Церетели поспорил с Лебедевым о необходимости сноса бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве

«Это наша история. Это отличный образец московского модернизма. Я считаю, что это сооружение, даже если оно вызывает споры, должно остаться в столице как памятник эпохи», — передает его слова ТАСС. Церетели также добавил, что все градостроительные решения в советское время были тщательно продуманы и кинотеатру «Пушкинский» выделяли особую роль в архитектурном комплексе Москвы.