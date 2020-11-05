Чтобы менять окружающий мир к лучшему, не обязательно ждать наступления совершеннолетия. «Афиша Daily» поговорила с подростками, которые наравне со взрослыми участвуют в политической жизни общества, о том, как им это удается и с какими трудностями они сталкиваются.

Вита Баянова, 17 лет Создала проект «Подростки и котики», направленный против стигматизации наркотиков

У меня нет наркотической зависимости, но до прошлого года я страдала от расстройства пищевого поведения — анорексии. Тогда я не могла думать ни о чем, кроме снижения веса, поэтому я знаю, насколько сильно портится качество жизни, если ты от чего‑то зависим. Мы с коллегами создали «Подростки и котики» на базе проекта «Психоактивно», занимающегося психопросвещением, этим летом, сразу после того, как наша близкая подруга умерла от наркотиков. По сути, это проект в ее честь, потому что для нас случившееся было слишком трагично и страшно. Мне кажется, я участвую в нем, так как чувствую незакрытый гештальт перед ней: если бы я в определенный момент уделяла ей больше внимания, доглядела бы, то ничего бы не произошло — в случившемся есть и моя вина. Поэтому я хочу снять свой психологический блок внутри темы зависимостей, помогая другим людям, в первую очередь подросткам, справляться с ней. «Подростки и котики» работают над тем, чтобы снять стигму с темы наркотиков. Это не помогает справиться с зависимостью, а только мешает: если перестать говорить о чем‑то, оно не исчезнет само по себе . У нас не было конфликтов из‑за нашей деятельности. Бывает, правда, странные люди пишут в комментарии и в личные сообщения, скидывают оскорбительные мемы, говорят, что у нас ничего не получится, — но мы только смеемся над этим.

Еженедельно мы устраиваем встречи на Китай-городе, на которых ребята рассказывают про свою зависимость, делятся опытом — мы слушаем и отвечаем: «Да, я тоже был зависим. Классно, что ты поделился, давай мы поможем тебе». Иногда человек хочет освободиться [от зависимости], но не не может физически — его нужно морально поддержать, и на наших встречах всегда присутствуют психологи и специалисты , которые могут точно квалифицировать проблему и знают, как, в случае чего, оказать экстренную помощь. К нам часто приходят люди старше 21 года, которые уже побороли зависимость: им нужно поддерживать себя, помогать таким же, как они в прошлом, направлять подростков на путь ремиссии. Подростки всегда посещают встречи в трезвом состоянии, поэтому к нам не прикопаться. Кто‑то может рассказать, что вчера сорвался — это, конечно, плохо, но не ругаться же. У нас психология как в анонимных центрах: страшно не ошибиться, а не вернуться.

Еще мы устраивали «чистую» вечеринку: в расслабленной обстановке веселились, общались, пили энергетики, делали переводные татуировки и смешные макияжи. На ней я познакомилась с классной девочкой-моделью, которая пришла из интереса (иногда так делают, чтобы понять, нужна ли им помощь) — такой фидбэк вдохновляет не останавливаться и придумывать что‑то новое.

Наша работа приносит плоды, и это видно, когда, например, на еженедельной встрече девушка делится тем, что уже девять месяцев «чиста», и проект стал стимулом для этого.

И место, и то, что мы работаем с ребятами примерно до 21 года, неслучайны. Если вы придете на Китай-город, то увидите очаг абсолютно любых зависимостей: от никотиновых и алкогольных до наркотических. Там как на макросъемке видно, как подростки умирают от наркотиков . И осознавать это невыносимо. Сейчас мы хотим выпустить зин — маленький комикс о том, как бороться с наркотической зависимостью и как помочь ближнему: там обязательно будут полезные контакты специалистов, номера кризисных центров и инструкции. Осталось понять, нужна ли история, которая ляжет в основу сюжета, или окружающие и так понимают всю серьезность.

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Дарья Авдошина, 17 лет Куратор международного проекта Teenergizer

Я альтруистка и эмпат с детства: остро переживаю за то, как окружающие себя чувствуют. В саду мы ходили в дельфинарий, и меня испугало, в насколько плохих условиях живут животные. После я сидела и думала, как им помочь, пока остальные дети кидались манной кашей и играли в игры, которые казались мне глупыми. Казалось, что во всем мире только я сочувствую другим. В 2018 году в Казани проходил набор волонтеров на чемпионат мира по футболу — решила прогулять урок английского, чтобы попробоваться, и прошла. Меня поразило, как много людей, которые делают что‑то только из желания менять мир к лучшему, что я такая не одна. Я взглянула на волонтерство с профессиональной точки зрения и зажглась, потому что поняла, чем хочу заниматься: изучать, как общаться с людьми и помогать им. Я человек мира, поэтому в детстве хотела стать послом своей страны и налаживать [международные] отношения — лишь потом, на чемпионате, я осознала, что послы не делают этого в той мере, в какой хотелось бы мне. Отношения налаживают активисты и простые люди. Будущее в руках молодежи , потому что мы выстраиваем коммуникацию с людьми из других стран. Наше поколение первое, которое все принимает, мы change makers. Прошлой осенью я из любопытства попала в группу поддержки для ВИЧ-положительных ребят от молодежного проекта Teenergizer, хотя сама не имела никакого отношения к теме. Подростки делились своими историями, и [до этого] я не знала, что к человеку вообще можно плохо относиться из‑за этого. Только понимала, что ВИЧ не передается через дружбу и что нельзя унижать людей из‑за этого. Благодаря маме, которая просвещала меня в вопросах толерантности, я жила в более продвинутом мире и не подозревала, что может быть как‑то иначе. В тот же момент я поняла, что нужно менять ситуацию, — так я осталась в проекте, стала организовывать и курировать мероприятия, вести соцсети. Teenergizer — проект, в котором молодежь имеет равные права, несмотря на все различия. Мы стараемся построить комьюнити молодых ребят, чтобы им было проще жить и творить вместе.

Мы за свободу и принятие особенностей, за мир без дискриминации, в котором не нужно бороться за права, потому что они соблюдаются.

Я курировала «ВИЧеринки» — это мероприятия, которые просвещают людей в какой‑то теме, связанной с дискриминацией. Это уютное событие, где можно быть собой, не боясь осуждения. На нем мы оказываем психологическую поддержку, рассказываем про секс, феминизм, психическое здоровье, раздаем презервативы и делаем тесты на ВИЧ. Часто нас просят прийти в школы, чтобы рассказать школьникам про сексуальное здоровье и ВИЧ. Если не помешает пандемия, то 15 ноября состоится «ВИЧеринка» про культуру секса, про то, что менструация — это не грязно, про шибари и БДСМ. Сейчас я оканчиваю курсы, чтобы стать равной консультанткой, которая может сопровождать и давать советы, основываясь на личном опыте. Это важно, так как часто подростки боятся идти к психологу, потому что переживают, что он расскажет о проблеме родителям, а они не всегда умеют поддержать. С равным консультантом ты общаешься как с другом, который уже прошел через подобное. Но я не хочу, чтобы Teenergizer был закрытым пространством, поэтому мы всегда зовем и родителей на встречи и готовы разъяснить им что‑то. Проблемы дискриминации начинаются с того, что люди не хотят быть открытыми и честными в своих эмоциях, не хотят принимать кого‑то отличающегося [от них]. Старшее поколение системно не может признаться в том, что их не устраивает качество их жизни, что им плохо или грустно , не умеют плакать и говорить, что им что‑то не нравится, но это лишь усложняет все.

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Екатерина Лаптева, 17 лет Собирала подписи и устраивала пикеты, чтобы родной поселок не остался без больницы

В 2017 году главврач единственной больницы [в поселке Восточный] Иван Болтасев был обязан провести в ней капитальный ремонт, чтобы не протекала крыша, — и если бы он это сделал, то поселок избежал бы всех последующих событий. В марте этого года он поставил находящихся в больнице перед фактом: нужно освободить помещение в течение трех дней и закрываться, перенося станцию скорой помощи в другой населенный пункт. По мнению главврача и экспертизы, которой, конечно, не было, крыша больницы изношена на 60%: здание не подлежит дальнейшему использованию из‑за угрозы обрушения. Иван Болтасев удачно выбрал время для закрытия — разгар пандемии, когда ввели масочный режим и запретили массовые мероприятия, из‑за чего нельзя было выйти на митинг. В интернете много ругались и советовали, что делать и кому писать, чтобы избежать произвола, но дальше разговоров не шло, поэтому я взяла ситуацию в свои руки и начала собирать подписи против закрытия больницы. Это была грамотно оформленная юридическая бумага, обращенная к губернатору Свердловской области и главе Сосьвинского городского округа.

Мы оперативно сработали и больницу оставили, но крыше все еще требуется ремонт, хотя само здание в неплохом состоянии. Но я понимала, что проблема не решена: с крыши все еще капает. И если ее не закрыли сейчас, то могут найти повод сделать это позже, поэтому я спонтанно вышла на пикет. На плакатах я написала: «Мы не хотим умирать», «Закроете больницу, придется открывать кладбище», «Почему разрушают медицину одни, а страдают другие». Это было в сентябре. Жители и медики поддерживали меня, сверстники спрашивали, чем можно помочь. Так мы снова не позволили замолчать проблему — министр здравоохранения по Свердловской области пообещал сделать ремонт в 2021 году. У меня нет сомнений, что это не отписка, так как проблема доведена до федерального уровня, и, если региональные власти дорожат своими местами, они должны отремонтировать больницу. Я надеюсь на совесть людей, потому что мне важен поселок, где я выросла, где живут мои родители и бабушки, растут младшие братья и сестры. Даже когда я поступлю [в университет] и перееду, моим долгом останется восстановить больницу и решить другие поселковые проблемы с качеством дорог и уличным освещением.

Даша Косарева, 17 лет Член Молодежного парламента Удмуртии и председательница Совета экологии и добровольчества

Я увлеклась политикой в 14 лет. Тогда я организовала в своей школе волонтерский отряд и начала помогать в проведении «Чистых игр» — Всероссийского проекта по уборке территорий от мусора. До этого он проводился только в столице республики Ижевске, а мы организовали его в родном Воткинске. Но это не помогло добиться признания со стороны взрослых, учителя постоянно говорили: «Куда тебе лезть в политику? Еще молоко на губах не обсохло. Вот пройдет лет 10, тогда и поговорим».

У нас был случай, когда мальчику, который ходил на митинг Алексея Навального, грозились отчислением. Всю неделю директор школы проверяла его телефон на «террористические» чаты , несмотря на личные переписки. Из‑за задержания учеников руководству прилетало за «ненадлежащее воспитание». Через неделю все забылось, но ему намекнули, что лучше не идти в 10-й класс — он поступил в колледж. Такое отношение наводило на мысли, что если у тебя нет опыта, то ты ничего не стоишь, и правильность мнения зависит от прожитых лет.

Для меня было привычно, что родители не поддерживают меня. Мама работает в бюджетной сфере, поэтому у нее есть страх, что ее могут уволить из‑за меня: «[А если что‑то случится], ты нас кормить и одевать будешь? Это детские шалости». Потом я услышала о формировании Молодежного парламента и решила попробовать попасть в него: подала анкету, написала, что я победительница Всероссийской олимпиады по истории, призер [олимпиады] по обществознанию и волонтер. У меня были опасения, что все нужно только для отчетности: мы пофотографируемся, нарисуем пару плакатов, посидим в администрации, и на этом все закончится. Молодежный парламент Удмуртии — это инициатива для людей от 17 до примерно 27 лет, которая собирает вокруг себя социально активных граждан с целью решения молодежных проблем. Это суррогатный орган «Единой России», с которой я не согласна, поэтому приходится не светить своими взглядами.

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Я попала в парламент и стала председательницей по экологии и добровольчеству, чтобы начать политическую карьеру и встроиться в общественную жизнь. Намного проще продвигать проекты, если говоришь, что пришла от Молодежного парламента, а не прогуливаешь уроки. Когда мы устраивали «Экопросвет» (мини-лекции о сохранении природных ресурсов, переработке мусора и экологическом состоянии планеты) с начальной школой, учителя приходили к нам, а директор хотел сфотографироваться и выложить это в группе школы. Если бы мы пришли сами, то на нас просто махнули бы рукой.

На мой взгляд, политика — это умение владеть ресурсами. За что мы будем бороться, если они истощатся?

Поэтому мы посвящаем много проектов экологии: сбор пластиковых крышечек, «Чистые игры», «Экопросвет», «Посади дерево», марафон «Немусорка», на котором объясняем, как дать старым вещам вторую жизнь. Такие темы надо рассказывать красочно и даже устрашающе. Когда мы работали с начальными классами, то говорили, что площадь всех свалок в России равна территории республики Удмуртии, — дети пугались масштаба и интересовались, как можно улучшить ситуацию. Сейчас в Удмуртии радуют ответственные люди, которые выходят на митинги против строительства неэкологичного завода, ездят вместе с нами высаживать деревья. Примером активности таких людей стала «Эктоника» — удмуртский фестиваль, который уже два года проходит под лозунгом «Без пластмассовых приборов». Все приносят многоразовую посуду, отдыхают на природе и слушают музыку. Главная проблема региона — грязная вода. У нас самое большое искусственное водохранилище в Европе, но это не мешает ежегодно вытаскивать со дна тонны металла. Хотя в нем купаются местные жители, лицензии у пляжа нет, а в прошлом году в реке вымерла половина рыбы . Можно бороться с этим путем наложения штрафов, чтоб заводы не сливали воду, либо принудить поставить очистительное сооружение.

Кирилл Чубич, 15 лет Создал петицию о снижении возраста получения водительских прав до 16 лет

Я увлекаюсь автомобилями, сейчас даже учусь в университете на факультете среднего профессионального образования на автомеханика, поэтому когда я услышал об инициативе депутата Государственной думы Василия Власова, который предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет, я сразу полез в комментарии, чтобы узнать, как на это реагируют люди. Было настолько много негативных сообщений, что казалось, будто абсолютно все против. В 16 лет человек уже способен жить отдельно от родителей и зарабатывать, и водительские права привнесут в его жизнь только положительные изменения, так как у него появится стремление учиться и заработать на личный транспорт. Мне стало интересно, насколько люди поддерживают это предложение, и в конце сентября я создал петицию, так как это самый действенный метод помочь и понять [сколько людей солидарны с тобой]. У меня есть и личная причина, почему это так важно: мне каждый день приходится ездить в другой город на учебу и мне необходим личный транспорт, так как общественный часто опаздывает и ходит забитый и утром, и вечером. За первую неделю собралось более 300 тыс. подписей, и число продолжает расти . Мне писали много слов поддержки, спрашивали, как можно помочь. Но было и осуждение: говорили, что у подростка плохо развиты реакция и инстинкт самосохранения («Если ты не можешь сохранить свою жизнь, то не сможешь сохранить и жизнь других, сидя за рулем»), требовали удалить петицию. Я же считаю, что, во-первых, это касается не всех. Во-вторых, в любом случае можно ввести поправки по поводу обучения в автошколах, чтобы в них делали упор на стрессовые ситуации, если считают, что существует разительная психологическая разница. Но это их мнение, и хорошо, что оно есть. Это важно, потому что касается многих подростков. Сегодня 16-летние могут сдать на права категории А1 (мотоциклы) и М (мопед), но, например, в моем городе автошколы ориентированы только на автомобили. Также можно сдать теорию в 16 лет, а потом экзамен в ГИБДД и получить права, когда исполнится 18, но проблема существует. Думаю, если вы нуждаетесь в автомобиле, то добросовестно сдадите все и сядете за руль, соблюдая все правила. В какой‑то степени сейчас петиция живет отдельной жизнью, потому что ее часто пересылают и делятся ею в социальных сетях. Кто‑то скидывал петицию блогеру Юрию Хованскому, потому что он помощник депутата Власова. Вообще, важнее всего распространение, чтобы петицию увидело как можно больше людей. Мне даже писали с просьбой увеличить требуемое количество подписей до миллиона.