В первую среду октября отмечается Международный день детского церебрального паралича. Акция проекта «Доброшрифт» призвана привлечь внимание к проблемам детей с ДЦП. «Афиша Daily» присоединилась к ней.

Акция уже второй год проходит в Международный день ДЦП. Ее цель — привлечь внимание к детям с церебральным параличом и помочь им в реабилитации через фонд «Подарок ангелу». На сайте dobroshrift.ru можно купить мерч, скачать шрифт или сделать пожертвование.

« Афиша Daily » присоединилась к акции проекта «Доброшрифт». На нашем сайте и в соцсетях появился уникальный шрифт, созданный детьми с церебральным параличом.

«Доброшрифт» создан на основе букв и цифр, которые нарисовали 33 ребенка с ДЦП — подопечных фонда «Подарок Ангелу». Для таких детей написание даже одной буквы требует серьезных усилий, но «Доброшрифт» показывает, что они способны творить, даже несмотря на трудности.

Международный день ДЦП проходит каждую первую среду октября. Его запустили в 2012 году организации Cerebral Palsy Alliance из Австралии и United Cerebral Palsy из США. Сейчас по всему миру живут 17 млн человек с церебральным параличом, еще 350 млн тесно связаны с ребенком с ДЦП.