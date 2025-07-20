В РФ планируют обязать онлайн-кинотеатры удалять фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

Если закон примут, платформы будут обязаны блокировать фильмы и сериалы без прокатного удостоверения или с заключением Минкультуры о «дискредитации ценностей» — причем на это им дадут всего 24 часа после уведомления Роскомнадзора. Изменения коснутся платформ с аудиторией от 100 тыс. пользователей в сутки.