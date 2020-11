НАСИЛИЕ — НЕ ТРАДИЦИЯ

Бинта Фатти

Гамбия • Германия

33 года

Бинта родилась в племени мандинка, в деревне Колиор, Гамбия, и выросла во втором по величине в стране городе — Брикаме. Бинта не помнит, сколько ей было лет — шесть, семь или восемь, — когда она подверглась первому типу калечащей операции, клиторэктомии. В четырнадцать лет Бинту выдали замуж, и в пятнадцать она родила первого ребенка. В 2015 году в Берлине Бинта основала правозащитную организацию Women Decided No to FGM & Child Marriage. Yes to Education for Girls («Женщины говорят «нет» калечащим опреациями и детским бракам и «да» образованию для девочек»), которая борется с клиторэктомией и насильственными браками.