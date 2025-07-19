В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле

Постановление об этом уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Принятый документ разъяснил термин «детская удерживающая система (устройство)» в ПДД. «Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — говорится в документе. Перевозка детей в автомобилях, согласно документу, разрешена только в автокреслах и бустерах.