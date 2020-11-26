Ежегодно 27 ноября в «черную пятницу» начинается сезон распродаж, компании стимулируют нас к бездумным (или лишним) покупкам, но это вредит планете. Пройдите наш тест ко Дню отказа от покупок, который проходит 28 ноября, и решите, действительно ли вам нужны новые вещи.
Как получить максимальную скидку в «черную пятницу»?
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Правда ли, что в «черную пятницу» товары дешевле?
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США — рекордсмен по потреблению ресурсов планеты. Сколько понадобится планет, если все население Земли будет жить как американцы?
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А что с Россией? Сколько понадобится планет, если все население земли будет жить как россияне?
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День экологического долга — день, к которому люди истратили годовой запас ресурсов планеты. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года. На какую дату он пришелся в 2020 году?
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Сколько бытового мусора приходится на одного россиянина в год?
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Сколько процентов всех вещей, включая еду и упаковку, идет на выброс в течение шести месяцев после покупки?
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Если вещь стала ненужной, ее можно отправить на переработку. Угадаете, какой процент бытовых отходов перерабатывают в России?
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Сколько одежды во всем мире попадает на переработку?
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Материальный след — показатель, описывающий потребление природных ресурсов. В 2000 году он составлял пять тонн на душу населения и с каждым годом продолжает расти. Сколько тонн расхода природных ресурсов приходится на каждого жителя Земли сейчас?
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