Ежегодно 27 ноября в «черную пятницу» начинается сезон распродаж, компании стимулируют нас к бездумным (или лишним) покупкам, но это вредит планете. Пройдите наш тест ко Дню отказа от покупок, который проходит 28 ноября, и решите, действительно ли вам нужны новые вещи.