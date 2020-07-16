16 июля на Пушкинской площади в Москве прошел несогласованный митинг против принятых поправок в Конституцию, организованный кампанией «НЕТ!». «Афиша Daily» публикует репортаж с места событий.

Акция по сбору подписей против принятых поправок в Конституцию началась в 19:00 на Пушкинской площади в Москве. Ее организовала кампания «НЕТ!», которая выступает против новой Конституции. Люди на площади начали собираться примерно за час до начала — по Тверской ездили автозаки, при этом на бульваре практически не было полиции.

«Я фигурант дела «секс в Яме», — рассказывает парень в толпе. — Когда на меня заводили дело за хулиганство, оперуполномоченный отобрал мой телефон. Я не хочу забирать его и продолжать им пользоваться, потому что понимаю, что теперь у них есть все мои данные. Я пришел, потому что меня заботит наша с вами информационная безопасность, которой сегодня нет ». Рядом стоят парни под зонтом и обсуждают, как сегодня будет действовать полиция. Дождь усиливается, но людей становится все больше. К компании друзей подходит парень в маске и в серой толстовке, обращаясь к девушке: «А вы столько раз оказывали в автозаке?». — Я — один. Это было, кажется, зимой на пикетах, — отвечает она.

— Я — пять. И есть ощущение, что сегодня будет шестой. Полиции на площади все еще не видно, всего несколько сотрудников стоят вдоль ограждений. Привычных для всех протестов предупреждений — «уважаемые граждане, ваша акция не согласована, просьба разойтись» или «уважаемые граждане, не мешайте проходу других граждан» — не слышно.

В 19:00 с трех сторон вокруг памятника Пушкина встают организаторы кампании «НЕТ!» для сбора подписей. Толпа подтянулась ближе к ним, началась небольшая давка. За памятником образовалась очередь, которая, в итоге, протянулась до Московского театра мюзикла. Среди тех, кто собирает подписи, мундеп и одна из организаторок кампании Юлия Галямина. В руках она держит листы для подписей и небольшой букет цветов.

Недалеко от памятника пытается привлечь внимание мужчина в футболке с надписью «Призраки явки». «Я член избирательной комиссии с 30-летним опытом и соавтор Конституции 1993 года, — говорит Василий Рыбаков. Я обвиняю в особо тяжком преступлении членов всех избирательных комиссий в России, я написал заявление в Генпрокуратуру и хочу, чтобы вы тоже под ним подписались». В заявлении Василий утверждает, что прошедшие выборы были полностью сфальсифицированы, а значит, они привели к нарушению прав граждан РФ. Также, по мнению Рыбакова, если поправки приняты нелегитимно, но при этом старая Конституция утратила силу, на данный момент Россия «не имеет легитимно принятой и действующей Конституции». Люди охотно разбирают распечатанные заявления, уточняя, что именно от них требуется.

На площади появляется все больше людей с плакатами не только против новой Конституции, но и в поддержку Юлии Цветковой, Азата Мифтахова и других политзаключенных, а также в поддержку митингующих в Хабаровске. Толпа по очереди скандируют самые разные лозунги: от «Путина — в отставку» до «Позор гомофобам» . Справа от памятника несколько ЛГБТ-активистов с флагами и плакатом «Я не признаю власть, что не дает мне завести семью». Сначала к ним подбежали несколько молодых парней, вырвали фраг и убежали; потом провоцировать пытался журналист телеканала «Царьград», но протестующие вытеснили его с площади с криками «Позор».

Примерно в 20:30 большая часть людей пошла в сторону Страстного бульвара. Протестующие быстро заполонили проезжую часть, скандируя «Москва, выходи». На дороге образовалась пробка. Полиция попросила уйти на тротуары и освободить дорогу, но несколько протестующих легли на проезжую часть прямо перед полицейской машиной. — Ребят, смысл вы здесь легли? Можно также на площади лечь, зачем мешать движению, — спрашивает парень, стоящий рядом.

— Да ******* [достали]. Они постоянно переезжают наши тела и души. Сколько можно, — кричит девушка, лежащая на дороге.

— И не поспоришь. Через несколько минут их все-таки уговаривают встать, люди постепенно уходят с дороги.

К тому моменту, как толпа сворачивает на Петровку, в переулках появляется несколько автозаков — из них выбегает около 15 бойцов ОМОНа и еще столько же полицейских. Они быстрыми шагами направляются к шествию. Буквально через несколько минут на Петровке начинаются первые задержания.

Первый заполненный автозак уезжает уже через 15 минут. Один из полицейских говорит другому, что есть сводка задержать всех митингующих. Так и происходит: сотрудники выбирают в толпе случайного человека и уводят его. Тех, кто пытается сопротивляться, — бьют .