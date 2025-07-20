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В Нью-Йорке прошел конкурс двойников пса Крипто

Фото: @ladynoir/X

Компания Pumpkin Pet Insurance организовала в Нью-Йорке конкурс двойников Крипто ― пса-напарника Супермена. Об этом сообщает New York Post.

В конкурсе участвовали 50 собак, среди которых были не только шнауцеры и белые собаки, ― присоединиться мог кто угодно.

Победу и приз в 1000 долларов завоевала 7-летняя собака из Бруклина по кличке София. По словам ее хозяйки, София не только внешне похожа на Крипто ― она действительно воплощает дух суперпса-защитника.

«Она всегда заботится о других собаках, никогда не задирается, любит, чтобы все чувствовали себя частью компании», — рассказала Мередит Амспокер, которая узнала о конкурсе от подруги.

Видео: @pumpkincares

Амспокер призналась, что на улице к ней и раньше часто подходили во время прогулок с Софией, но с выходом «Супермена» это стало происходить гораздо чаще. «Даже по дороге сюда кто‑то сказал: „Эта собака выглядит как из ‘Супермена’“», — поделилась хозяйка.

Как отмечает New York Post, София покорила сердца жюри, когда приподняла уши и склонила голову, бросив судьям очаровательный взгляд.

Хоть не все из собак-участниц были похожи на Крипто, но их хозяева не упустили шанс рассказать о супергеройских качествах питомцев. К примеру, 72-летний Эд Медина сказал, что его пес настоящий герой, поскольку делает его счастливым. Пес Медины ― маленький Джеффри ― получил награду как участник, меньше всего похожий на Крипто.

Эд Медина и Джеффри — крайне справа
© @pumpkincares

«Супермен» Джеймса Ганна вышел в международный прокат 8 июля и спровоцировал рост интереса к собакам из приюта по всему миру. После премьеры фильма поисковые запросы «приютить собаку рядом со мной» выросли на 513%, а более конкретный запрос «приютить спасенную собаку» — на 163%.

«Супермен» захватил не только кинопрокат, но и соцсети: пользователи делятся отзывами на фильм, шутят о нем и спорят.

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