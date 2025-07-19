Официальный представитель МИД Мария Захарова выпустит совместную песню с рэпером Птахой

На пресс-конференции во время VK Fest представитель МИД Мария Захарова объявила о коллаборация с репером Птаха. Об этом пишет издание MSK1.
«Я даже не могла себе это представить, потому что у меня вроде тексты с точки зрения музыкальной подачи традиционные, лиричные, а у него все-таки рэп, речитатив и своеобразная, очень индивидуальная манера», — сказала она. Птаха пока не комментировал это.
По словам Захаровой, инициатором коллаборации стал сам артист, который предложил сотрудничество полгода назад. Сейчас уже готова демо-версия композиции. «Полгода [прошло] как он позвонил, я ответила. И вот у нас получается что‑то — недели две назад уже было, ну, можно сказать, предварительное демо», — добавила дипломат.
Авторы «Брат 3» в прошлом году анонсировали байопик о группе Centr. Проект будет многосерийным и основанным на рассказах Гуфа, Слимуса и Птахи.