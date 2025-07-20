В Нью-Йорке прошел конкурс двойников пса Крипто

Амспокер призналась, что на улице к ней и раньше часто подходили во время прогулок с Софией, но с выходом «Супермена» это стало происходить гораздо чаще. «Даже по дороге сюда кто‑то сказал: „Эта собака выглядит как из ‘Супермена’“», — поделилась хозяйка.