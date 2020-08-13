— В какой момент вы приняли решение уйти и как это произошло?

— Сразу после того как Виктора Бабарико (кандидат в президенты Беларуси. — Прим. ред.) не зарегистрировали на президентских выборах, примерно 14 июля. Написал заявление об увольнении, но уходил мучительно долго. Проработал еще две недели, пока мне искали замену и проводили кастинг. Благо руководство отнеслось [к моему решению] очень хорошо, за что им огромное спасибо.

— Вас отпустили спокойно?

— Я обещал не комментировать нюансы, хотя они были, не все так просто. Но по итогу я рад, что все сложилось именно так.

— Какие настроения среди ваших коллег по каналу и в целом по медиа?

— Кроме меня, никто не уволился из проекта «Арсенал». Что касается людей с госканалов и новостников, то мы незнакомы. Но вчера был важный день, потому что многие ушли — например, ведущий телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин, человек, который был чуть ли не главным рупором пропаганды . На нем держался канал, он вел несколько крупных проектов. Мне кажется, эта волна увольнений очень показательна, и многие еще уйдут. Не буду вдаваться в мотивы. Может быть кто‑то ушел, но когда все уладится, вернется, а кого‑то могли просто убрать из эфира на пару месяцев.

Коллег, которые ушли в начале задержаний, я, безусловно, люблю, ценю и уважаю. Знаю, что они всегда были такого мнения. Хотели перемен, в том числе на телевидении, в менталитете и в поступках. Они ушли и сделали это красиво, я верю этим людям. Те, кто увольняется сейчас, — не знаю, время покажет.

— Получается, вы тоже уволились уже больше трех недель назад. Но почему объявили об этом только сейчас?

— Мое заявление было не об уходе с работы. Основной смысл — обратиться к силовикам, друзьям и знакомым, которые появились за последние пять лет.