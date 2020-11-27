Для многих работа по профессии начинается со стажировок, за которые из материального они получают только кофе в офисе. В начале октября Европейский парламент принял резолюцию, признав неоплачиваемые стажировки «формой эксплуатации труда». «Афиша Daily» поговорила со специалистами о том, как отстоять права, если ты стажер.
Ведущий юрист «Пепеляев групп»
В чем разница между стажировкой, практикой и волонтерством
Работодатели часто называют молодых специалистов стажерами либо практикантами, особо не разделяя их, однако с точки зрения права разница между ними все-таки есть.
Стажер — это молодой специалист, осваивающий профессию и уже владеющий стартовыми навыками для несложных задач. Практикант — это студент, который применяет знания, полученные в учебном заведении. Его работа краткосрочная и неоплачиваемая, поскольку это часть учебной программы. Волонтер же занимается благотворительной деятельностью.
Вывод: стажировка, практика и волонтерство — не одно и то же.
Какой нужен договор и чем грозит его отсутствие
В основе отношений компании со стажерами и практикантами всегда должен лежать какой‑либо договор. Между самим студентом и организацией трудовых отношений не возникает, [договор] заключается с образовательным учреждением. А срочный трудовой договор со студентами, как правило, заключается только в случае продолжительной практики (от одного месяца).
У стажировки другие условия. Работодатель обязан заключить письменный трудовой договор не позднее трех рабочих дней с даты фактического доступа стажера к обязанностям. Но трудовые отношения все равно будут считаться возникшими, если человек приступил к работе с ведома начальника.
Еще один вариант, который используется, — это заключение со стажерами или практикантами гражданско-правового договора на выполнение работ или оказания услуг. При таком варианте важно, чтобы взаимодействие между компанией и стажерами не носило признаков трудовых отношений. Суть работы должна заключаться в предоставлении определенного продукта/услуги, а не в исполнении трудовой функции; на стажеров не могут распространяться режим и внутренние правила компании, они должны получать вознаграждение за выполненный объем, а не регулярную фиксированную заработную плату.
Приведем пример: гражданско-правовой договор подойдет для привлечения переводчика в компанию для работы с рекламной брошюрой, а если его пригласили для выполнения заданий, поступающих по мере необходимости, сопровождения переговоров и командировок — это трудовые отношения.
Вывод: отсутствие трудового договора — нарушение трудового законодательства, за которое можно получить большой штраф.
Законны ли в России неоплачиваемые стажировки
Если у компании есть подходящая вакансия для стажера и она заключает с ним трудовой договор, она обязана платить стажеру заработную плату не ниже, чем МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.). Работа стажеров по гражданско-правовому договору также предполагает вознаграждение, так как бесплатный труд запрещен в нашей стране.
Если компания заключает со стажерами ученический договор, то за обучение молодым людям выплачивается стипендия не ниже федерального МРОТ, а работа на практических занятиях оплачивается по почасовым ставкам.
Надо отметить, что ученический договор не считается трудовым, поэтому выплачивать стипендию стажерам можно один раз в месяц.
Если мы говорим о варианте, при котором студент проходит практику в компании от образовательного учреждения, зарплата не предполагается. Так как он не столько работает, сколько учится практическим навыкам по своей специальности, за это компания не обязана ему платить.
Волонтеры работают на безвозмездной основе по закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Но привлекать их вправе только компании, которые занимаются благотворительной деятельностью в общественно полезных целях.
Вывод: Неоплачиваемые стажировки незаконны в России.
Руководитель молодежного направления hh.ru
Кому выгодны стажировки
Стажировка — для студента или выпускника, пожалуй, единственный способ сразу попасть на работу в солидную компанию. Но есть типичные опасения: якобы стажеров используют только как бесплатную рабочую силу для рутинных операций, никакого опыта в настоящем деле стажировки не дают, а карьерных перспектив — и подавно.
У работодателей свои страхи: со стажерами придется много нянчиться, а отдача от этого будет очень нескоро, если вообще когда‑нибудь случится. На самом деле, если бы у этих страхов была реальная почва, со стажировками не стал бы связываться никто из работодателей. По крайней мере, коммерческие структуры точно не тратили бы время и силы своих сотрудников. Стажеры нужны работодателям, чтобы развивать HR-бренд.
Наконец, стажировки позволяют экономить на фонде оплаты труда, если бюджет организации ограничен, а ключевых сотрудников надо разгрузить от рутинных процессов.
Существует и менее очевидная, хотя и не меньшая по значению ценность: работа со стажерами позволяет развить управленческие навыки будущим руководителям в компаниях, где есть система кадрового резерва. Кроме того, процесс передачи опыта стажерам позволяет ключевым сотрудникам проанализировать собственный уровень экспертности.
Вывод: Студент получает опыт и первую работу в хорошей компании. Работодателю это помогает экономить бюджет.
Какие компании заинтересованы в стажировках
Стажировки — традиционный, хорошо зарекомендовавший себя способ пополнения кадрового резерва в таких профессиональных областях, как консалтинг (в частности, юридические и аудиторские фирмы), банковская деятельность и маркетинговые агентства. Возможности стажировок активно используются и в ИТ-сфере. К ним все чаще присматриваются и компании из других отраслей.
Но их по-прежнему много, и это показывает, что компании не намерены отказываться от эффективного инструмента развития кадрового резерва. Так, в период с января по сентябрь на hh.ru было размещено порядка 30 тыс. вакансий для прохождения стажировок (на 36% меньше показателя за аналогичный период прошлого года). В сотрудничестве с молодыми специалистами заинтересованы и крупные институции, налаживающие коммуникацию между начинающими профессионалами и работодателями. Это, например, проекты «Профстажировки», «Факультетус», «Ярмарка вакансий» института «Стрелка».
Вывод: Чаще всего стажировки предлагают компании в сфере IT, финансов, права, маркетинга и медиа.
Какие должны быть условия труда
На любую работу охотнее принимают людей с опытом, поэтому постарайтесь оформиться на стажировку по всем правилам — то есть по договору и с записью в трудовой книжке. Если удалось, считайте, первая строчка в резюме у вас уже есть.
Существуют компании-бренды и компании-гиганты, в которые вы, возможно, мечтаете попасть еще с детства. Попасть туда с улицы и без опыта практически невозможно. Если вам хочется заработать, не забрасывая при этом учебу, найдите оплачиваемую стажировку по своей или хотя бы смежной специальности. Один из оптимальных вариантов — стажировка на кафедре вашего вуза. Но и в этом случае — без всяких вариантов — заключайте договор. Работать за устное обещание крайне опрометчиво и несовременно.
Работодателям же стоит ответственно относиться к организации программы стажировок, что, кстати, является большим трудом для HR-подразделения. Нужно продумать и прописать концепцию, регламенты и правила отбора людей, проведения стажировки, оценки ее результатов, разработать систему мотивации и оформления, а также позаботиться о технике безопасности.
Вывод: Стажировки должны основываться на договоре и заранее продуманной программе.
Психолог сервиса Alter
Как неоплачиваемая стажировка влияет на психику
Молодые люди часто обращаются за психологической помощью в момент поиска первой работы. Как правило, их смущают условия прохождения стажировки и размытые перспективы после. При длительной неоплачиваемой стажировке могут возникнуть проблемы с самооценкой, которые впоследствии влияют на достижение целей, коммуникацию в коллективе и умение презентовать себя новому работодателю.
Бывает, что организация изначально не рассматривает дальнейшие перспективы проекта, где работают стажеры. Сами кураторы часто не обладают компетентностью и не могут презентовать успехи стажера в сложной конъюнктуре компании. Это и отношение коллег, которые периодически создают определенные условия психологического плана, в результате которых человек начинает задумываться, что его работу не считают серьезной или к его деятельности относятся недостаточно внимательно, потому что он работает бесплатно.
Вывод: Затянувшаяся работа за «спасибо» может исказить представление о себе и своих способностях.
Как отстаивать свои границы внизу карьерной лестницы
Нахождение в профессиональной среде психологически не должно противоречить с вашими жизненными принципами и целями. На работе важно чувствовать себя комфортно. Тем не менее, когда человек оказывается в компании, которая ему нравится, он может столкнуться с нарушением личных границ. Многие это терпят, считая, что постоянные компромиссы помогут улучшить отношения в коллективе и наладить контакт с руководством. Однако зачастую такая позиция приводит к тому, что окружающие привыкают к податливости и начинают вами пользоваться. Если же вы не готовы к этому, нужно досконально изучить свои функциональные обязанности. Именно от четкого понимания, насколько хорошо вы знаете, что должны делать, зависит то, насколько часто будут пытаться нарушить ваши границы.
Что можно порекомендовать в ситуации, когда на вас перекладывают чужие обязанности? Существует правило возврата ответственности. Вы можете спросить: «Я правильно понимаю, что ответственность за решение этого вопроса, вы перекладываете на меня?» Когда мы откровенно описываем происходящее, оппоненту становится сложно уйти от ответа, и мы выводим его на прямой, открытый разговор.
Другая распространенная форма нарушения границ — оценочные суждения о профессиональных компетенциях, обязанностях или даже о внешнем виде. Часто сотрудник, которому высказывают подобные претензии, молчит, испытывая при этом страх и гнев. С психологической точки зрения это печальная ситуация, потому что невыраженные эмоции повиснут мертвым грузом.
В этой ситуации можно использовать правило бережной конфронтации. Слыша о себе, своих компетенциях неприятные комментарии, сотрудник может сказать, что именно он сейчас слышит, выразить ощущения и объяснить, чем закончится эта ситуация. Например, вы можете дать понять, что вам неприятны комментарии в ваш адрес, и если эта ситуация не прекратится, вы либо прекратите общение, либо пострадает проект, который вы делаете совместно с человеком. При этом важно не давать никаких оценок: не нужно говорить, прав оппонент или нет.
Модель, в которой успешная карьера начинается с низов, устарела. Современный профессионал часто вынужден менять сферу деятельности минимум 2–3 раза. Очевидно, он не может вечно начинать с нуля. Соглашаться на стажировку имеет смысл, только когда вы четко понимаете, что профессиональных компетенций, которые вы получите на ней, больше нигде нет.