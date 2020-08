«По правде сказать, я даже не зумер: родился на 8 дней раньше 1996 года, поэтому по определению не совсем подхожу, я скорее обычный скучный старый 24-летний миллениал. Поэтому на Summit Z8 явно буду выступать в жанре «how do you do, fellow kids» Мем — кадр из американского ситкома 30 Rock со Стивом Бушеми в кепке и со скейтбордом в руках, олицетворяющий нелепые попытки взрослых людей сойти за своего в компании молодых. .

Я работаю кинокритиком и редактором культурных разделов разных изданий (в том числе ТАСС, Time Out, «Искусства кино») последние лет пять. Мои регалии антииерархичным зумерам ничего не скажут, поэтому назову самую смешную: я состою в Гильдии киноведов и кинокритиков России. Да, эта организация существует в жизни, а не в Skyrim.

Не хочется здесь разоряться по теме того, что мы — будущее, а в бой идут молодые львы. Во-первых, я в это не очень верю: никакого будущего на самом деле нет, есть лишь бесконечные ребрендинг-инкарнации позорного и прискорбного настоящего. Во-вторых, считаю, что не существует никакой оппозиции молодости и старости: ввиду тотальной инфантилизации общества (в том числе в биологическом смысле — люди все дольше сохраняют детскую внешность и все медленнее стареют, поэтому, очевидно, околосексуально-педофильских скандалов будет все больше, готовьтесь) дистанция между предположительной молодежью и взрослыми рекордно сократилась. Сейчас самые удобные времена для жизни , и тот факт, что мы без глобального мора пережили тот же карантин, только доказывает очевидное.

С другой стороны, навряд ли существует другая площадка для публичных выступлений, кроме этой, зумерской, где я бы мог поговорить о той весьма специфической теме, которую заготовил.