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«Облако лавы» окутало Ключевскую сопку

Фото: Юрий Демянчук/t.me/IViS_DVO_RAN

Ученый Института вулканологии и сейсмологии РАН Юрий Демянчук поделился фотографиями вершинного извержения Ключевской сопки. Над кратером сформировалось линзовидное облако, а лава из жерла вулкана его подсветила.

Особенность лентикулярных или линзовидных облаков — неподвижность несмотря на ветер. Как правило, такие облака появляются вблизи горных хребтов: волны ветра встречают на пути препятствие в виде горы и поднимаются вверх. Из‑за низких температур воздух конденсируется и образуются облака.

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© Юрий Демянчук/t.me/IViS_DVO_RAN
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© Юрий Демянчук/t.me/IViS_DVO_RAN
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© Юрий Демянчук/t.me/IViS_DVO_RAN

20 июля недалеко от Петропавловска-Камчастского произошла серия землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,4 баллов. В Усть-Камчатском округе ввели режим повышенной готовности. Позднее тревогу отменили, МЧС по Камчатскому краю установило, что погибших и пострадавших нет.

Высота Ключевской сопки — 4574 метра, это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Последнее извержение произошло осенью 2023 года, его магнитуда достигла 5,7 баллов. Тогда Ключевская сопка начала выбрасывать раскаленные вулканические бомбы, а пепел поднялся на высоту 13 километров.

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