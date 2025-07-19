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Церетели поспорил с Лебедевым о необходимости сноса бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве

Фото: AKfounder

Внук знаменитого скульптора и президент Российской академии художеств Василий Церетели поспорил с дизайнером Артемием Лебедевым из‑за бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве.

«Это наша история. Это отличный образец московского модернизма. Я считаю, что это сооружение, даже если оно вызывает споры, должно остаться в столице как памятник эпохи», — передает его слова ТАСС. Церетели также добавил, что все градостроительные решения в советское время были тщательно продуманы и кинотеатру «Пушкинский» выделяли особую роль в архитектурном комплексе Москвы.

«Архитектор Юрий Шевердяев и его мастерская создали кинотеатр, который быстро стал главным в Москве. Я знаю, что там показывали премьеры „Я шагаю по Москве“, „12 стульев“ и других культовых фильмов. В этом здании вручали награду Федерико Феллини за его „Восемь с половиной“», — сказал Церетели.

Ранее Артемий Лебедев в своем телеграм-канале написал, что здание необходимо снести, а на его месте построить что‑то «достойное Москвы». «В Москве добровольно начал разваливаться кинотеатр Пушкинский. Он прожил славную жизнь и ему пора в мемуары», — добавил он.

Недавно в соцсетях появилось видео разрушения здания, которое сняли в начале июля. На камеру видеорегистратора попал момент, когда с козырька кинотеатра упал кирпич или кусок обшивки.

Здание бывшего кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади признано памятником архитектуры регионального значения. Его построили в 1957–1961 годах. В 1990-х часть постройки отдали под казино, а после кинотеатр переименовали в «Пушкинский». В 2017 году кинотеатр отреставрировали, там обосновался театр мюзикла, который работает и до сих пор. После этого постройку не ремонтировали.

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