В РФ планируют обязать онлайн-кинотеатры удалять фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки к законопроекту о запрете онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения. Депутаты рекомендовали обязать соцсети и стриминговые сервисы удалять контент, признанный угрозой для «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Если закон примут, платформы будут обязаны блокировать фильмы и сериалы без прокатного удостоверения или с заключением Минкультуры о «дискредитации ценностей» — причем на это им дадут всего 24 часа после уведомления Роскомнадзора. Изменения коснутся платформ с аудиторией от 100 тыс. пользователей в сутки.
Инициатива также затрагивает соцсети с более 500 тыс. ежедневных пользователей. Владельцы соцсетей должны будут ограничивать доступ к соответствующему контенту, опубликованному на личных страницах.
Законопроект о запрете онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения прошел первое чтение в Госдуме 24 июня. Документ предлагает расширить список оснований для выдачи прокатного удостоверения: к прокату в России запретят фильмы, где дискредитируются российские духовно-нравственные ценности.
Минкультуры получит право не только отзывать прокатное удостоверение, но и в любой момент вносить в него изменения — например, ужесточать возрастные ограничения.
Дата второго чтения пока не назначена. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 марта 2026 года.