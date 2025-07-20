Блум отправляется в волшебную школу в трейлере перезапуска «Клуба Винкс»

​​Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над совместным проектом
Церетели поспорил с Лебедевым о необходимости сноса бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве
Официальный представитель МИДа Мария Захарова выпустит совместную песню с рэпером Птахой
К берегу Азовского моря приплыли сотни медуз
В московском ресторане «Мария Санта» произошел пожар
В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле
Кэти Перри зависла в воздухе на концерте из‑за поломки реквизита
Количество покупок в российских магазинах одежды и обуви сократилось в 2025 году на 7%
Посетитель Центра Помпиду съел часть знаменитой банановой инсталляции за миллионы долларов
О прощальном концерте Оззи Осборна сделают фильм
Премьеру «Человека-паука: За пределами Вселенной» перенесли на 25 июня 2027 года
Николь Кидман показала первые кадры с Сандрой Баллок со съемок сиквела «Практической магии»
Axios: в Astronomer отстранили Энди Байрона и Кристин Кабот после инцидента на концерте Coldplay
«Очень странно для всех»: Софи Тернер рассказала, каково было играть любовников с Китом Харингтоном
BTS выпустили первый концертный альбом
Дженнифер Лав Хьюитт призналась, что не разговаривала с Сарой Мишель Геллар почти 30 лет
Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продали за 525 тыс. долларов
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал «Капитан Планета» для Netflix
Суд восстановил на работе москвичку, которую уволили из‑за искусственного интеллекта
В Кудрове запретят электросамокаты
Россияне стали проводить в ТЦ в два раза меньше времени
Рейчел Броснахан наняла ведьму, чтобы снять проклятие перед пресс-туром «Супермена»
Сотрудники аэропорта Сочи спасли более 15 черепах, которых оставили пассажиры
Netflix впервые использовал генеративный ИИ в производстве шоу
Снежный человек, огрызок яблока и тромбон: Unicode представил новые эмодзи
Massive Attack создали альянс музыкантов против цензуры за высказывания о Газе
Okko объявил о партнерстве с ФК «Спартак»
В России в два раза вырос спрос на глэмпинги

Блум отправляется в волшебную школу в трейлере перезапуска «Клуба Винкс»

Фото: Rainbow S.p.A.

Rainbow S.p.A. выпустила трейлер мультсериала-перезапуска «Клуба Винкс». Все эпизоды будут опубликованы на стриминге Netflix 2 октября.

Мультсериал «Клуб Винкс: Магия возвращается» — перезагрузка всей франшизы. Главная героиня — 16-летняя девушка Блум. Она обнаруживает у себя магические силы и отправляется учиться в волшебную школу Алфея.

Видео: Winx Club Official/YouTube

От оригинального мультсериала перезапуск отличает стиль анимации и дизайн персонажей. Предположительно, будет 26 эпизодов. Над перезапуском работает создатель оригинального мультсериала Иджинио Страффи. К выпуску «Клуб Винкс: Магия возвращается» также приурочена новая линейка кукол, аксессуаров и игровых наборов от Playmates Toys и Giochi Preziosi.

О перезапуске Rainbow S.p.A. сообщила в 2024 году в честь 20-летия франшизы, затем был опубликован первый тизер-трейлер.

Оригинальный мультсериал «Клуб Винкс» от итальянской компании Rainbow S.p.A выходил на ТВ в 2004–2019 годах. Ежедневно он собирал у экрана до 15 млн зрителей из более чем 150 стран. По мотивам мультсериала было выпущено три полнометражных фильма и два спин-оффа — «Волшебные Поппикси» для детей и «Мир Винкс» для более взрослой аудитории. Затем на Netflix вышли два сезона live action сериала «Судьба: Сага Винкс». В 2022 году он был закрыт.

Расскажите друзьям