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Официальный представитель МИД Мария Захарова выпустит совместную песню с рэпером Птахой

Фото: Александр Авилов/ агентство "Москва"

На пресс-конференции во время VK Fest представитель МИД Мария Захарова объявила о коллаборация с репером Птаха. Об этом пишет издание MSK1.

«Я даже не могла себе это представить, потому что у меня вроде тексты с точки зрения музыкальной подачи традиционные, лиричные, а у него все-таки рэп, речитатив и своеобразная, очень индивидуальная манера», — сказала она. Птаха пока не комментировал это.

По словам Захаровой, инициатором коллаборации стал сам артист, который предложил сотрудничество полгода назад. Сейчас уже готова демо-версия композиции. «Полгода [прошло] как он позвонил, я ответила. И вот у нас получается что‑то — недели две назад уже было, ну, можно сказать, предварительное демо», — добавила дипломат.

Авторы «Брат 3» в прошлом году анонсировали байопик о группе Centr. Проект будет многосерийным и основанным на рассказах Гуфа, Слимуса и Птахи.

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