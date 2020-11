В стране нет специального закона против калечащих операций. Индия ратифицировала такие ключевые для искоренения практики FGM международные документы, как Конвенция о правах ребенка и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Правительство страны также подписало Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, но не ратифицировало ее.

«В группе риска — община Бохра: ее основная секта Давуди-бохра и более мелкие ответвления, такие как Алави, Сулемани и Прогрессивные-бохра. Кроме того, в Южной Индии проживают группы мусульман-суннитов, практикующие калечащие операции. Но у нас очень мало информации о них», — рассказывает Арефа Джохари, соосновательница правозащитной организации Sahiyo, которая борется с калечащими операциями в странах Азии.

Давуди-бохра считают ритуал «хатна» религиозным обязательством, хотя он не упоминается в Коране. Его сторонники утверждают, что процедура не имеют ничего общего с калечащими операциями, однако ВОЗ классифицирует любое повреждение женских половых органов как FGM. По словам экспертки Арефы Джохари, это лишь разные термины, за которыми стоит калечащая операция первого типа — полное или частичное удаление клитора.

«Все формы калечащих операций преследуют одну цель — контролировать сексуальность женщины. До 2016 года религиозное руководство Давуди-бохра не объясняло, почему «хатна» обязательна для девочек. Потом заявило, что ритуал проводят в гигиенических целях. Однако медицинских исследований, подтверждающих их аргумент, нет. Кроме того, большинство членов общины считают, что «хатна» сдерживает сексуальное желание и предотвращает добрачные или внебрачные отношения женщины. Это патриархальная традиция, цель которой — подчинить [женщину] и управлять ее телом», — объясняет Арефа Джохари.

В Индии нет официальной статистики по проведению калечащих операций, как и специального закона против FGM. «У нас есть закон против сексуализированного насилия над детьми и общие законы против причинения физического вреда. В 2017 году правительство указало, что их можно использовать для защиты от FGM, но такого еще не происходило. Поэтому мы сомневаемся в их способности защитить девочек», — рассказывает Джохари.

Специальные законы, криминализирующие все типы FGM, действуют как декларация позиции нетерпимости государства и важны для дальнейших шагов по искоренению практики. Значимость таких законодательных актов объясняется в отчете организаций END FGM European Network, Equality Now и The US End FGM/C Network. Закрепленные на законодательном уровне меры наказания могут привести к внедрению целого комплекса действий по борьбе с калечащими операциями.

По словам Арефы Джохари, возрастающая проблема — медикализация калечащих операций. Все чаще члены общины Давуди-бохра обращаются к медицинским работникам и подтверждают этим для себя то, что операция не вредит здоровью.