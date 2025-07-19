К берегу Азовского моря приплыли сотни медуз

Прикосновение к щупальцам корнерота может вызвать ожог, похожий на ожог от крапивы. «Если аккуратно взять за верхнюю часть, они не обжигают, вот если коснуться щупалец, тогда будет ожог. Но купаться просто невозможно, только и делаешь, что руками отмахиваешь», — рассказали отдыхающие.