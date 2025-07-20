Энди Байрон ушел в отставку с поста гендиректора Astronomer

«До этой недели нас знали как пионеров в сфере DataOps, помогающих командам по работе с данными запускать все — от современной аналитики до промышленных решений на базе ИИ. Хотя узнаваемость нашей компании могла резко измениться, наш продукт и работа для клиентов остались прежними. Мы продолжаем делать то, что умеем лучше всего: помогать клиентам решать самые сложные задачи в области данных и искусственного интеллекта», ― отметили в компании.