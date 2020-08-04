Множество способов помочь ближнему на этой неделе — в регулярной подборке благотворительных событий от «Агентства социальной информации» (АСИ).
Услышать свое тело
Благотворительное собрание «Все вместе» приглашает на онлайн-занятие на тему «Ощутить себя и мир вокруг».
Участники научатся направлять внимание на телесные ощущения:
— как они проявляются и какие эмоции вызывают;
— каких ощущений просит тело сейчас;
— чем можно «подпитываться» каждый день.
Для получения ссылки на участие необходимо зарегистрироваться.
Послушать о гендерных исследованиях
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» начинает цикл лекций «Гендерные исследования: от «патологии» к норме». 4 августа состоится первая лекция цикла на тему «Гендерные исследования: почему весь мир вводит gender studies?»
Организаторы предлагают поговорить о том, чем занимаются исследователи в поле gender studies. Эксперт расскажет, как глобальные социальные и политические тренды оказывают влияние на исследования, при чем здесь феминизм и другие течения.
Лекция бесплатная. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Подготовиться к будущему
Московский институт психоанализа продолжает серию онлайн-встреч о техниках и стратегиях личностного роста в период неопределенности. Очередная встреча будет посвящена теме «Будущее и грядущее: можно ли быть готовым?».
Дружить с неопределенностью — это дружить с самим собой. Главное, что нужно, чтобы изменить жизнь в условиях неопределенности, — изменить себя. Кто мы, какие мы, какими мы можем быть? Что означает адекватное оценивание ситуации? Что важно знать о себе?
Зарегистрироваться можно здесь.
Исследовать мультивселенную в рамках Geek Picnic
Geek Picnic Online 2.0 — вторая часть онлайн-проекта фестиваля, посвященного науке и технологиям. Тема года — «Мультивселенная»: присутствие в других пространствах, исследование параллельных реальностей и погружение в иные миры. Традиционно программа будет поделена на тематические треки, посвященные направлениям космоса, экологии, урбанистики, фантастики и фэнтези, IT, биотеха и другим.
Ознакомиться с дополнительной информацией и зарегистрироваться можно здесь.
Если вы представитель благотворительного фонда и планируете какое‑то событие, присылайте ваши анонсы специалистам «Агентства социальной информации» (news@asi.org.ru). Они тщательно проверяют информацию и помогают нам составить расписание.