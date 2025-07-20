Умер поэт-песенник Алан Бергман, трехкратный лауреат «Оскара»

Поэт работал с супругой Мэрилин Бергман, на которой женился в 1958 году и с которой прожил до ее смерти в 2022-м. Пара сотрудничала с такими легендами, как Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд, Фред Астер, Марвин Хэмлиш и Мишель Легран.