Октябрь — Национальный месяц борьбы с травлей в интернете. Вместе с приложением PicsArt «Афиша Daily» поговорила с художницей Еленой Шейдлиной, фем-активисткой Светой Comrade и иллюстраторками Аленой Заварзиной и Зарой Авоян о том, как буллинг повлиял на них и как можно с ним справиться.

Елена Шейдлина Блогер и художница

О творчестве и реакции окружающих С детства я знала, что люблю ИЗО больше обществознания и что с большей охотой пойду на урок труда, чем на физкультуру. В свободное время, сидя в своей комнате, я постоянно что‑то лепила и рисовала, все выражалось на интуитивном уровне. Я не спрашивала себя, кто я и чем буду заниматься. Повзрослев, просто продолжила делать то, что люблю сильнее всего, приобретя новые инструменты в виде социальных сетей и разных программ. Люди, знавшие меня как скромную и неприметную девочку, впервые увидев, как я проявляю себя в социальных сетях, восприняли это по-разному. Многие решили, что это своеобразный обман, и даже критиковали за онлайн-смелость , другие открыли меня с новой стороны и больше заинтересовались в общении.

Об отношении к критике Мой кейс очень простой: я никогда не реагировала на критику и хейт, они скорее служили драйвером, вдохновляли раздражать и вызывать эмоции . Думаю, что во многом реакция на это — свойство характера. Я более снисходительна к себе и чувствую уверенность, что делаю все правильно, чего желаю каждому человеку, начинающему творчески самовыражаться. У меня был негативный опыт в колледже, где я подверглась тихой агрессии и травле со стороны коллектива. Это выражалось в публичном высмеивании моего образа, мне несколько раз портили личные вещи и мешали сдать проект. Именно этот жизненный опыт убедил меня, что интернет — самое лучшее и безопасное место. Там я чувствую себя максимально уверенной, а главное — понятой. Думаю, что я родилась как творческая единица именно благодаря социальным сетям. Поддержка, единомышленники и комментарии, в которых люди признаются, что мое творчество откликается в них, что я служу мотивацией и вдохновением, — это моя самая твердая почва и базис. Главной силой для меня всегда были встречи с поклонниками. Слова одного человека могут усилить меня настолько, что я приобретаю новые способности. Сила слов недооценивается : часто мы слышим, что лучше делать, чем говорить, но для меня все равносильно.

О буллинге Думаю, что многие недооценивают это явление. Буллинг — коллективное движение, где есть булли, его «свита» и жертва, и необходимо научиться разговаривать и налаживать коммуникацию в конкретном коллективе. Нельзя помочь только одному, важно работать со всеми участниками. Это происходит потому, что коллективу нужно что‑то, что их объединяет, и часто этим становится травля. Для нее обычно выбирают самого слабого и неблизкого человека, а причиной буллинга может послужить внешний вид и социальный статус . Самое важное — перестать быть безразличным, начать слушать и слышать. И никогда не недооценивать то, что важно подростку.

Подростковый ум очень чувствителен, как мозг без черепной коробки: оголен и воспринимает все происходящее максимально близко.



Я не та, кто может говорить об изменениях в ситуации с буллингом: у меня нет статистики и результатов исследований, поэтому могу порекомендовать антибуллинговую программу «Травли.net». Но, по моим ощущениям, ситуация не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Во всяком случае я рада, что государство и преподаватели стали реагировать на проблему и создавать более прозрачную среду, где подобные вещи проще предотвратить на раннем этапе.

Главное — информировать и разговаривать. Нельзя замалчивать и сыпать формулировками по типу «сами разберутся». Нет, не разберутся. Нужно вмешиваться и помогать.

О планах на будущее Я всегда чувствовала, что во мне нет баланса и равновесия. Я обладала развитым воображением, но навыки для его реализации отсутствовали. Сейчас я расту в первую очередь по части профессионализма и знаний, как губка впитываю все, что представляет собой искусство, учусь в Флорентийской академии изящных искусств в Италии. Образование — актив, в который я вкладываю деньги с рекламы. Я провела две выставки в Японии и одну в Париже, на очереди Мюнхен. Чувствую, что двигаюсь в правильном направлении. Это именно то, чего я хочу, — персональное присутствие как лично, так и творческими частицами. Думаю, что я бы хотела быть везде и всем, как опухоль.

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Света Comrade Фем-активистка, художница, участница музыкальных групп @fatherssins_ и @frienemies_punk

О том, как совмещать активизм, музыку и иллюстрации Если есть желание выражать мысли, то все эти сферы будут естественным образом переплетаться. Я всегда что‑то рисовала и придумывала, поэтому не представляю себя без иллюстраций — они стали органичной и очень спокойной частью моей жизни. А активизм и музыка за последние три года приобретали разные формы. Раньше я распространяла много активистских материалов (своих и других активисток/инициатив), погружалась в различные злободневные повестки, и это давало почву для высказывания. Но со временем наступило выгорание: я переживала травлю, и с 2019 года начала все больше погружаться в себя и свои психологические проблемы. Большую часть жизни я не жалела психику, поэтому ситуация с ней стала печальной . Сейчас я занимаюсь фем-активизмом через музыку, а в блоге часто пишу о ментальном здоровье. Совсем без активизма, как оказалось, я тоже не могу. О борьбе за свои права и творчестве Я чувствовала в себе феминистский дух еще с детско-подросткового возраста. Всегда бунтовала против разделения на «это для девочек», а «это для мальчиков», и, наверное, такое восприятие реальности сформировало во мне более свободное от стереотипов мышление. С приходом понятия «феминизм» в публичное поле все словно прояснилось, и мои убеждения приняли очерченную форму. Мне никогда не нравилось, что людям запрещают самовыражаться. Я начала больше читать на тему феминизма, образовывалась и убеждалась, что хочу придерживаться этих ориентиров. В этом году я написала о своей гендерфлюидности в блоге, чтобы подписчики об этом знали. Мне важно поддерживать ЛГБТ-сообщество, но все еще трудно говорить про свой опыт — я боюсь. Когда в голове много мыслей, они трансформируются в любые формы творчества, порой даже неосознанно. Мое творчество существует, чтобы жизнь была ярче, а еще, если получится, справедливее и добрее. Я рисую в первую очередь для людей, которые уважают право окружающих быть такими, какими им комфортно.

Панк всегда был социальным и затрагивал огромное количество неудобных обществу тем. Я считаю его инструментом для диалога, самовыражения. За свои права нужно бороться так, чтобы здраво расходовать энергию, а тактика может меняться в зависимости от количества внутренних ресурсов и мотивации. Последние два года я стараюсь щадить свою психику, которая сильно пострадала от всепоглощающей упорной борьбы. С этим нужно быть осторожнее.

О буллинге и реакции на него Бороться или хотя бы очерчивать несправедливость очень важно. Если всегда молчать, то можно не заметить, как собственная жизнь окажется в чужих руках . Я много раз подвергалась высмеиваниям и кибербуллингу за свой феминизм, бодипозитив, активизм. Несколько раз меня травили: присылали ироничные или злые мемы каждый день на протяжении недель. Было ужасно. Практически все мои подруги по активизму сталкивались с такими же проблемами, а иногда даже угрозами и раскрытием персональных данных. Часто мы обсуждали, что чувствуем себя небезопасно, выходя в публичные пространства или возвращаясь домой в одиночестве.

Когда в интернете тебе стабильно желают смерти или угрожают изнасилованием за твой феминизм — это невозможно игнорировать.



В 99% случаев я молча блокировала всех, кто писал мне гадости, угрозы и пожелания смерти. А также всех, кто распространял негатив в комментариях к моему профилю, провоцируя на конфликты. У меня неустойчивая психика, и поэтому в моменте реакции могли быть разными. Были случаи, когда я переживала хейт с каменным лицом, а в другой — рыдала два дня подряд. Бывали и вспышки агрессии, но в основном они случались вне интернета. В жизни меня лучше вообще не трогать, я умею за себя постоять. Главный урок, который я вынесла за последние три года, — мне неважно, что другие думают обо мне. Все попытки повлиять на меня через агрессию, манипуляции и давление — бан. Проблема травли актуальна, поскольку еще не все люди поняли: каждый может заниматься тем, чем хочет, и выглядеть так, как посчитает нужным . Пока есть люди, которые суют нос в чужие жизни, увы, для травли всегда найдется место. Обезопасить себя от нее практически невозможно, так как никогда не знаешь, в какой момент она начнется. Но если вы все-таки сталкиваетесь с ней, главное — не замыкаться и открыто просить о помощи и поддержке, а также блокировать все пути, по которым люди пытаются навредить. Если есть возможность, нужно обратиться за консультацией к психологу.

О том, как перестать бояться буллинга По своему опыту могу сказать: в наши дни мало чем удивишь людей. Творческая ниша просто бездонна. Бояться буллинга не стоит просто потому, что вы не знаете, как пойдут дела, когда ваши работы увидят свет. Скажу больше: нужно приложить немало сил, чтобы вас заметили.

Пусть ваше стремление завоевать признание и любовь к своему искусству прет как танк и сшибает на пути все плохое.

Находите важные поводы творчески заявить о себе — как, например, в моем сотрудничестве с PicsArt оказалась близкой тема буллинга, которой посвящен весь октябрь. Я очень рада, что мои стикеры доступны пользователям приложения. В процессе их создания я ощутила невероятный заряд поддержки. Рисуйте на те темы, которые вам близки и важны. Предлагайте свои картинки разным тематическим сообществам, заводите новые знакомства и творите.

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Алена Заварзина Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2011 года, победительница этапов Кубка мира, графический дизайнер

О спортивной карьере и стрессе Моя карьера складывалась не очень ровно, но, несмотря на травмы и пару провальных сезонов, я стабильно показывала высокие результаты. Мне удалось добиться практически всех возможных титулов хотя бы раз. Конечно, я не могу похвастаться званием, например, «десятикратной чемпионки», но за свою карьеру я собрала все варианты медалей с чемпионатов мира. Победы давали мне уверенность в том, что я делаю, а спорт научил работать системно и концентрироваться. Сегодня это моя терапия. Я всегда была слишком прямолинейной и во многом проблемной девочкой — особенно для вышестоящих лиц. Сложно сказать, как меня воспринимали другие.

Были ситуации, когда приходилось пробиваться через стену снисхождения, чтобы быть услышанной. Обычно это случалось с авторитетными мужчинами.

Но и женщины в спорте бывают достаточно жесткими [по отношению к другим женщинам]. Мне часто говорили, что я еще ничего не доказала, что надо тренироваться и сначала показать результат — только потом поговорим. Это во многом определило мою модель поведения. Сейчас приходится работать над собой, чтобы не воспринимать критику на личный счет и помнить, что работа не определяет, какой я человек: хороший или так себе . О завершении карьеры Решение о завершении карьеры далось мне нелегко. Если честно, я не была готова к такому финалу: думала, что я нужна, но оказалось, меня можно заменить. С этим пришлось смириться. Система спорта буквально перемолола меня и вселила сомнения, смогу ли я успешно заниматься чем‑то другим , будут ли ко мне относиться с уважением. Я привыкла, что успех определяется только постоянным тяжелым трудом и целеустремленностью. Но даже если я делала все правильно, ко мне часто относились неуважительно, и тогда почва уходила из‑под ног. Даже когда я была одной из лучших в своем деле, то сомневалась в завтрашнем дне и в своих способностях. Мне нравилась идея уйти в другую индустрию — начинать с нуля, чтобы добиться успеха и уважения. Система российского спорта оставила неприятный осадок, и, как мне кажется, сейчас не лучшее время для продолжения карьеры в этой сфере. С детства я занимаюсь творчеством, училась на художественно-графическом факультете и всегда интересовалась дизайном. Поэтому после завершения карьеры в спорте я хотела попасть только в креативную индустрию.

О токсичности на работе Неоднократные истории буллинга в обеих индустриях отточили мой характер. Знаю, что с виду я очень добрая и покладистая, поэтому многие воспринимают эти черты как слабость или приглашение «вытереть об меня ноги». Я работаю на совесть и готова вкладывать в проект все свои силы, однако если я чувствую неуважительное отношение, то готова постоять за себя . Недавно клиент вел себя очень токсично. Это подтолкнуло составить с юристом шаблон контракта, в котором подробно описаны все условия работы. Все нужно обговаривать на берегу: что и на какой стадии вы будете делать. Я слышала об этом и раньше, но только на личном опыте поняла, сколько можно сберечь нервов, если заранее четко все проговорить. Если конфликта не избежать, то главное не вдаваться в полемику и не терять самоуважения. Постарайтесь помнить об общей картине: эта ситуация не делает вас хуже в профессиональном плане. Помогает замедлиться, вдохнуть и выдохнуть десять раз, а потом подумать, что ответить, или внимательно перечитать свои сообщения.

О работе графическим дизайнером Сейчас я работаю с PicsArt на фрилансе как графический дизайнер. Я многому учусь, и это дает мне канву и уверенность в своих силах. Спорт привил мне системность, и теперь я серьезно отношусь к дедлайнам. Пока я работаю в достаточно простой роли дизайнера, но, может быть, в будущем мне удастся проявить менеджерские качества. Я очень ценю работу с профессионалами, потому что за короткое время фриланса мне попадались «настоящие» клиенты, как из мемов для дизайнеров: «Сделай логотип побольше, поиграй с цветами, используй воображение». И самое любимое: «Переделай, но денег больше нет». Эти ситуации быстро учат проговаривать все моменты, управлять ожиданиями собеседника. Я читала о таких кейсах в книгах и пабликах, но пройти через этот опыт самому — вот что реально помогает закалить характер. В отличие от спорта, в креативной индустрии мне не дают медаль за сделанную работу, иногда даже не говорят спасибо. В этом большая разница — делай на свой вкус и совесть и надейся, что вы с клиентом правильно друг друга поняли. О тревоге по поводу будущего Я достаточно тревожный человек и за последние два года пережила не один кризис. Хотела выиграть Олимпиаду, но заняла только четвертое место. Затем я ушла из большого спорта, и моя жизнь кардинально изменилась. Не знала, есть ли у меня талант, чтобы начать карьеру в креативной индустрии, смогу ли найти работу и обеспечить себя в будущем. Все было страшно и тревожно. Приходилось просто опускать голову вниз и, не останавливаясь, работать и учиться. Снять стресс немного помогали прогулки и спорт. Постепенно тревога ушла, сегодня мне удается работать дизайнером, а мои клиенты в основном довольны. Когда в колледже Central Saint Martins я оказалась в шорт-листе конкурса книжных обложек, даже такая мелочь добавила мне уверенности в себе, как раньше это делали победы. Сейчас, когда я скучаю по выступлениям, хожу в караоке — всему можно найти замену.

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Зара Авоян Иллюстратор в PicsArt

О творческом пути Мои дедушка и бабушка часто говорили, что я родилась с карандашом в руке. Я всегда рисовала, сколько себя помню. И все творческие эксперименты так или иначе вели меня к созданию иллюстраций — будто у меня не было другого пути. Думаю, что близкие всегда воспринимали мое творчество позитивно. Родителям нравилось, что я рисую, экспериментирую и изучаю искусство. Мама была главным критиком, но это не мешало, а только мотивировало. Я всегда старалась исправить ошибки в работах, так как очень ценю ее мнение. В школе все знали, что я много рисую, иногда даже заказывали что‑то. Мне посчастливилось окружить себя понимающими и уважительно относящимися к моему делу людьми. О реакции и критике в интернете Примерно в 12 лет я выложила свои рисунки в интернет и столкнулась с жесткой критикой. Некоторые комментаторы не знали, что я еще маленькая, и их сообщения, хоть и были конструктивными, очень меня ранили. Я чувствовала подавленность. Тогда я не понимала, что эти советы могут помочь мне стать лучше. Со временем я, конечно, перестала расстраиваться и начала проще относиться к отзывам и комментариям. Я много плакала, ведь тогда критика была самым большим оскорблением, которое можно получить, — мне было всего 12 лет. Не понимала, как незнакомые люди могут писать такие жестокие комментарии. Позже я нашла лучший способ справляться с критикой: помнить, что ты — это не твоя работа . Во время занятий творчеством моя уверенность не должна зависеть от успехов. Чем больше ты связываешь собственное «я» со своей работой, тем более уязвимым становишься и перестаешь воспринимать конструктивную критику. В начале учебы в колледже я получала много негативных комментариев о моих проектах. Кто‑то из преподавателей привык общаться в таком тоне, а кто‑то просто хотел подзадорить нас, помочь выйти на новый уровень. В итоге я перестала принимать это на свой счет и поняла, что творчество не определяет меня как личность. Если что‑то не так с рисунком, это не значит, что что‑то не так со мной.

О буллинге Еще я столкнулась с буллингом в колледже. В художественном учреждении всегда есть преподаватели, которые агрессивно критикуют студентов, пусть даже и не со зла. Многие учителя считали, что надо быть сдержанными и давать комментарии только по делу: сухо и строго. Большая часть студентов не приветствовала такие методы, кто‑то мог даже расплакаться во время занятий. Но к тому моменту мое отношение к мнению других людей кардинально изменилось. Я реагировала на замечания спокойно и воспринимала все с практической точки зрения: хотела получать ценные советы, узнать, как сделать работу лучше, и просила людей быть со мной максимально честными. Иногда я даже надеялась получить критику, а не похвалу, ведь это позволяло мне расти.

Я стала воспринимать критику как комплимент и радуюсь, когда кто‑то готов помочь мне сделать рисунок лучше, вместо того чтобы просто радоваться позитивным комментариям и лайкам.



Хочется верить, что мой опыт может кому‑то помочь, но, мне кажется, современные подростки лучше меня знают, как справляться с буллингом. Сейчас об этом больше говорят, учат выстраивать личные границы еще в начальной школе. В моем случае мне помогало сильное желание рисовать — никто не мог выбить меня из колеи. Я была застенчивым ребенком, у меня не было много друзей, поэтому я рисовала сутки напролет. Желание было таким сильным, что после непрошенных советов мне нужна было максимум пара часов, чтобы забыть обо всем и продолжить рисовать. Конечно, я очень переживала и плакала, но не могло быть и речи о том, чтобы все бросить. В итоге этот опыт мотивировал меня стать лучше и сильнее. Идея создать PicsArt пришла к папе, когда он увидел, как я переживаю из‑за критики . Тогда он задумался о создании сообщества единомышленников, где такие же ребята, как я, могут делиться работами, находить понимание и просто получать удовольствие от творчества. Меня очень тронул рассказ и забота о моих увлечениях — здорово, что именно это послужило отправной точкой для целой компании. Сейчас я работаю в PicsArt, и это невероятно: из одной маленькой идеи получилось огромная компания. Этот пример помогает верить, что каждый может добиться чего хочет. Для меня рисование — лучший способ успокоиться и расслабиться. Но в перспективе я надеюсь участвовать в глобальных проектах. Например, хотела бы создать обложку альбома для любимого музыканта или помогать придумывать дизайн персонажей в видеоигре. Но главная цель — оставаться самодостаточным художником со своей аудиторией, рисовать то, что нравится. Мне важно знать, что есть люди, которых радует мое творчество, и они готовы поддержать его. О том, как пережить буллинг Лучший совет, который я могу дать, — это воспринимать работы как отдельные проекты, а не как часть вашей личности. Еще важно оставаться добрым, открытым человеком и стараться делиться знаниями с единомышленниками. Поддержка играет очень большую роль, не бойтесь искать друзей и создавать комьюнити, ведь быть волком-одиночкой непросто — я знаю это на своем опыте. Я думаю, что чем старше мы становимся, тем лучше понимаем, как следовать этим советам. Окружайте себя людьми, которые вас понимают, пусть даже они и не художники. Лишь на своем примере мы можем показать обществу, что буллинг ранит .