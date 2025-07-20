«Облако лавы» окутало Ключевскую сопку

Особенность лентикулярных или линзовидных облаков — неподвижность несмотря на ветер. Как правило, такие облака появляются вблизи горных хребтов: волны ветра встречают на пути препятствие в виде горы и поднимаются вверх. Из‑за низких температур воздух конденсируется и образуются облака.