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Дженнифер Лав Хьюитт рассказала о сексизме в голливудской индустрии 2000-х

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Дженнифер Лав Хьюитт поделилась переживаниями из‑за токсичной атмосферы в голливудской индустрии и того, как медиа свели ее карьеру к обсуждению внешности.

Хьюитт призналась, что осознала масштабы сексизма, с которым сталкивалась в Голливуде, только после выхода документального фильма «Framing Britney Spears». Актриса ощутила, что она и Бритни Спирс сталкивались с похожими вещами. «Еще до того, как я поняла, что такое секс, меня уже называли секс-символом» — поделилась Хьюитт.

Слава пришла к актрисе в конце 1990-х годов после главной роли в хорроре «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Именно после выхода слэшера Хьюитт ощутила, как фокус сместился с ее актерской игры на ее тело.

«Я много работала над фильмом. Я привнесла в него хорошее, и никто об этом не говорил. Везде только и было: „Грудь, грудь, грудь“. Я не просто появилась, чтобы надеть короткий синий топ и побегать», — рассказала актриса в интервью Vulture, приуроченному к выходу четвертой части «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

На пресс-конференции 25 лет назад Хьюитт надела футболку с надписью «Silicone-free». В новом интервью она так прокомментировала этот поступок: «Я подумала: „С меня хватит“. Я надела эту футболку и почувствовала такую силу. А потом, конечно, всем было все равно».

В 2007 году на обложку журнала People попала в тайне сделанная папарацци фотография Хьюитт из отпуска. На журнале значился заголовок «Хватит называть меня толстой!». Хьюитт поделилась: «Я никогда не страдала от неуверенности в себе, пока не увидела ту обложку. И с тех пор, кажется, так и не пришла в себя».

Недавно Лав Хьюитт призналась, что почти 30 лет не разговаривала с Сарой Мишель Геллар, ее коллегой по «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

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