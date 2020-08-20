В субботу 22 августа на «Стрелке» при поддержке Porsche Russland пройдет Summit Z8. В течение одного дня во дворе Института выступят молодые люди, объединенные пассионарностью и неравнодушием к будущему, а также состоятся кинопоказ и концерт музыкальных исполнителей. Познакомьтесь со спикерами и темами их выступлений.

Медиа Искусственный интеллект против новостников: как журналистам выжить в новом мире

Арина Барабанова Студентка факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова; интересуется технологиями и экономикой

«Я учусь на журфаке МГУ. Люблю литературу наравне с экономикой и технологиями. Сложно сразу назвать одно любимое литературное направление, но если сократить до авторов, то это Терри Пратчетт, Эдгар По, Антон Чехов. Еще я увлекаюсь институциональной экономикой, а в свободное время смотрю лекции по основам computer science. Особенно слежу за развитием искусственного интеллекта и финтеха, которому посвятила курсовую работу. Было непросто, но дико интересно.

Я уверена, что будущее — в смежных науках и профессиях. Мир движется слишком быстро, чтобы заниматься всю жизнь чем‑то одним, как было раньше. Главное — умение учиться и широта мышления.

Я решила участвовать в саммите потому, что хочу рассказать: да, жизнь неизбежно изменится из‑за новых технологий, но не надо паниковать и бороться с прогрессом. Нужно разумно применять технологии, а параллельно искать свое место в этом новом мире. Другая моя цель — показать, что нужно изучать что‑то отличающееся от вашей изначальной специальности.

Креативность не может жить в узости. Ей нужен простор.



В своем выступлении я расскажу о том, как искусственный интеллект поможет журналистам и что нужно делать тем, кто рискует попасть под сокращения. Главный вопрос: насколько работа редакций сейчас стала лучше с внедрением ИИ? Еще я покажу возможные векторы развития для журналистов и способы применить ИИ в медиа. Хотя думаю, что свою будущую карьерную траекторию по аналогии смогут представить не только журналисты».

Мода Новая мода: как индустрия работает с социальной повесткой и кому это нужно

Александра Манакина Выпускница СПбГУ; социолог моды, автор телеграм-канала «i hate fashion»



«Ну что же, немного обо мне. Я пишу тексты и веду прямые эфиры, затрагивающие социальную повестку, поставляю новости из мира sustainable fashion. Являюсь автором телеграм-канала @ihatefashion, посвященного проблемам индустрии моды и современной социологии. 25 лет, зумер, телец по гороскопу, политолог по первому образованию — прямо как Миучча Прада. Исследую влияние остросоциальных процессов и культурных явлений на формирование модных трендов и изменений в индустрии: как экологический, гендерный, политический и другие значимые дискурсы меняют модную повестку».

Политика Политическое участие: как и почему каждый может влиять на окружающую среду

Елена Мавленкина Студентка МГЮА им. О.Е.Кутафина, помимо политики увлекается графическим дизайном и урбанистикой, в ближайшем будущем планирует участвовать в выборах депутатов городского собрания города Обнинска

«Мне 22 года, я уже пять лет учусь на юриста, параллельно развиваю два своих дела: лаунж-бар и детские курсы робототехники. Я родилась и выросла в Обнинске в семье военных, ученых и врачей, поэтому мой выбор профессии до сих пор остается не совсем ясен моей семье. С раннего детства я четко осознавала связь между политикой и моим уровнем жизни. Меня не пытались оградить от взрослых проблем, за что я очень благодарна. Чувство незащищенности от государства было крайне привычным: служившие на тот момент в армии родители получали маленькую зарплату, а то и не получали ее совсем. Изменить все в лучшую сторону помогли лишь окончания их контрактов и работа в крупных частных компаниях. Более активно я заинтересовалась политикой на фоне событий 2011–2012 годов. Даже печатала дома листовки про «жуликов и воров» и расклеивала их по городу. Мне правда хотелось перемен.

Больше всего меня поражает безразличие, въевшееся в головы людей.

Я, может, и хотела бы стать президенткой, но подавляющее большинство ограничивает свое политическое участие разговорами на кухне, я не вижу в этом смысла. Общество не может быть вне политики . Никто же не говорит, что он вне экономики, потому что деньги — это что‑то осязаемое и понятное. В случае с политикой цепочки взаимосвязи не выстраиваются в головах. Но надо понимать, что это следствие пропаганды.

Поэтому моя цель на сегодняшний день — помочь людям выстроить наконец эти взаимосвязи и перестать ограждаться от политики, не бояться государства, а знать и понимать, как с ним работать.

И начинать с донесения этой мысли до склонного к критическому мышлению моего поколения мне кажется наиболее правильной стратегией. Именно поэтому моя лекция посвящена абсентеизму в нашей среде».

Еда Феномен мультипространства: бары и кафе как зеркало поколения

Александр Мартынов Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» в Москве



«Меня зовут Саша. Я сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник». На Summit Z8 я буду говорить о том, как ключевые особенности поколения Z влияют на выбор ими мест, в которых им приятно проводить время.

И какими должны быть современные бары и рестораны, чтобы отвечать запросам молодых.

Сразу хочется оговориться, что пока таких мест в Москве очень немного. За год существования «Ровесника» наша команда осознала, что целый ряд ценностей, которые мы сами закладывали в заведение, оказались близки новому поколению — отсюда и такой отклик аудитории. Это, например, мода на искренность и честность — когда ты все делаешь для других так, как делал бы для себя. Когда ты не пытаешься казаться тем, кем не являешься, и окружающие принимают тебя именно таким, без всякого снобизма. Также новое поколение выросло очень социально ответственным — и того же требует от заведения: в таком случае ты не можешь думать только о финансовой выгоде, важно также заботиться об обществе и городе в целом. Также расскажу о децентрализованном принятии решений в процессе создания культурного пространства, мультиформатности, приоритете безопасности и возможности открыто вести диалог между гостем и заведением. О еде как культурном феномене и еде как новом медиа, а также о многих других интересных вещах, которые формируют ценности поколения Z, а они, в свою очередь, должны формировать новую общественно-городскую среду».

Культура Вырос на Marvel: Как поколение Z наплевало на норму в массовой культуре

Дмитрий Барченков Журналист и сценарист, а также сооснователь и редактор телеграм-канала «Молодая критика», занимающегося поиском и поддержкой молодых авторов в сфере кино

«Мне повезло в 15 лет — правда, тогда еще не совсем осознанно — начать заниматься журналистикой. Говорят, что делаю неплохие успехи. Сейчас мне 22, я пишу для ключевых российских изданий, часто выступаю экспертом на радио и ТВ, меня приглашают модерировать мероприятия. Важно сказать, что и образование у меня профильное — только что выпустился с факультета журналистики МГУ. В какой‑то момент — как раз во время учебы на журфаке — мне стало тесно в профессии: начал придумывать истории, режиссировать перформансы, сейчас вот вместе с одним сценаристом придумываем сериал. В общем, меня всегда влекли искусство, культура. И я начал во все это погружаться. А поскольку я вырос на массовой культуре, то, конечно, именно она и ближе всего моему мироощущению.

Сейчас удивительное время, когда понятие нормы размывается, границы стираются.

В своем выступлении я пробую разобраться: это мы сформировали такую среду свободы, или наши предшественники, или вообще все вместе взятые. И, конечно, попытаюсь создать такую мотивационную штуку, которая, с одной стороны, надеюсь, поможет зумерам — и мне в том числе — поверить в себя, а с другой — хоть немного убедит старших дать нам шанс».

Кино Кино эпохи мефедронового шика: как современные контркультурные фильмы описывают поколение и будущее

Егор Беликов Кинокритик, редактор сайта «Искусство кино», а также постоянный автор популярных российских медиа

«По правде сказать, я даже не зумер: родился на 8 дней раньше 1996 года, поэтому по определению не совсем подхожу, я скорее обычный скучный старый 24-летний миллениал. Поэтому на Summit Z8 явно буду выступать в жанре «how do you do, fellow kids» Мем — кадр из американского ситкома 30 Rock со Стивом Бушеми в кепке и со скейтбордом в руках, олицетворяющий нелепые попытки взрослых людей сойти за своего в компании молодых. . Я работаю кинокритиком и редактором культурных разделов разных изданий (в том числе ТАСС, Time Out, «Искусства кино») последние лет пять. Мои регалии антииерархичным зумерам ничего не скажут, поэтому назову самую смешную: я состою в Гильдии киноведов и кинокритиков России. Да, эта организация существует в жизни, а не в Skyrim. Не хочется здесь разоряться по теме того, что мы — будущее, а в бой идут молодые львы. Во-первых, я в это не очень верю: никакого будущего на самом деле нет, есть лишь бесконечные ребрендинг-инкарнации позорного и прискорбного настоящего. Во-вторых, считаю, что не существует никакой оппозиции молодости и старости: ввиду тотальной инфантилизации общества (в том числе в биологическом смысле — люди все дольше сохраняют детскую внешность и все медленнее стареют, поэтому, очевидно, околосексуально-педофильских скандалов будет все больше, готовьтесь) дистанция между предположительной молодежью и взрослыми рекордно сократилась. Сейчас самые удобные времена для жизни , и тот факт, что мы без глобального мора пережили тот же карантин, только доказывает очевидное. С другой стороны, навряд ли существует другая площадка для публичных выступлений, кроме этой, зумерской, где я бы мог поговорить о той весьма специфической теме, которую заготовил.

Сегодняшние времена мне кажутся очень похожими по своей развеселой фаталистичности и обреченности на годы героинового шика.

Попытаюсь изложить, как новые наркотики изменили культуру и кино и что мы можем с этим сделать. Вкратце весь мой спич можно будет уложить в одну строчку из Егора Летова: «Там, наверное, вообще не надо будет умирать».

Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Технологии Будущее моды: как цифровая одежда повлияет на модную индустрию

Регина Турбина Fashion-дизайнер, разработчица цифровой одежды и основательница маркетплейса replicant.fashion



«Я пришла в модную индустрию довольно давно — мне с детства нравилось что‑то делать и собирать своими руками. Когда нужно было выбирать профессию, поняла, что мне нравится мода, а в моем городе [Уфе] как раз был вуз, куда я поступила на дизайнера одежды. Совсем недавно получила свой диплом. Два года назад я создала свой бренд Ophelica — одежду для современной шекспировской Офелии. Для него в основном шью сама, потому что хочу передать сложные фактуры и текстуры. Переход к цифровой одежде произошел в конце прошлого года. На одной из лекций Кати ФедоровойЭкс-директор The Blueprint и ведущая телеграм-канала «Good morning, Karl!» про инновации в сфере моды я услышала о бренде, который сделал и продал цифровую коллекцию. Меня воодушевила эта идея. Пришла домой и сразу начала изучать тему и всерьез работать с 3D-программами, с которыми была знакома еще по учебе. После этого мы поехали с мужем на Бали, и два месяца у меня не было доступа к швейной машинке. Не могла шить вещи, но свои идеи хотелось показать, поэтому я изучала технологию создания 3D-изображений, чтобы с ее помощью накладывать вещи на свои фотографии.

Когда я начинала делать свои вещи, многие не верили, что они ненастоящие и вообще мало кто понимал, что это такое. В России этим особенно никто не занимался.

В прошлом году я впервые продала цифровой лук Даниилу ТрабунуМедиадиректор «Яндекс.Дзена»., и ко мне начали обращаться люди, которые хотели себе индивидуальный цифровой наряд. Но появлялись и те, кто хотел примерить уже что‑то готовое, что было у меня в инстаграме. Я поняла, что нужно сделать какой‑то удобный сайт, где можно было бы продавать свои вещи. Кроме того, появилась волна дизайнеров, которые могли бы выставить на нем свои вещи. Цифровая одежда позволяет быть ближе к моде, позволяет любому человеку получить удовольствие, попробовать новый опыт взаимодействия с вещами, окружающим миром и людьми. Я бы не приравнивала покупку цифровой одежды к покупке физической. Многие СМИ сравнивают цены на цифровую и обычную одежду, а мне как основателю replicant.fashion и человеку с опытом продажи цифровых вещей ясно, что диджитал-одежда — не замена вещам. Прежде всего это приятные эмоции, связанные с покупкой, с ожиданием. Это можно сравнить с походом в кинотеатр — получение нематериального опыта».

Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Урбанистика Город социального расслоения: как выглядит неравенство на карте Москвы

Ольга Лихенко Выпускница факультета социологии МГУ им. М.В.Ломоносова; интересуется социальными науками, урбанистикой, музыкой и модой, а также изучением иностранных языков

«Я интересуюсь социальными науками и урбанистикой, которые во многих повседневных проявлениях тесно связаны. Так, в Москве существует социальное расслоение, которое естественно для любой общественной структуры.

Москва, выстроенная по радиально-кольцевой схеме, обладает не только очевидным противопоставлением «центр — окраины», но и сами окраины также не равны друг другу.

Такое территориальное расслоение связано с многими факторами: от исторического расселения определенных социальных групп до особенностей самой структуры района. Любое социальное неравенство приводит к негативным последствиям, в данном контексте самое главное из них — угроза геттоизации. Поэтому в современном мире важно не только уметь видеть неравенство, но и принимать меры для того, чтобы максимально его сократить».

Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Экология Устойчивое развитие: как сделать Москву экологичной

София Батыршина Будущая студентка, волонтер различных проектов Института «Стрелка», член КЮИ при ГМИИ им. А.С.Пушкина; сейчас занимается разработкой исследования на тему «Москва как устойчивый город»

«Меня зовут София, я только что закончила школу и собираюсь поступать в университет на архитектора. Экология меня увлекает по той же причине, что и архитектура: эти две области изучают нашу среду и то, как она трансформируется, а среда — это то, где мы живем и от чего непосредственно зависит наша жизнь.

Только архитектуру интересует построение жизни внутри социума, а экологию — гармония этого социума с природой.

Так как большинство людей сейчас живет в городе, город становится той мегаформой, вклад которой в окружающую среду наиболее заметен. И чем больше город, тем сложнее ему добиться гармоничных отношений с природой. На Summit Z8 я расскажу, как можно сделать жизнь мегаполиса более гармоничной с природной средой».

Музыка Потому что страшно: как новая музыка рассказывает о политике в России

Лидия Ильина Студентка, создатель телеграм-канала о музыке «Лучше бы я молчал»; активистка молодежного демократического движения «Весна», а также организатор посвященной музыке рубрики в дискуссионном клубе «Пространство Политика»

«Я родилась в Петербурге в семье вузовских преподавателей: историка права и германистки. Поэтому с самого детства у меня есть интерес к политической жизни общества и иностранным языкам. А от моего дяди, стоявшего у истоков Ленинградского рок-клуба и некоторое время возглавлявшего журнал «Рокси», у меня интерес к музыке. В старших классах школы интерес и к тому, и к другому стал более масштабным. В 2017 году после выхода фильма «Он вам не Димон» я вступила в молодежное демократическое движение «Весна». Мне хотелось внести свой вклад в преобразование современного российского общества.

Так, находясь внутри «живой политики», я поняла, что политика влияет на все, включая музыку.

В 2018 году началась волна запретов концертов, и понимание влияния политики на музыку только усилилось. Ровно год назад я стала организатором в дискуссионном клубе «Пространство Политика» в Петербурге. Там я начала вести музыкальную рубрику, делая подборки песен с остросоциальными мотивами. После этого я полностью осознала музыку как свой интерес. Я завела телеграм-канал «Лучше бы я молчал», где стала писать про интересные песни, факты, составлять плейлисты. Вскоре я узнала о SummitZ8 и поняла, что это отличная возможность попасть именно в ту сферу, которая мне интересна, выйти из зоны комфорта и выступить с темой, о которой мало говорят. Я буду говорить о том, как новая музыка рассказывает о политике в России. Вкратце затрону эпоху позднего СССР, а также девяностых. Объясню, как государство боролось с музыкой в то время. Разъясню, почему современные музыканты начинают высказываться о политическом. Затрону тему общего состояния людей, поясню на примерах, почему русская музыка выражает не только страх и безысходность, но и надежду. А в конце отвечу на вопрос, что нас ожидает в будущем и какие различия есть у музыкальной сферы настоящего и недавнего прошлого».

Вход бесплатный. Регистрация на официальном сайте.

Генеральный партнер Summit Z8 — компания «Порше Россия», представляющая абсолютно новый электрический автомобиль Porsche Taycan.