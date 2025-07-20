​​Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над совместным проектом

Во время первого из четырех концертов в Манчестере Билли Айлиш обратилась к залу и сообщила, что работает над совместным проектом с Джеймсом Кэмероном — режиссером «Титаника» и «Аватара». Сейчас певица в туре, продвигающем ее третий альбом «Hit Me Hard and Soft».
«Вы наверняка заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но могу сказать, что работаю над чем‑то очень, очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D, — сказала Айлиш. Так что воспринимайте это как хотите, но эти четыре концерта здесь, в Манчестере, мы с вами — часть проекта, который я создаю вместе с ним. Поэтому не обращайте внимания на камеры — и да, я, скорее всего, буду в этом же наряде четыре дня подряд».
Она намекнула, что Кэмерон присутствовал в зале: «Он где‑то здесь, среди вас». Детали сотрудничества пока остаются в тайне, но фанаты певицы предполагают, что ведется работа над концертным фильмом. Неясно также, будет ли участвовать в работе ее брат и постоянный соавтор Финнеас.
Билли Айлиш уже имеет опыт в кино: в 2021 году вышел документальный фильм «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», чья первоначальная версия длилась 27 часов. Ранее стало известно, что около 400 тыс. неиспользованных футболок для мерча с прошлых туров Билли Айлиш отправит на переработку. Из них будут созданы 280 тыс. новых изделий. Перед концертами Айлиш также показывает видеоролик, в котором объясняет, как она внедряет экологические инициативы в свою работу.