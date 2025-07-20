В России пиво подорожало почти на 30%. Но россияне стали покупать его чаще

Средний чек на пиво вырос для всех категорий упаковки, сообщает ТАСС со ссылкой на институт «Ромир».
Больше всего подорожало разливное пиво: его стоимость выросла с 220 до 285 рублей за упаковку. На втором месте — пиво в банках, подорожавшее на 40 рублей (до 192 рублей). Напиток в стеклянной бутылке стал дороже на 32 рубля, в пластиковой — на 39 рублей.
Аудитория покупателей разливного пива и пива в банках сократилась на 1,9 и 3,3 процентных пункта соответственно. При этом частота приобретения всех видов напитка возросла. Наибольшую лояльность проявили потребители разливного пива: несмотря на подорожание, они стали покупать его чаще — в среднем 4,4 раза в год против 3,8 в начале 2025. Таким образом, хотя количество покупателей уменьшилось, оставшиеся приобретают продукт чаще и тратят больше.
Эксперты института «Ромир» также составили портрет типичного потребителя пива. Основная аудитория напитка — россияне 35-45 лет. Среди покупателей 67% мужчин и 33% женщин. Большинство имеет высшее образование (53%) и работает по найму (69%).
Наименьший интерес к напитку проявляет молодежь: среди россиян 18-24 лет этот напиток покупают лишь 3%.
«Этот тренд отражает общее старение аудитории пива. Молодежь сегодня выбирает другие напитки, в то время как поколение 35+ сохраняет верность традициям», — отметила директор по работе с клиентами «Ромир» Маргарита Абрамкина.