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Умер поэт-песенник Алан Бергман, трехкратный лауреат «Оскара»

В возрасте 99 лет у себя дома в Лос-Анджелесе умер поэт и автор песен для фильмов Алан Бергман. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила его дочь, продюсер Джули Бергман Сендер.

Карьера Бергмана началась на телевидении ― он был режиссером детских шоу. Позже он начал писать песни для фильмов, мюзиклов и телепроектов.

Поэт работал с супругой Мэрилин Бергман, на которой женился в 1958 году и с которой прожил до ее смерти в 2022-м. Пара сотрудничала с такими легендами, как Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд, Фред Астер, Марвин Хэмлиш и Мишель Легран.

Среди самых известных работ Бергмана ― классические композиции «You Don’t Bring Me Flowers», «The Way We Were» и «The Windmills of Your Mind». Последняя использована в финале второго сезона сериала «Разделение».

Супруги Бергман получили три премии «Оскар»: за песни к фильмам «Афера Томаса Крауна», «Встреча двух сердец» и «Йентл».

Песни пары исполняли известные музыканты ― Дин Мартин, Селин Дион, Тони Беннетт. Дуэт написал текст для заглавной песни к альбому Фрэнка Синатры 1960 года «Nice 'n' Easy».

В 1980 году Алана и Мэрилин включили в «Зал славы поэтов-песенников». В 1995 году они получили докторскую степень в Музыкальном колледже Беркли.

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