Дженнифер Лав Хьюитт рассказала о сексизме в голливудской индустрии 2000-х

«Я много работала над фильмом. Я привнесла в него хорошее, и никто об этом не говорил. Везде только и было: „Грудь, грудь, грудь“. Я не просто появилась, чтобы надеть короткий синий топ и побегать», — рассказала актриса в интервью Vulture, приуроченному к выходу четвертой части «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».