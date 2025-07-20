Блум отправляется в волшебную школу в трейлере перезапуска «Клуба Винкс»

Rainbow S.p.A. выпустила трейлер мультсериала-перезапуска «Клуба Винкс». Все эпизоды будут опубликованы на стриминге Netflix 2 октября.
Мультсериал «Клуб Винкс: Магия возвращается» — перезагрузка всей франшизы. Главная героиня — 16-летняя девушка Блум. Она обнаруживает у себя магические силы и отправляется учиться в волшебную школу Алфея.
От оригинального мультсериала перезапуск отличает стиль анимации и дизайн персонажей. Предположительно, будет 26 эпизодов. Над перезапуском работает создатель оригинального мультсериала Иджинио Страффи. К выпуску «Клуб Винкс: Магия возвращается» также приурочена новая линейка кукол, аксессуаров и игровых наборов от Playmates Toys и Giochi Preziosi.
О перезапуске Rainbow S.p.A. сообщила в 2024 году в честь 20-летия франшизы, затем был опубликован первый тизер-трейлер.
Оригинальный мультсериал «Клуб Винкс» от итальянской компании Rainbow S.p.A выходил на ТВ в 2004–2019 годах. Ежедневно он собирал у экрана до 15 млн зрителей из более чем 150 стран. По мотивам мультсериала было выпущено три полнометражных фильма и два спин-оффа — «Волшебные Поппикси» для детей и «Мир Винкс» для более взрослой аудитории. Затем на Netflix вышли два сезона live action сериала «Судьба: Сага Винкс». В 2022 году он был закрыт.