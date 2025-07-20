«Облако лавы» окутало Ключевскую сопку

Ученый Института вулканологии и сейсмологии РАН Юрий Демянчук поделился фотографиями вершинного извержения Ключевской сопки. Над кратером сформировалось линзовидное облако, а лава из жерла вулкана его подсветила.
Особенность лентикулярных или линзовидных облаков — неподвижность несмотря на ветер. Как правило, такие облака появляются вблизи горных хребтов: волны ветра встречают на пути препятствие в виде горы и поднимаются вверх. Из‑за низких температур воздух конденсируется и образуются облака.
20 июля недалеко от Петропавловска-Камчастского произошла серия землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,4 баллов. В Усть-Камчатском округе ввели режим повышенной готовности. Позднее тревогу отменили, МЧС по Камчатскому краю установило, что погибших и пострадавших нет.
Высота Ключевской сопки — 4574 метра, это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Последнее извержение произошло осенью 2023 года, его магнитуда достигла 5,7 баллов. Тогда Ключевская сопка начала выбрасывать раскаленные вулканические бомбы, а пепел поднялся на высоту 13 километров.