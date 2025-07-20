Блум отправляется в волшебную школу в трейлере перезапуска «Клуба Винкс»

Оригинальный мультсериал «Клуб Винкс» от итальянской компании Rainbow S.p.A выходил на ТВ в 2004–2019 годах. Ежедневно он собирал у экрана до 15 млн зрителей из более чем 150 стран. По мотивам мультсериала было выпущено три полнометражных фильма и два спин-оффа — «Волшебные Поппикси» для детей и «Мир Винкс» для более взрослой аудитории. Затем на Netflix вышли два сезона live action сериала «Судьба: Сага Винкс». В 2022 году он был закрыт.