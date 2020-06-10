Об активизме, оскорблениях и нападении

Первый раз я столкнулась с травлей в школе — просто за то, что выглядела не как все. Это вызывало у людей агрессию, и они срывались на мне. Сначала я обращалась за помощью к маме, но потом мне стало стыдно. У нас есть стереотип: если над тобой издеваются, значит заслужила. В итоге я несколько лет жила в аду: каждый день терпела оскорбления от старшеклассников.

Я начала заниматься активизмом в интернете три года назад. Хотела рассказать подписчикам вещи, которые знала о феминизме: получила отклик и решила продолжить писать. Расизм не единственная тема моего блога, но я сталкиваюсь с ним всю жизнь и могу рассказать что‑то конкретное. Несогласные с моими публикациями появились сразу же, в том числе и мои знакомые. Но я привыкла, что не все меня поддерживают. За последние два года из‑за ведения блога мой круг общения сильно изменился. Я нашла людей, которые полностью разделяют мои ценности, в том числе на фразу «это просто шутка». Всю старшую школу друзья довольно жестко нарушали мое личное пространство. Я была вынуждена терпеть их странные шутки по поводу расовой принадлежности и акцент на том, что я не такая, как остальные. Мне это не нравилось, и я рада, что сейчас мне стало гораздо комфортнее.

Два года назад я написала вирусный пост о травле феминисток, который спровоцировал много угроз и оскорблений. После него я получила по лицу от незнакомого мужчины на улице. Учитывая «шторм» в мой адрес, я могу сказать с вероятностью 99%, что это был человек из враждебно настроенного сообщества. Тогда мой блог был маленький (10 тыс. подписчиков), и я постоянно ставила геолокацию в инстаграме. В полицию не обращалась. Что я могла сказать? Что во время дождя подбежал мужик, ударил меня по лицу и скрылся?

После этого я стала взвешивать все слова, из‑за которых меня могут начать оскорблять: теперь пишу без эмоций и только о том, за что я смогу ответить. Самые частые оскорбления — на расовой почве. Бесконечные попытки поиздеваться, которые я не понимаю. Допустим, если сказать человеку, что он «толстый», то все поймут: ему «надо» похудеть. Но какой реакции ждут после слова «черножопая»? Что я посветлею?

Угрозы, которые меня по-настоящему пугали, были. Мне и сейчас приходит то, от чего становится не по себе. Страшно жить с авторами угроз в одном городе, даже если это просто слова. Ненавидеть человека из‑за расы так же глупо, как и водителей, например, «жигулей»: ты создаешь группу, где травишь их и пишешь, что они неполноценные. Я не понимаю, откуда берутся такие абсурдные мысли.