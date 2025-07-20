В России пиво подорожало почти на 30%. Но россияне стали покупать его чаще

Аудитория покупателей разливного пива и пива в банках сократилась на 1,9 и 3,3 процентных пункта соответственно. При этом частота приобретения всех видов напитка возросла. Наибольшую лояльность проявили потребители разливного пива: несмотря на подорожание, они стали покупать его чаще — в среднем 4,4 раза в год против 3,8 в начале 2025. Таким образом, хотя количество покупателей уменьшилось, оставшиеся приобретают продукт чаще и тратят больше.