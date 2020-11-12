«Мне и в голову не могло прийти, что на территории современной России девочкам делают калечащие операции на половых органах без каких-либо медицинских оснований», — такую реакцию я встречала не раз, работая с темой FGM», — рассказывает Саида Сиражудинова, кандидатка политических наук и президентка Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем. Экспертов и НКО, исследующих проблему калечащих операций в России, практически нет. «Власти и правозащитные организации не уделяют проблеме должного внимания, потому что считают ее локальной, а не повсеместной. С одной стороны — да, не все жители Северного Кавказа практикуют калечащие операции, но с другой — внутри республик существуют населенные пункты, где практика распространена тотально. Это не единичные случаи, а тысячи пострадавших девочек ежегодно», — объясняет Саида Сиражудинова.

Впервые о FGM в России заговорили только в 2016 году: главная редакторка портала о положении женщин на Северном Кавказе «Даптар» Светлана Анохина опубликовала расследование, а Саида Сиражудинова и Юлия Антонова из НКО «Правовая инициатива» выпустили первый доклад о калечащих операциях в Дагестане. Данных о практикующих калечащие операции общинах в Дагестане больше, чем информации об Ингушетии и Чечне. В 7 из 41 района Республики Дагестан практика распространена повсеместно или частично. В западной части республики калечащие операции встречаются чаще. В Ботлихском и Цунтинском районах почти все женщины и девочки прошли через FGM (90 — 100%), в Тляратинском — 50%, в Цумадинском и Кизлярском процент падает до 25%. Редкие следы практики встречаются в Кизилюртовском и Тарумовском районах. Цунтинский район — с наибольшим количеством женщин, пострадавших от калечащих операций, — граничит с Грузией; районы с меньшим числом пострадавших граничат с Азербайджаном и Грузией, республиками Чечня и Калмыкия.

По словам Саиды Сиражудиновой, представители практикующих сообществ путаются в объяснениях, почему они проводят такие операции: «В первую очередь ссылаются на религию, но не могут сказать, какое конкретно положение они соблюдают. Потом встречается аргумент, что «мы делаем это как представители нашего народа». То есть это желание самоутвердиться и подчеркнуть принадлежность к группе. Третья причина — контроль над сексуальностью женщины, мол, «чтобы не гуляла». Семья считает, что так она оберегает свой род от позора».

Все респондентки этого текста также говорят о табуированности темы насилия над женщинами в целом и калечащих операций в частности. «Большинство жительниц Республики Дагестан боятся осуждения со стороны своего сообщества и часто отказываются обсуждать насилие даже с работницами НКО или медицинскими работниками. Сами врачи не доверяют своим же коллегам. Например, во время работы «Правовой инициативы» с одной из экспертных групп в Дагестане гинеколог с тридцатилетним стажем сказала, что не встречала в практике случаев изнасилования. А в неформальной обстановке рассказала об обратном», — делится Юлия Антонова, юристка «Правовой инициативы».

«Родовые и семейные связи на Кавказе очень развиты. Врач не обращается в полицию, потому что боится, что родственники пострадавшей скажут: «Почему ты так сделала? У нее что, нет мужчин, которые могут ее защитить?» В Дагестане система защиты, как правило, работает так: родственники по мужской линии отвечают за жизнь женщины. В том числе и за то, как именно разбираться с любым фактом насилия над ней — официально или нет. Врачи боятся, что родственники женщины предъявят претензии им или их семьям, если они публично заговорят об изнасиловании пациентки. Да и сами потерпевшие будут рассказывать что угодно, чтобы скрыть «позор»: что напоролись на стол, на дерево, например», — рассказывает Юлия Антонова.

Поскольку специальной анти-FGM-статьи в российском УК нет, наказать практикующих калечащие операции без добровольного согласия женщин и девочек можно только по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) или статье 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). По словам юристки «Правовой инициативы» Татьяны Саввиной, вероятность, что без специального закона операция будет квалифицирована как тяжкий вред, невелика. Она объяснила, что степень тяжести определяется медицинскими критериями, утвержденными приказом Минздравсоцразвития, а калечащие операции в них не упоминаются: «Даже в случае полного удаления клитора не факт, что дело заведут по статье о тяжком вреде, ведь повреждения клитора в официальных медицинских критериях не фигурируют».

Татьяна Саввина отметила, что FGM также подпадает под категорию преступления, совершенного по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы — женщин, принадлежащих к общинам, где практикуют калечащие операции (пункт «е», часть 2 статьи 111, пункт «б», часть 2 статьи 115 УК). Такие увечья могут также рассматриваться как «иные действия сексуального характера», совершаемые с применением насилия к потерпевшей или с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей (примечание к статье 131 УК).

В 2016 году в России была предпринята попытка внести специальные анти-FGM-поправки в УК. С инициативой законопроекта выступила депутатка Госдумы Мария Максакова-Игенбергс. Она предложила расширить 136-ю статью УК — нарушение равенства прав и свобод человека — и ввести наказание сроком от 5 до 7 лет лишения свободы за «дискриминацию, совершенную в отношении женщины по религиозным мотивам и выраженную в частичном или полном удалении внешних гениталий» и от 7 до 10 лет за «дискриминацию, совершенную в отношении несовершеннолетней». Но законопроект так и не был принят.

«Депутат Мария Маскакова-Игенбергс потом в Думу не переизбиралась, и о законопроекте забыли. Никаких чтений не было, все так и осталось на уровне инициативы, да еще и не самой проработанной. Законопроект был разработан на скорую руку на фоне шума после выхода нашего первого доклада в 2016 году. Когда обсуждение спало, законопроект забросили. И больше никто этим не занимался», — рассказала Юлия Антонова.

До мая 2020 года в России не было заведено ни одного уголовного дела по факту проведения калечащих операций. Но в этом году такой прецедент случился. 21 июня 2019 года жительница Грозного, Чеченской Республики, отправила дочку и сына в столицу Республики Ингушетия, в город Мегас, погостить у отца, с которым она много лет была в разводе. В Мегасе новая жена отца отвела девятилетнюю падчерицу в клинику «Айболит», а детский гинеколог Изаня Нальгиева провела клиторэктомию против воли девочки и без присутствия законных представителей. «Отец ребенка и гинеколог принадлежат к братству баталхаджинцев (баталхаджинцами, или белхароевцами, называют членов братства Батала Хаджи — ингушского шейха. — Прим. ред.), где практика распространена повсеместно и обязательна. Мама же девочки не из этого клана, но когда она выходила замуж за этого мужчину, ее также заставили пройти через калечащую операцию», — рассказывает о деталях происшествия юристка Татьяна Саввина.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Изане Нальгиевой грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, арест на срок до четырех месяцев. Сейчас дело рассматривается в суде.

В отношении клиники «Айболит» Назрановский межрайонный следственный отдел отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие факта преступления. Татьяна Саввина считает, что проверка клиники не была проведена надлежащим образом и кажется ей отпиской. «В постановлении говорится, что в 2020 году услуг по детской гинекологии в клинике не оказывали. Но что насчет всех предыдущих годов и в особенности 2019 года, когда девятилетней девочке сделали операцию? Следователи не проверяли данные за все годы. Защита девочки планирует обжаловать это решение. Недопустимо рассматривать FGM как легкий вред здоровью и при этом не привлечь к ответственности ни отца девочки, по чьей инициативе была проведена операция, ни мачеху, которая привела ребенка и силой удерживала девочку во время операции, ни руководство клиники «Айболит», в которой официально оказывались такие услуги», — говорит Саввина. Как показывает дело девочки из Ингушетии, следственные органы квалифицируют калечащие операции на женских половых органах как «рану, заживающую в течении 21 дня», то есть легкий вред здоровью.

«Стратегия защиты девочки в этом деле — добиться наказания всех виновных, включая соучастников и пособников. Помогать максимальному обсуждению проблемы и выработке конкретных шагов по ее искоренению. Сейчас очень важно максимально способствовать обращению такого рода потерпевших в правоохранительные органы. При наличии стратегического дела можно попытаться исчерпать средства внутренней защиты, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Крайне важно заявить о проблеме, добиться компенсации для потерпевших и осуждения позиции государства от ЕСПЧ. А также предписаний для изменения российского законодательства. Это могло бы повысить шансы на решение проблемы в России», — объясняет юристка Юлия Антонова.

Благодаря появлению первого уголовного дела, тема калечащих операций в 2020 году вновь появилась в новостной повестке, и общественное внимание к ней возросло. В августе официальную позицию по вопросу впервые выразил муфтият Дагестана, выпустив фетву (в исламском праве разъяснение проблемы или ответ на вопрос религиозно-правового характера, который дает муфтий, факих или алим. — Прим. ред.). Согласно фетве, исламские богословы «не подразумевают под женским обрезанием «ни клиторидэктомию (синоним клиторэктомии. — Прим. ред.) — удаление клитора, ни удаление больших или малых половых губ, ни тем более инфибуляцию», а имеет в виду «удаление небольшой частички клиторального капюшона (крайняя плоть у женщин), который находится над клитором (пунктуация и типология процитированы из фетвы. — Прим. ред.)». В муфтияте указали, что такая процедура называется «худэктомией» и «делается, только если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора» (крайне редко встречающаяся особенность строения клитора, которая по медицинским показаниям не требует хирургического вмешательства. — Прим. ред.).

В «Правовой инициативе» оценивают эту фетву как неоднозначную. «С одной стороны, она запрещает делать калечащие операции первого, второго и третьего типов, но фактически разрешает четвертый, к которому относятся остальные калечащие процедуры, такие как прокалывание, надрезы, прижигание и другие. Позиция ООН, ВОЗ, Европейского суда по правам человека, Минздрава России однозначна: все типы FGM должны быть запрещены и нарушают права на здоровье и свободу от пыток», — объяснила Татьяна Саввина.

Она добавила, что «удаление лишней кожи вокруг клитора» — это процедура эстетическая, которая проводится без медицинских показаний, как правило, из-за возрастных изменений или после родов. «Фетва не разграничивает детей и взрослых и по факту не запрещает четвертый тип калечащих операций, оставляя возможность для будущих преступлений в отношении девочек и женщин», — заключила экспертка.

Все опрошенные авторками российские эксперты отмечали отсутствие заинтересованности государственных представителей в искоренении калечащих операций и широком обмене опытом с международными организациями, но в этом году произошло позитивное событие. 29 сентября прошла первая конференция в России на тему FGM под названием «Проблема калечащих операций на половых органах у девочек и женщин в России. Чему научил кейс с ингушской девочкой?». На этой площадке специалисты пообщались с представителем международной организации Equality Now, совместно разобрали российский кейс и наладили контакт для общения по юридическим аспектам проблемы калечащих операций в мире. Однако участниками встречи с российской стороны стали только эксперты НКО «Правовая инициатива», гинеколог из Ингушетии, антрополог и исламовед — других общественных акторов на конференции не было.