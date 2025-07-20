Энди Байрон ушел в отставку с поста гендиректора Astronomer

Энди Байрон, которого застукали обнимающимся с подчиненной на концерте Coldplay, подал в отставку с поста гендиректора Astronomer. Об этом IT-компания сообщила у себя в соцсетях, отметив, что Совет директоров принял отставку Байрона.
Astronomer начнет поиск нового генерального директора. Сооснователь и директор по продукту Пит ДеДжой будет временно исполнять обязанности CEO. Об отставке директора по персоналу Astronomer Кристин Кэбот, с которой обнимался Байрон, не сообщается.
«От наших лидеров ожидается, что они будут служить примером как в поведении, так и в ответственности, и в последнее время этим стандартам не соответствовали», ― говорится в сообщении Astronomer.
«До этой недели нас знали как пионеров в сфере DataOps, помогающих командам по работе с данными запускать все — от современной аналитики до промышленных решений на базе ИИ. Хотя узнаваемость нашей компании могла резко измениться, наш продукт и работа для клиентов остались прежними. Мы продолжаем делать то, что умеем лучше всего: помогать клиентам решать самые сложные задачи в области данных и искусственного интеллекта», ― отметили в компании.
Ранее источник Axios сообщал, что Байрон и Кэбот отстранены от работы на время внутреннего расследования.
Во время концерта Coldplay в Бостоне на экране «камеры поцелуев» появились Байрон и Кэбот в объятиях друг друга. CEO Astronomer мгновенно отпрянул от подчиненной и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены:«Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».
Байрон занимает пост CEO Astronomer с июля 2023 года. Он женат на Меган Керриган Байрон, и у пары двое детей. После скандала супруга Байрона убрала его фамилию из своих соцсетей, а потом и вовсе удалила аккаунт.