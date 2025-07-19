К берегу Азовского моря приплыли сотни медуз

В Азовском море происходит нашествие медуз-корнеротов, пишет «Живая Кубань».
Прикосновение к щупальцам корнерота может вызвать ожог, похожий на ожог от крапивы. «Если аккуратно взять за верхнюю часть, они не обжигают, вот если коснуться щупалец, тогда будет ожог. Но купаться просто невозможно, только и делаешь, что руками отмахиваешь», — рассказали отдыхающие.
По словам местных, причина нашествия в повышении солености воды из‑за теплой зимы и снижения притока пресной воды от рек. Условия стали идеальными для размножения медуз.
Корнероты активно питаются зоопланктоном, который является основной пищей для многих видов рыб, особенно молоди. Поглощая огромное количество планктона, медузы лишают рыбу кормовой базы.