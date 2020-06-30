Онлайн-университет Skillbox и издательская группа «Альпина» представляют серию онлайн-встреч «Новый мир, новый человек» с авторами популярных книг. Серия онлайн-встреч проходит для всех, кто хочет узнать, как меняется мир, какие есть риски и как человеку адаптироваться к этим изменениям.

В начале 1990-х специалист Центра прикладных специальных технологий Дэвид Х.Роуз описал принципы концепции универсального дизайна для обучения — образовательного инструмента, который учитывает разнообразные образовательные потребности всех учеников. На лекции расскажут, как принципы «универсального дизайна» стали применяться в создании доступной образовательной среды и легли в основу разработки технологии, учитывающей потребности каждого ученика.

Центр «Благосфера» приглашает на очередную встречу книжного клуба, посвященную обсуждению книги «Единственный ребенок в семье. Как выжить без братьев и сестер» Джилл Питкетли и Дэвида Эмерсона. О том, как живется единственным детям; о родителях — единственной опоре таких детей во время взросления; о невозможности разделить ответственность за пожилых родителях у повзрослевших единственных детей; какие коррективы вносит единственность в характер детей.

Просветительский проект «Будет Talk» приглашает на дискуссию о том, как живут в нашей стране трудовые мигранты и как изменилась их жизнь в связи с обрушившейся на мир пандемией. Главные темы обсуждения: мифы о мигрантах, почему так живучи стереотипы о них, мигранты и преступность, как изменила ситуацию пандемия.

Вспомнить известных благотворителей прошлого

Есть в истории страны люди, которые сделали немало. Любые воспоминания о них — заслуженная дань уважения и благодарности. И есть люди, которые сделали очень много, но, получив клеймо «враг народа», преданы забвению. О преступно позабытых великих предпринимателях и благотворителях прошлого — в онлайн-лекции Библиотеки им. Тургенева.

Подробности и ссылка на трансляцию здесь.