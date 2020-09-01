Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).

Научиться жить полной жизнью Художник, инклюзивный актер и мотивационный тренер Александр Похилько — русский Ник Вуйчич. От рождения лишенный ног до колена и кистей рук, он своим примером доказывает, как жить полной жизнью. Как научиться преодолевать невзгоды, болезнь, хандру, как уметь слушать себя, не останавливаться и двигаться вперед? Как искать вдохновение, чтобы быть счастливым? На лекции Александр поделится своим опытом и расскажет о своих восьми компонентах счастья, которые позволяют творить чудеса. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Когда 1 сентября Где Галерея «Арт-мост», парк искусств «Музеон», Крымский Вал, 10а

Принять участие в дискуссии о последствиях пандемии Дискуссия «Последствия COVID-19: кто остался за бортом?» — одно из мероприятий фестиваля гражданской активности и благотворительности «Добрые люди». Во время встречи гости познакомятся с документальными фильмами «Доктор Лиза» известного российского журналиста Елены Погребижской и «Вокзал по средам» режиссера Ольги Мауриной. Подробности здесь.

Когда 2 сентября Где Лекторий парка искусств «Музеон», Крымский Вал, 10

Присоединиться к практике фудшеринга Слушатели узнают о первом в России «банке еды» для малообеспеченных граждан и реализованной практике промышленного фудшеринга. Потери продовольствия и отходы ведут к расточительному расходованию ресурсов, таких как земля, вода, энергия и факторы производства, и непроизводительному росту выбросов тепличных газов в атмосферу. На встрече пойдет речь о роли фудшеринга в современной России, влиянии на экологию, а также о практике бережного рационального потребления. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Когда 2 сентября Где Галерея «Арт-мост», парк искусств «Музеон», Крымский Вал, 10а

Помочь бездомным людям Участники встречи узнают, как и зачем помогать бездомным людям и как отразился период пандемии на самой незащищенной категории граждан. Своим опытом поделятся Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы», центр «Дом друзей» и Центр социальной поддержки «Дом друзей на улице». Для участия необходимо зарегистрироваться.



Когда 2 сентября Где Галерея «Арт-мост», парк искусств «Музеон», Крымский Вал, 10а

Оставаться на связи с близкими Ежегодно в России пропадают более двух с половиной тысяч пожилых людей. Лекция будет полезна не только тем, у кого есть пожилые родственники, но и всем, кто готов прийти на помощь дезориентированному человеку на улице. Как уберечь своих близких от пропажи? Что поможет пожилому человеку не потеряться в городе и в лесу? Что делать, если заблудились, и куда обращаться, если близкий не выходит на связь? Об этом на лекции расскажет Анна Шипилова из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Для участия необходимо зарегистрироваться.

Когда 4 сентября Где Галерея «Арт-мост», парк искусств «Музеон», Крымский Вал, 10а

Обрести лучшего друга Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» и бренд Purina приглашают на выставку-пристройство кошек и собак из приютов. Гостей будут ждать более сотни преданных, красивых и добрых, больших и маленьких собак и кошек, которые мечтают обрести семью. Все животные здоровы, привиты и отдаются в добрые руки бесплатно. Для посетителей, которые пока не готовы брать питомцев из приютов, но хотят оказать им поддержку, будет организован пункт сбора помощи для животных. С подробной информацией о событии и его программе можно ознакомиться здесь.

Когда 5 сентября Где Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7

Помочь благотворительным фондам (и это не про деньги) Большинство фондов заинтересованы в помощи не только и не столько деньгами, как интеллектуальным или физическим трудом. На лекции слушатели узнают, как можно помогать фондам без денег. Какая помощь ценится фондами? Чем можете помочь фонду лично вы? Своим опытом поделится благотворительный фонд «Собаки, которые любят».

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Когда 6 сентября Где Галерея «Арт-мост», парк искусств «Музеон», Крымский Вал, 10а.