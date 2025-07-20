Тейлор Расселл покинула ремейк «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б.Джорданом

Тейлор Расселл покинула актерский состав ремейка «Аферы Томаса Крауна». Причиной стали творческие разногласия девушки с режиссером фильма и исполнителем главной роли Майклом Б. Джорданом, утверждают источники Deadline. Студия уже ищет актрису на замену.
По сюжету фильма миллионер Томас Краун похищает картину из Нью-Йоркского Метрополитен-музея. Расселл должна была сыграть следовательницу из Швейцарии, которая подключается к полицейскому расследованию дела о краже. Героиня подозревает Крауна, но затем влюбляется в него.
Оригинальный фильм вышел в прокат в 1968 году и получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню к фильму — «The Windmills of Your Mind», исполненную Ноэлем Харрисоном. В 1999 году американский режиссер Джон Мактирнан снял ремейк «Аферы Томаса Крауна». Главные роли сыграли Пирс Броснан и Рене Руссо. В апреле 2023 года студия Amazon MGM заявила о желании перезапустить франшизу.
Съемки нового ремейка начались 7 июля в студии Elstree в Великобритании. Помимо Майкла Б. Джордана в фильме снимаются звезда «Убийц цветочной луны» Лили Глэдстоун и лауреат премии «Оскар» Кеннет Брана. Премьера запланирована на 5 марта 2027 года.