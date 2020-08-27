В 2020 году в тиктоке сидеть уже не зазорно — взрослая аудитория растет, а на платформе появляется все больше блогов, посвященных политическим и социальным темам. «Афиша Daily» поговорила с пятью тикток-активистами о том, почему они выбрали именно эту площадку для выражения своей позиции, а также о влиянии поколения Z на общественное мнение.

Алиса Калинцева, 20 лет

Я заинтересовалась политикой в конце 11-го класса. Кажется, это был март, мои подруги начали активно обсуждать Навального и его расследование «Он вам не Димон». Я вообще даже не знала тогда, кто это такой. Решила спросить у них, они рассказали, и меня очень заинтересовали его политические взгляды. Так начался мой путь к изъявлению гражданской позиции. Вскоре я вышла на свой первый митинг против коррупции. Это было очень круто — до этого я никогда не видела столько людей в одном месте. Было и страшно, конечно же, из‑за обилия ОМОНа. После митинга мне стало еще интересней разбираться в политике, и я решила поступать на политологию, — мне хотелось понять все процессы, которые происходят в России и в мире. После поступления в университет я начала активно высказывать свою позицию в инстаграме. Многие были с ней не согласны — из‑за нее я даже поссорилась со своим лучшим другом, который выступал за власть Путина. С родителями всегда было 50/50, потому что мама у меня тоже оппозиционерка, а папа где‑то на стыке. Сложнее всего на эти темы было говорить с бабушкой, потому что она много смотрит федеральные каналы и до нее почти что невозможно донести какую‑либо альтернативную повестку. О тиктоке я узнала из прероллов (реклама перед видео. — Прим. ред.) на ютьюбе — они были совершенно ужасные, и я думала, что никогда не скачаю это приложение. В декабре я сдалась и установила его, поняв, что там не такой тупой контент, как мне казалось . Сначала я снимала дурацкие ролики как у всех. Когда начались протесты в США, я перевела одно американское видео про движение BLM, оно залетело в рекомендации, и его посмотрело более 100 тыс. человек. Я не знала, как мне удержать аудиторию, и по совету подруги решила взять курс ведения тиктока. Он мне очень помог — с 26 июня мой блог вырос почти что с нуля до 80 тыс. подписчиков. Информацию для своих роликов я беру из новостных телеграм-каналов, видео зарубежных тиктокеров, пабликов, посвященных политике. В принципе, все из интернета, я ничего не придумываю, а просто переупаковываю информацию в более доступный для тиктока формат. Мне кажется, что активизма среди молодых людей стало больше потому, что он очень быстро распространяется по социальным сетям. Парни и девушки видят примеры других блогеров, которые транслируют оппозиционную повестку, и понимают, что они могут и хотят так же. Нашему поколению в принципе, как мне кажется, не хочется оставаться в стороне от происходящего.

Понимаем, что если мы молчим, то автоматически становимся сторонниками террора, тоталитаризма, культуры насилия и других ужасных вещей.

Молодежь осознает, что будущее за ней и вскоре все изменится, если взять его в свои руки. В продвижении этих мыслей, безусловно, может помочь тикток. Многие приходят в это приложение с абсолютно нейтральной позицией по политическим вопросам, вдруг видят видео про, допустим, групповое изнасилование в Эйлате (16-летнюю израильтянку изнасиловали более 30 мужчин. — Прим. ред.) и понимают, что с таким мириться нельзя. В том, что тикток способен сформировать либеральные, демократические мысли, я убедилась на своем примере. Многие мои подписчики пишут мне, что благодаря моему блогу разобрались в каких‑либо сложных политических вопросах.

Семен Сембер, 18 лет

Я заинтересовался общественно-политической темой в 13 лет. В один момент я понял, что нет такого понятия, как политика, а есть жизнь, и политика — ее важнейшая часть. Она касается каждого человека, не бывает такого, чтобы какие‑либо политические события касались одних людей, но не затрагивали других.

Я давно начал транслировать свои оппозиционные взгляды. Вместе с друзьями мы вели телеграм-канал о политике, также я рассказывал о политических новостях на своей странице в «ВКонтакте» и постоянно затрагивал эту тему в разговорах с друзьями и знакомыми. Родители порой не совсем довольны моей политической позицией, но переубеждать меня не стремятся. Высказываться в тиктоке я начал примерно полтора месяца назад. Раньше я снимал туда простые мемные видео, но со временем понял, что мне хочется заниматься тем, что нравится, и стал записывать видео на общественные темы. Мои взгляды всегда были более радикальными, поэтому я решил сразу же рубить с плеча. Стал представлять политиков в виде клоунов, попутно доказывая, что это действительно так. Я думаю, что такая презентация материала сильнее привлекает людей и помогает мне быстрее набрать аудиторию. Глупо бояться, когда в стране, в которой ты живешь, 20 млн человек находятся на грани нищеты и почти половина населения получает меньше 30 тыс. рублей. Я живу на окраине Петербурга, и тут это положение дел отлично прослеживается.

Когда у меня возникают сомнения по поводу каких‑то роликов, я думаю: «Кто, если не мы?»

То, что в тиктоке стали появляться активисты, совершенно закономерно. Как и на любой другой информационной платформе, в нем сидят люди с разными взглядами на жизнь. Многие приходят именно в тикток, потому что это новая, современная площадка, где легко донести свою позицию до многотысячной аудитории. Современное поколение умеет критически мыслить и понимает, что то, что говорят нам пропагандисты с телеэкранов, — проплаченный бред, и всех благ, о которых они кричат, на самом деле не существует. То, что тикток и другие социальные сети могут влиять на сознание людей, мы видим на примере Беларуси. Там стали появляться независимые СМИ, такие как телеграм-канал Nexta, благодаря которым в стране происходят изменения и она медленно, но верно идет к демократии, избавляясь от информационной автократии. Поэтому, на самом деле, нет никакой разницы, где транслировать свои взгляды, — в тиктоке, твиттере, ютьюбе, телеграме или других соцсетях. Если ты активен, если ты говоришь правильные и важные вещи, люди это поймут и прислушаются к твоему мнению .

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Михаил Петров, 21 год

Еще в школе я думал о том, чтобы стать дипломатом. Я часто участвовал в олимпиадах по обществознанию и истории, мне было очень интересно изучать законы, исторические факты, понимать, как развивается наша страна. Также, я думаю, на мои интересы повлияла школа, в которой я учился, — там был класс для инклюзивных учеников, и такая среда, безусловно, на мне сказалась. В принципе, этот интерес пришел ко мне через патриотизм — в школьные годы я на полном серьезе мог слушать российский гимн и кайфовать от этого. В те годы я часто сравнивал Россию и другие страны по разным параметрам, но всегда гордился своей страной. При этом мне было обидно за какие‑то вещи, которые у нас, к сожалению, не так развиты, как в Европе. Потом в мою жизнь пришло волонтерство — я вступил в международную организацию ISIC, потому что мне было интересно помогать людям и общаться с иностранцами, а потом поехал волонтером в Индию. В итоге все так закрутилось, что я поступил на факультет политологии и мировой политики в ВШЭ в Петербурге. Я высказываю свою политическую позицию вне тиктока и в принципе вне социальных сетей. Я член команды Дарьи Бесединой, занимаюсь медиамониторингом, также в прошлом году был кандидатом в муниципальные депутаты от «Яблока» в Адмиралтейском округе Петербурга. Друзья поддерживают мою политическую активность, с родителями же иногда возникают некоторые расхождения во взглядах, но в целом они уважают мою позицию. С дедушкой и бабушкой труднее — говорили мне, что я прославляю дьявола, и мне пришлось заблокировать их в инстаграме, чтобы не провоцировать конфликты. Они растили меня православным человеком и считают, что сейчас я иду против веры. Я с этим не согласен, ведь моя позиция направлена на уменьшение количества страданий в мире. О тиктоке я знал давно, но скачал его только на карантине. Сначала я залил туда парочку приколов, а потом подумал, что, может быть, мне стоит попробовать делать мемы на политические темы, потому что я в этом разбираюсь и могу делать что‑то классное. Я пошерстил американский тикток, увидел, что там уже есть какие‑то политические видео, и снял видео про Крым с танцем. Затем попробовал разговорный формат, он получил очень хороший отклик, и я понял, что нужно продолжать в этом направлении. Информацию для роликов беру из совершенно разных источников: из интернета, университетских учебников, СМИ и «Афиши Daily» в частности. Мне кажется, что активизма в соцсетях становится больше потому, что в обществе вырос запрос на него. Если говорить именно про тикток, то волна высказываний началась потому, что платформа перестала ассоциироваться только с танцами и мемами, там появился осмысленный контент. Тикток стал новым и очень крупным информационным полем . Конечно же, он может помочь сформировать общественное мнение. Даже в моем блоге некоторые видео набрали более миллиона просмотров, и я увидел последствия этого. Видео, где я рассказываю о некорректном поведении журналиста с «Дождя», получило большую огласку, после чего меня позвали на телеканал, где мы обсудили эту ситуацию в эфире. Мне дали возможность поговорить с этим журналистом и высказать свою позицию. Мне показалось, что он своими словами обесценил труд школьников, особенно в период экзаменов. Я рад, что мое видео породило общественную дискуссию, возможно, кто‑то за ней следил и задумался о качестве образования в России. Хочу отметить, что в принципе не важно, где ты транслируешь свою позицию, главное, чтобы была аудитория. Допустим, Илья Варламов сильно повлиял на общественное мнение об урбанистике и городском устройстве. Люди стали больше ценить пространства рядом с домом, стали понимать, что нужно для комфортного проживания в больших городах. Наверное, я тоже уже как‑то способен повлиять на общественное мнение — например, одна девушка мне писала, что показала своему отцу мой ролик про мультфильм с однополыми парами и после него он поменял мнение относительно наличия ЛГБТ-персон в мультиках. Большое количество людей пишут мне, что благодаря моему блогу поступили на мой факультет в ВШЭ. Я их вдохновил на то, чтобы учиться на политолога. Мне кажется, что такими маленькими победами я делаю большой вклад в будущее и развитие общественных наук. Виктория Кининбаева, 25 лет

Впервые я узнала о феминизме в 2010 году, когда посмотрела фильм «Если бы стены могли говорить». Фильм был посвящен проблемам репродуктивной свободы, запретам на аборт. К слову, мне тогда было 15 лет, я жила в Узбекистане и впервые задалась вопросом — «почему женщина не имеет право на выбор?». Но быстро забыла об этом. Осознанно пришла к феминизму в 2018 году, когда вышла замуж. Да, я замужняя феминистка! Со всех сторон на меня начали давить: «Давай рожай». И тогда я на себе поняла, что в нашем обществе нет никакой репродуктивной свободы. Как бы забавно ни было, но я начала гуглить «как избавиться от давления общества» и наткнулась на первую статью о феминизме.

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Что касается бодипозитива, он постепенно вошел в мою жизнь с феминизмом. Феминизм на все открывает глаза. Я стала узнавать о разных типах дискриминации и осознала, насколько сильно я была им подвержена и сама проецировала их на других. У людей очень размытые и поверхностные понятия о данных движениях, и это расстраивает. Почему‑то осуждать стремятся сильнее, чем углубиться .

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Толчком моей деятельности в тиктоке стал хейт. Первое видео (где я подняла руки в танце) вызвало шквал говна, извините за лексикон. В школе меня очень часто называли «гориллой» и «усатым нянем». Как раз под этим видео меня назвали «обезьяной». Было неприятно, обманывать не буду, но постепенно, после долгого присутствия в активизме, вырабатывается иммунитет. Я решила снять первый разъяснительный ролик, в котором вещала о нормальности волос на женском теле. Так и начался мой онлайн-активизм.

В своих видео я пропагандирую здоровое отношение к своему телу и призываю девушек не стыдиться его, ухаживать за ним, любить его. Хвалить себя, не бояться общественного порицания и быть такими, какими им самим комфортно, не подстраиваясь под общественные нормы.



Несколько дней назад мой аккаунт, на котором было 30 тыс. подписчиков и миллионы просмотров, «заблокировали навсегда». Тикток не объясняет причину, лишь указывает «за многочисленные нарушения правил». Это отчасти правда — мои видео часто блокировались даже спустя недели после загрузки просто потому, что неугодным было кайфово на них жаловаться. Многие ролики возвращали на места, но факт блокировки уже был. День я проплакала от несправедливости, но решила взять себя в руки и продолжить говорить. Мне кажется, что тикток — пока единственная социальная сеть с очень удобным алгоритмом. Здесь высокая вероятность быть услышанной и увиденной. Мне ежедневно приходят сообщения и комментарии, что мировоззрение людей благодаря таким блогам меняется (они «снимают розовые очки»). Конечно, общество и его патриархальную систему нельзя поменять за несколько лет, но однажды они изменятся. Пусть даже это сделает не наше поколение, но начало уже положено. Главное не останавливаться.

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Рина Новицкая, 20 лет