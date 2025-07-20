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Тейлор Расселл покинула ремейк «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б.Джорданом

Тейлор Расселл покинула актерский состав ремейка «Аферы Томаса Крауна». Причиной стали творческие разногласия девушки с режиссером фильма и исполнителем главной роли Майклом Б. Джорданом, утверждают источники Deadline. Студия уже ищет актрису на замену.

По сюжету фильма миллионер Томас Краун похищает картину из Нью-Йоркского Метрополитен-музея. Расселл должна была сыграть следовательницу из Швейцарии, которая подключается к полицейскому расследованию дела о краже. Героиня подозревает Крауна, но затем влюбляется в него.

Оригинальный фильм вышел в прокат в 1968 году и получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню к фильму — «The Windmills of Your Mind», исполненную Ноэлем Харрисоном. В 1999 году американский режиссер Джон Мактирнан снял ремейк «Аферы Томаса Крауна». Главные роли сыграли Пирс Броснан и Рене Руссо. В апреле 2023 года студия Amazon MGM заявила о желании перезапустить франшизу.

Съемки нового ремейка начались 7 июля в студии Elstree в Великобритании. Помимо Майкла Б. Джордана в фильме снимаются звезда «Убийц цветочной луны» Лили Глэдстоун и лауреат премии «Оскар» Кеннет Брана. Премьера запланирована на 5 марта 2027 года.

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