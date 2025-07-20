Тейлор Расселл покинула ремейк «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б.Джорданом

Оригинальный фильм вышел в прокат в 1968 году и получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню к фильму — «The Windmills of Your Mind», исполненную Ноэлем Харрисоном. В 1999 году американский режиссер Джон Мактирнан снял ремейк «Аферы Томаса Крауна». Главные роли сыграли Пирс Броснан и Рене Руссо. В апреле 2023 года студия Amazon MGM заявила о желании перезапустить франшизу.