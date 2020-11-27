Для многих работа по профессии начинается со стажировок, за которые из материального они получают только кофе в офисе. В начале октября Европейский парламент принял резолюцию, признав неоплачиваемые стажировки «формой эксплуатации труда». «Афиша Daily» поговорила со специалистами о том, как отстоять права, если ты стажер.

Роман Жеребцов Ведущий юрист «Пепеляев групп»

В чем разница между стажировкой, практикой и волонтерством Работодатели часто называют молодых специалистов стажерами либо практикантами, особо не разделяя их, однако с точки зрения права разница между ними все-таки есть. Стажер — это молодой специалист, осваивающий профессию и уже владеющий стартовыми навыками для несложных задач. Практикант — это студент, который применяет знания, полученные в учебном заведении. Его работа краткосрочная и неоплачиваемая, поскольку это часть учебной программы. Волонтер же занимается благотворительной деятельностью. Вывод: стажировка, практика и волонтерство — не одно и то же.

Какой нужен договор и чем грозит его отсутствие В основе отношений компании со стажерами и практикантами всегда должен лежать какой‑либо договор . Между самим студентом и организацией трудовых отношений не возникает, [договор] заключается с образовательным учреждением. А срочный трудовой договор со студентами, как правило, заключается только в случае продолжительной практики (от одного месяца). У стажировки другие условия. Работодатель обязан заключить письменный трудовой договор не позднее трех рабочих дней с даты фактического доступа стажера к обязанностям. Но трудовые отношения все равно будут считаться возникшими, если человек приступил к работе с ведома начальника.

Отсутствие письменного трудового договора — это нарушение, за которое работодатель может быть оштрафован на сумму до 100 тыс. рублей.



Еще один вариант, который используется, — это заключение со стажерами или практикантами гражданско-правового договора на выполнение работ или оказания услуг. При таком варианте важно, чтобы взаимодействие между компанией и стажерами не носило признаков трудовых отношений. Суть работы должна заключаться в предоставлении определенного продукта/услуги, а не в исполнении трудовой функции; на стажеров не могут распространяться режим и внутренние правила компании, они должны получать вознаграждение за выполненный объем, а не регулярную фиксированную заработную плату. Приведем пример: гражданско-правовой договор подойдет для привлечения переводчика в компанию для работы с рекламной брошюрой, а если его пригласили для выполнения заданий, поступающих по мере необходимости, сопровождения переговоров и командировок — это трудовые отношения. Вывод: отсутствие трудового договора — нарушение трудового законодательства, за которое можно получить большой штраф.

Законны ли в России неоплачиваемые стажировки Если у компании есть подходящая вакансия для стажера и она заключает с ним трудовой договор, она обязана платить стажеру заработную плату не ниже, чем МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ред.). Работа стажеров по гражданско-правовому договору также предполагает вознаграждение, так как бесплатный труд запрещен в нашей стране . Если компания заключает со стажерами ученический договор, то за обучение молодым людям выплачивается стипендия не ниже федерального МРОТ, а работа на практических занятиях оплачивается по почасовым ставкам.

Компаниям будет необходимо учитывать, сколько часов стажер потратил на обучение, а сколько — на практическую работу, и на основании этого производить оплату.



Надо отметить, что ученический договор не считается трудовым, поэтому выплачивать стипендию стажерам можно один раз в месяц. Если мы говорим о варианте, при котором студент проходит практику в компании от образовательного учреждения, зарплата не предполагается. Так как он не столько работает, сколько учится практическим навыкам по своей специальности, за это компания не обязана ему платить . Волонтеры работают на безвозмездной основе по закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Но привлекать их вправе только компании, которые занимаются благотворительной деятельностью в общественно полезных целях. Вывод: Неоплачиваемые стажировки незаконны в России.

Ирина Святицкая Руководитель молодежного направления hh.ru

Кому выгодны стажировки Стажировка — для студента или выпускника, пожалуй, единственный способ сразу попасть на работу в солидную компанию. Но есть типичные опасения: якобы стажеров используют только как бесплатную рабочую силу для рутинных операций, никакого опыта в настоящем деле стажировки не дают, а карьерных перспектив — и подавно. У работодателей свои страхи: со стажерами придется много нянчиться, а отдача от этого будет очень нескоро, если вообще когда‑нибудь случится. На самом деле, если бы у этих страхов была реальная почва, со стажировками не стал бы связываться никто из работодателей. По крайней мере, коммерческие структуры точно не тратили бы время и силы своих сотрудников. Стажеры нужны работодателям, чтобы развивать HR-бренд.

Также это способ привлечь молодых, перспективных специалистов в те области, где ощущается дефицит готовых профессиональных кадров, или туда, где требуются свежий взгляд, нестандартное мышление.

Наконец, стажировки позволяют экономить на фонде оплаты труда, если бюджет организации ограничен, а ключевых сотрудников надо разгрузить от рутинных процессов. Существует и менее очевидная, хотя и не меньшая по значению ценность: работа со стажерами позволяет развить управленческие навыки будущим руководителям в компаниях, где есть система кадрового резерва. Кроме того, процесс передачи опыта стажерам позволяет ключевым сотрудникам проанализировать собственный уровень экспертности . Вывод: Студент получает опыт и первую работу в хорошей компании. Работодателю это помогает экономить бюджет.

Какие компании заинтересованы в стажировках Стажировки — традиционный, хорошо зарекомендовавший себя способ пополнения кадрового резерва в таких профессиональных областях, как консалтинг (в частности, юридические и аудиторские фирмы), банковская деятельность и маркетинговые агентства. Возможности стажировок активно используются и в ИТ-сфере. К ним все чаще присматриваются и компании из других отраслей.

В связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу в 2020 году произошло снижение количества вакансий-стажировок.



Но их по-прежнему много, и это показывает, что компании не намерены отказываться от эффективного инструмента развития кадрового резерва. Так, в период с января по сентябрь на hh.ru было размещено порядка 30 тыс. вакансий для прохождения стажировок (на 36% меньше показателя за аналогичный период прошлого года). В сотрудничестве с молодыми специалистами заинтересованы и крупные институции, налаживающие коммуникацию между начинающими профессионалами и работодателями. Это, например, проекты «Профстажировки», «Факультетус», «Ярмарка вакансий» института «Стрелка». Вывод: Чаще всего стажировки предлагают компании в сфере IT, финансов, права, маркетинга и медиа.

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Какие должны быть условия труда На любую работу охотнее принимают людей с опытом, поэтому постарайтесь оформиться на стажировку по всем правилам — то есть по договору и с записью в трудовой книжке. Если удалось, считайте, первая строчка в резюме у вас уже есть. Существуют компании-бренды и компании-гиганты, в которые вы, возможно, мечтаете попасть еще с детства. Попасть туда с улицы и без опыта практически невозможно. Если вам хочется заработать, не забрасывая при этом учебу, найдите оплачиваемую стажировку по своей или хотя бы смежной специальности. Один из оптимальных вариантов — стажировка на кафедре вашего вуза. Но и в этом случае — без всяких вариантов — заключайте договор. Работать за устное обещание крайне опрометчиво и несовременно . Работодателям же стоит ответственно относиться к организации программы стажировок, что, кстати, является большим трудом для HR-подразделения. Нужно продумать и прописать концепцию, регламенты и правила отбора людей, проведения стажировки, оценки ее результатов, разработать систему мотивации и оформления, а также позаботиться о технике безопасности. Вывод: Стажировки должны основываться на договоре и заранее продуманной программе.

Максим Белоусов Психолог сервиса Alter

Как неоплачиваемая стажировка влияет на психику Молодые люди часто обращаются за психологической помощью в момент поиска первой работы. Как правило, их смущают условия прохождения стажировки и размытые перспективы после. При длительной неоплачиваемой стажировке могут возникнуть проблемы с самооценкой , которые впоследствии влияют на достижение целей, коммуникацию в коллективе и умение презентовать себя новому работодателю. Бывает, что организация изначально не рассматривает дальнейшие перспективы проекта, где работают стажеры. Сами кураторы часто не обладают компетентностью и не могут презентовать успехи стажера в сложной конъюнктуре компании. Это и отношение коллег, которые периодически создают определенные условия психологического плана, в результате которых человек начинает задумываться, что его работу не считают серьезной или к его деятельности относятся недостаточно внимательно, потому что он работает бесплатно. Вывод: Затянувшаяся работа за «спасибо» может исказить представление о себе и своих способностях. Как отстаивать свои границы внизу карьерной лестницы Нахождение в профессиональной среде психологически не должно противоречить с вашими жизненными принципами и целями. На работе важно чувствовать себя комфортно. Тем не менее, когда человек оказывается в компании, которая ему нравится, он может столкнуться с нарушением личных границ. Многие это терпят, считая, что постоянные компромиссы помогут улучшить отношения в коллективе и наладить контакт с руководством. Однако зачастую такая позиция приводит к тому, что окружающие привыкают к податливости и начинают вами пользоваться . Если же вы не готовы к этому, нужно досконально изучить свои функциональные обязанности. Именно от четкого понимания, насколько хорошо вы знаете, что должны делать, зависит то, насколько часто будут пытаться нарушить ваши границы. Что можно порекомендовать в ситуации, когда на вас перекладывают чужие обязанности? Существует правило возврата ответственности. Вы можете спросить: «Я правильно понимаю, что ответственность за решение этого вопроса, вы перекладываете на меня?» Когда мы откровенно описываем происходящее, оппоненту становится сложно уйти от ответа, и мы выводим его на прямой, открытый разговор. Другая распространенная форма нарушения границ — оценочные суждения о профессиональных компетенциях, обязанностях или даже о внешнем виде. Часто сотрудник, которому высказывают подобные претензии, молчит, испытывая при этом страх и гнев. С психологической точки зрения это печальная ситуация, потому что невыраженные эмоции повиснут мертвым грузом. В этой ситуации можно использовать правило бережной конфронтации. Слыша о себе, своих компетенциях неприятные комментарии, сотрудник может сказать, что именно он сейчас слышит, выразить ощущения и объяснить, чем закончится эта ситуация. Например, вы можете дать понять, что вам неприятны комментарии в ваш адрес, и если эта ситуация не прекратится, вы либо прекратите общение, либо пострадает проект, который вы делаете совместно с человеком. При этом важно не давать никаких оценок: не нужно говорить, прав оппонент или нет . Модель, в которой успешная карьера начинается с низов, устарела. Современный профессионал часто вынужден менять сферу деятельности минимум 2–3 раза. Очевидно, он не может вечно начинать с нуля. Соглашаться на стажировку имеет смысл, только когда вы четко понимаете, что профессиональных компетенций, которые вы получите на ней, больше нигде нет. Вывод: Не стоит молчать и накапливать в себе негативные эмоции.