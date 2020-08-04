Участники научатся направлять внимание на телесные ощущения: — как они проявляются и какие эмоции вызывают; — каких ощущений просит тело сейчас; — чем можно «подпитываться» каждый день.

Организаторы предлагают поговорить о том, чем занимаются исследователи в поле gender studies. Эксперт расскажет, как глобальные социальные и политические тренды оказывают влияние на исследования, при чем здесь феминизм и другие течения.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» начинает цикл лекций «Гендерные исследования: от «патологии» к норме». 4 августа состоится первая лекция цикла на тему «Гендерные исследования: почему весь мир вводит gender studies?»

Подготовиться к будущему

Московский институт психоанализа продолжает серию онлайн-встреч о техниках и стратегиях личностного роста в период неопределенности. Очередная встреча будет посвящена теме «Будущее и грядущее: можно ли быть готовым?».

Дружить с неопределенностью — это дружить с самим собой. Главное, что нужно, чтобы изменить жизнь в условиях неопределенности, — изменить себя. Кто мы, какие мы, какими мы можем быть? Что означает адекватное оценивание ситуации? Что важно знать о себе?

Зарегистрироваться можно здесь.