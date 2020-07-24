Компания Maximum Education выпустила электронную книгу «Поздравляем, у вас подросток! Курс адаптации для родителей», в которой собраны все основные вопросы и волнующие родителей темы, связанные с переходным возрастом. «Афиша Daily» сделала конспект по одиннадцатой главе книги «Мотивация подростка: почему он ничего не хочет».

Фраза «наш ребенок ничего не хочет делать» может иметь разное значение в зависимости от ситуации. Например, что подросток не хочет мыть посуду, но с удовольствием возьмется за любимые игры или пойдет гулять. Родители имеют в виду, что он не хочет делать то, чего они ожидают. Они пытаются объяснять это ленью, безалаберностью и другими особенностями характера подростка, но чаще это комплекс факторов.

За подростка уже все решили Подростки хотят самостоятельно решать многие вопросы в жизни. А родители придерживаются другого мнения: ребенок еще слишком мал, у него недостаточно опыта, он делает что хочет, а не что нужно. Поэтому взрослые берут на себя решения по ключевым вопросам, а от подростка требуют слушаться. Да, подросткам еще не хватает опыта, и они допускают ошибки, от которых страдают сами, а заодно и их близкие. Но так они обретают чувство ответственности за поступки, со временем понимая цену каждого решения . Если же подросток без сопротивления принимает все идеи родителей относительно настоящего и будущего, значит, с большой вероятностью, он растет ведомым и безразличным к тому, что с ним происходит.

Сравнение с другими Люди практически не бывают рады сравнению с другими. Особенно неприятно, когда это не в твою пользу. Родители прибегают к такому способу, чтобы показать ребенку пример: «Смотри, пока ты ничего не делаешь, другие движутся вперед и достигают успеха». Но эффект получается обычно ровно обратным. От подобных сравнений стремительно падает самооценка: всегда есть тот, кто лучше учится, знает языки, танцует, рисует, садится на шпагат. В итоге подросток либо не хочет чем‑либо заниматься, либо стремится быть лучшим в любом деле. Но не потому, что это ему нравится, а чтобы доказать всем (и в первую очередь себе), что он хороший и достоин любви и одобрения. Результаты могут быть впечатляющими, но сам подросток будет чувствовать себя несчастным.

Перфекционизм и неподъемные планки Бывает, родители ждут и требуют от детей максимальных результатов: пятерки, призовые места в олимпиадах и соревнованиях, идеально выполненная работа по дому. Такой метод может мотивировать ребенка, но чаще наоборот: если подросток понимает, что у него объективно не получается стать лучшим, он просто не берется за это дело. Мы часто слышим от родителей истории, что ребята бросают любимые спортивные секции из‑за высокой конкуренции или не хотят учиться в новой школе, где не получается быть лучше одноклассников.

Перфекционизм не оставляет права на ошибку: либо идеально, либо никак. Важно научить ребенка двигаться вперед относительно предыдущих результатов, чтобы он сам чувствовал прогресс и хотел брать новые планки.

При этом нет ничего плохого, чтобы давать ориентиры: показать, как танцует Барышников или как рисует Микеланджело. Полезно донести, что их успеху предшествовали годы труда, ошибок, сложностей. Они верили в свое занятие, стремились делать его хорошо и добились больших высот. Пробуй то, что нравится, и, возможно, ты тоже станешь примером для кого‑то. Но если нет — ничего страшного.

Отсутствие интереса к деятельности Многое, что вменяют подросткам в качестве обязанностей, неинтересное или не вдохновляющее. При этом взрослые не объясняют значимость этих занятий, а говорят: «Так надо», «Сказали — делай», «Потом поймешь», «В будущем пригодится». Ни одна из этих фраз не мотивирует. Тогда подросток вынужден действовать под страхом осуждения и наказания либо искать способы избежать этого. Не всякое дело приятно, но мы можем постараться сделать его таким: убираться под музыку, начать изучать нелюбимый предмет с талантливым педагогом (и тогда он может понравиться). Мы должны учить детей делать скучное интересным, а для этого неплохо самим овладеть этим искусством. Либо вместе с подростками строить смысловые цепочки: зачем это надо, что изменится, если этого не сделать? Порой не хочется заниматься какими‑то мелочами, но именно из них складывается большой и важный нам результат. В силу возраста подросток не всегда способен построить эту цепочку самостоятельно, и допустимо иногда делать это вместе.

Что‑то его отвлекает В фильме «Класс» одноклассники каждый день подкарауливают и избивают подростка и его товарища. Стоит ли говорить, что им не до учебы? Это вопиющая, крайняя ситуация, но не значит, что подобного, пусть и менее страшного, не может быть в школе вашего ребенка. Подростки склонны уделять большое внимание друг другу — как бы учитель ни старался, в классе будет идти параллельная жизнь, вовлекающая ребят в свои процессы. Конфликты с одноклассниками, учителями и родителями, влюбленности, страхи, комплексы — это и многое другое захватывают внимание, отвлекая от важных вещей. Современные игры и сериалы тоже увлекают подростков. Не страшно, если ребенок поглощен ими в свободное время, но бывает, что он начинает пренебрегать учебой и своими обязанностями. Важно не ругать, а помочь посмотреть на ситуацию со стороны: что происходит, когда он погружается в игру, какую позицию он там занимает, какие результаты дает эта деятельность, почему она ему нравится? Важно, чтобы подросток сделал собственные выводы.

Самая эффективная мотивация — внутренняя, когда подросток осознает интерес и смысл занятия. Поэтому не стоит мотивировать детей деньгами или дорогими вещами за выполнение обязанностей и хорошие оценки. В нормальном состоянии они живые, активные и очень небезразличные . По сравнению со взрослыми их намного проще вдохновить, но при условии, что вы увлечены и верите в то, что предлагаете. Большинство подростков — максималисты, следуют идеалам и принципам. Для них они часто важнее, чем практическая польза. Разве это плохо? Подростки с упоением и полной самоотдачей делают то, что любят и во что верят. Задача взрослых — помочь им полюбить себя и то, что сделает лучше их сегодняшний и завтрашний дни.