто ноль. Я актер и вдруг решил делать какой‑то прогрессивный IT-продукт, которому нет аналогов ни в Башкортостане, ни в Австралии. Поэтому начал скрести по сусекам: написал пост в фейсбуке, еще где‑то. Так появился один человек, который начал как‑то помогать, потом второй, третий. В итоге это заняло пять лет. Меня вдохновлял Uber . В нем я понимаю что происходит: где моя машина, сколько она стоит, кто будет за рулем. Благотворительность устроена иначе: вот ты отправил деньги и получил чек, но как узнать, какую сумму собрали денег и какая требовалась? Мы как НКО должны объяснить, декодировать для аудитории, что происходит с их пожертвованиями дальше. И делать это простым языком. Не полотном букв и цифр, а как в Uber: оплатил поездку, получил чек и увидел, кто и на чем поедет.

© Максим Авдеев

Во многом помог мой театр «Гоголь-центр». Наши зрители — это люди определенного толка, и благодаря тем, кто туда ходит, постепенно получилось собрать нужных специалистов. Через соцсети и театр я познакомился с Дарьей Осмининой, руководителем Wunderman Thompson. Она пригласила меня в офис и устроила встречу с будущим менеджером проекта по маркетингу. Дала команду, с которой мы работали полтора года в режиме прогона. А ребята из Wunderman Thompson занимались основным программным кодом и UX/UI-дизайном мобильного приложения. «Помощь» — результат общей работы гражданского общества, потому что каждый участник строил его по кирпичику. Проект принадлежит не мне, а россиянам. Он сделан для них и сколочен из материалов, которые они нам дали. Важно понимать, что сострадание никому не принадлежит . Проект не персонифицирован, и если со мной или с командой что‑то случится, то топливо будет давать не наша репутация, а цифры в отчете. Вы видите, с кем и сколько скинули нуждающемуся: накладные и фото момента, когда помощь доставлена. Конечно я понимаю, что в первую очередь «Помощь» зайдет тем, кто живет в пределах Садового кольца. Тем не менее мы идем ко всем молодым, чтобы у них была заложена мысль, что помогать — это норма. Сейчас в команде более 160 человек: разработчики, дизайнеры, фотографы, помощники, копирайтеры и многие другие. И 20 компаний, которые помогают на аутсорсе.

Многие думают, что помогать другому — это слезки какие‑то. Но нет, это суперменство. Это суперсила, мощь. Это сверхъяркий свет.

Я не думаю о том, что будет, если проект встанет. Мы начинаем с пожилых и долго будем с ними работать, но наше приложение универсально. Сейчас, чтобы купить машину, то идешь на «Авто.ру», квартиру — на «Циан». А если хочешь помочь, то есть миллион вариантов, но нет единого, удобного и прозрачного сервиса. Мы планируем сделать «Помощь» именно таким.

Екатерина Мяздрикова Директор фонда «Я в помощь»

Проект был задуман Никитой Кукушкиным в 2015-м. А полтора года назад мы учредили благотворительный фонд, сформировали cовет фонда и первый попечительский совет, определили наши основные цели и задачи. Я присоединилась к команде в феврале 2020 года сначала в качестве консультанта, а в августе взяла на себя ответственность директора. С самого начала в реализации участвовало много известных организаций и специалистов, большая часть из которых работает в формате pro bono (оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. — Прим. ред.) и волонтерского участия. Это одновременно создает и преимущества, и трудность в достижении общих целей и задач. Во-первых, по каждому направлению их нужно формулировать вместе, это не может быть директивным решением одного или нескольких человек. Во-вторых, само воплощение проекта происходит через искреннее и заинтересованное вовлечение всех участников.

Подробности по теме «Тоску и хандру не вылечишь таблетками»: почему пожилым важна наша поддержка «Тоску и хандру не вылечишь таблетками»: почему пожилым важна наша поддержка

Поэтому многое занимает больше времени, чем хотелось бы, но зато наш проект — высококачественный результат коллективного мышления и труда! То, что мы объявляем о выходе приложения сейчас, когда все готово к релизу, а не существует просто как идея, — вполне логично со всех точек зрения. При этом мы не скрывали другие акции и проекты фонда. Весной и летом этого года провели кампанию по оказанию помощи пожилым на карантине «#ЯВПОМОЩЬ», по итогам которой получили совместную с «Перекрестком» премию «Фундамент» за лучший социальный проект во время пандемии. Осенью, когда началась вторая волна коронавируса, мы возобновили ее и продолжаем освещать в публичном пространстве. Наша команда состоит в основном из молодых людей. Но о какой‑либо неопытности говорить не приходится. Каждый участник — грамотный, образованный и опытный специалист, за плечами которого стоит работа в масштабных проектах в России и за рубежом. Наша деятельность строится на принципах сотрудничества, распределения ролей, личной ответственности и уважения друг к другу. Каждый делает свою часть, дополняя работу других, нет никакого особого менторства. Есть решения, дорожные карты по их выполнению и оценка достижения результатов. Но, конечно, мы не роботы и иногда спорим, делаем ошибки, иногда падаем от усталости. Это нормально.

© Максим Авдеев

Важно, что проектов, направленных на помощь пожилым, в нашей стране катастрофически мало. Поэтому нет смысла даже сравнивать «Помощь» и деятельность нашего фонда с работой других. Наш проект — не их конкурент, а платформа для реализации на новом технологическом уровне. Фонды-партнеры получают доступ к новой аудитории и новому инструменту по оказанию помощи собственным подопечным. Приложение «Помощь» — это своеобразный хаб, который соединяет тех, кто готов помогать, с теми, кому помощь нужна . Мы очень серьезно относимся к соблюдению всех законодательных норм. Бухгалтерское и кадровое сопровождение деятельности нашего фонда осуществляет компания Philin — эксперты в области некоммерческого сектора. Юридическую поддержку нам оказывает бюро «Бартолиус». С нами работают опытнейшие юристы и финансисты. Прежде чем запустить какое‑либо направление или акцию, мы оцениваем возможности по обеспечению полного документального сопровождения и только после этого начинаем действовать. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех экспертов и партнеров, благодаря которым мы имеем надежную и авторитетную базу для благотворительной работы.

Маша Вдовина Директор по маркетингу

До запуска «Помощи» я работала в «Доме культур», где руководила маркетинговым отделом, и до сих пор отвечаю (в роли креативного директора) за международный проект Secret Walls (проект, нацеленный на поддержку местных художников из разных стран. — Прим. ред.). В какой‑то момент у меня появилась острая необходимость быть полезной и нужной. Делать то, что может приносить пользу нашему обществу, конкретные действия и конкретные результаты. Сейчас я действительно не понимаю, чем еще можно заниматься, кроме как помощью другим людям. С Никитой Кукушкиным мы знакомы больше двадцати одного года. Так получилось, что всю жизнь мы идем вместе. К слову, он и позвал меня на проект «Дом культур». А когда появилась «Помощь», точнее активная работа над этой платформой, Никита тут же пригласил меня принять участие. Хотя сейчас в нашем проекте внутренняя команда очень маленькая, есть огромное количество компаний и отдельных ребят, готовых помогать в развитии. Приходится совмещать в себе множество направлений: выстраивать идеологию проекта, бренд, образ, стратегию, развитие, активации, продвижение. Сводить людей, искать партнеров, вести коммуникации с партнерами и подрядчиками проекта. Трудности возникают каждый день, и только объединившись, нам удается их преодолевать.

© Максим Авдеев

«Помощь» — это проект большой любви. Наша команда состоит из невероятных людей, которым хочется каждый день признаваться в любви и быть рядом с ними. Так вышло, что за это время мы стали действительно большой семьей, которую объединяет общее дело. Благодаря «Помощи» я открыла в себе много интересных вещей и обрела любовь.

У меня и всей нашей команды есть общая цель — сделать так, чтобы наше приложение вошло в привычную инфраструктуру смартфона, как инстаграм, фейсбук и другие сервисы, без которых сложно представить свою жизнь. Чтобы помогать стало нормой для всех. Первый шаг в нашей работе уже сделан: в период карантина мы запустили кампанию «#ЯВПОМОЩЬ», в рамках которой добровольцы развозили продуктовые наборы пожилым людям. Как говорит Никита, это была первая ласточка нашей помощи тем, кто больше всего в ней нуждается.

Как создавалось приложение «Идея проекта возникла у Никиты еще пять лет назад, а активная разработка длится почти полтора года. Несколько раз менялись концептуальные вещи, из‑за которых сроки релиза постоянно сдвигались. Сейчас мы определились с MVP (минимально жизнеспособный продукт. — Прим. ред.), начали тестировать продукт, и я уверен, что в середине декабря мы запустимся, — говорит менеджер по продукту Павел Симонов. — У нас в штате нет программистов, а разработку ведут партнеры, которые делают все бесплатно. Нам помогают одни из лучших команд в индустрии, которые зачастую еще и конкурируют между собой. Это лишь доказывает, что помощь объединяет не только людей, но и бизнес». По его словам, главной задачей при создании приложения было сделать благотворительность простой, технологичной и прозрачной. В приложении вся помощь адресная, и пользователь видит нуждающегося человека, которому нужна помощь, на карте города. Можно делать разовый перевод или подписываться на потребности людей, помогая им регулярно.

Подробности по теме «Я не считаю себя старым извращенцем»: пожилые люди рассуждают о любви, сексе и стыде «Я не считаю себя старым извращенцем»: пожилые люди рассуждают о любви, сексе и стыде

Дизайном приложения занималась Инджила Самад Али — сейчас она занимает должность арт-директора «Помощи». «Никита позвонил мне в июле 2019 года, когда я была в Берлине, — сначала не взяла трубку, потому что это был незнакомый номер и роуминг. Потом он связался со мной еще раз в августе, будучи в какой‑то поездке. Как сейчас помню: он плыл на лодке и два часа рассказывал мне про идею проекта и все то, что хотел бы заложить в знак. Я выслушала его и ушла делать концепцию. Сказала себе: «Если лого и знак родится без мучений — то вернусь к Никите». Все получилось легко, а вот Никита думать ушел на месяц. Я уже смирилась и забыла, когда он вернулся, решив остаться с моим вариантом», — вспоминает Инджила. Объясняя значение логотипа «Помощи», она отмечает, что первоначально закладывала в него только смысл объятий. Скобки были руками, а круг в центре — душой, о которой заботятся. Целью было создать символ, который легко рисовался бы на чем угодно и чем угодно. Но впоследствии получившийся знак обрел новые смыслы: это глаз, наблюдающий за подопечным, и радар, следящий за ним.

© Максим Авдеев

Как устроено приложение Внешне «Помощь» немного напоминает популярный тиндер, только его задача — помочь пользователю найти того, кто нуждается в поддержке. Внутри есть интерактивная карта, на которой отображается, где находится пожилой человек. У подопечного есть профиль с фотографией, собственной историей, указанием, какая именно помощь и сколько средств требуется. Например, это может быть покупка продуктов, нового дивана или кровати. В приложении также видно, кто еще поддержал конкретного человека, а после отправки средств пользователь получает чек о зачислении денег на индивидуальный счет подопечного.

Когда наберется нужная сумма, отправителям приходит полный отчет в виде накладной и фото в момент осуществления потребности.



Переводить деньги можно как единоразово, так и регулярно — для второго варианта нужно оформить подписку и указать удобную сумму, но не больше той, которая необходима для завершения сбора на конкретную потребность. В приложении вы подробно видите, сколько собрано по подписке и сколько — разовым платежом. Как стать помощником В проекте уже есть база помощников, но стать им может каждый желающий. Работа найдется для всех : есть и административные обязанности, и задачи по продвижению проекта. Также можно стать тем, кто помогает нуждающимся напрямую в команде с другими. Их координаторы «Помощи» ищут через социальные сети. «Помощники обязательно заполняют анкету с ссылками на соцсети и другими вопросами, такими как наличие авто, опыт в волонтерской работе и так далее. Перед их отправкой к подопечным мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и тому, как вести себя с пожилыми», — рассказывает координатор помощников Борис Ланге. Во избежание рисков каждый будущий помощник проходит личное собеседование, которое позволяет координаторам узнать, что человек хочет получить от участия в проекте, какие у него цели. Успешно прошедшие интервью подпирают волонтерский договор с указанием паспортных данных и контактов. С новичками всегда работают более опытные сотрудники, которые помогают и дают советы в непредвиденных ситуациях.

© Максим Авдеев

Как стать подопечным Для потенциальных подопечных есть общий критерий: они должны быть старше 60 лет и иметь низкий уровень дохода (в Москве и Петербурге — до 22 тыс. рублей, в регионах — до 15 тыс.). Для того чтобы попасть в «Помощь», они проходят двойную верификацию. Сначала на уровне фондов-партнеров, среди которых «Яркая жизнь», «Долго и счастливо», «Артист», «Дари надежду», «Добродомик». «Далее мы связываемся с подопечным, рассказываем о проекте, договариваемся о встрече. Наш помощник и фотограф едут к нему для подписания документов, фотографирования и повторной верификации. Потом мы добавляем пожилого человека в приложение и начинаем сбор средств. В конце месяца мы передаем данные нашим ретейл-партнерам, которые доставляют продуктовое наборы», — поясняет координатор подопечных Женя Ким. Если вы знакомы с пожилым человеком, которому нужна помощь, можно связаться с одним из фондов-партнеров «Помощи» или позвонить на телефон горячей линии 8 800 511 13 04.