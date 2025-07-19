Официальный представитель МИД Мария Захарова выпустит совместную песню с рэпером Птахой

«Я даже не могла себе это представить, потому что у меня вроде тексты с точки зрения музыкальной подачи традиционные, лиричные, а у него все-таки рэп, речитатив и своеобразная, очень индивидуальная манера», — сказала она. Птаха пока не комментировал это.