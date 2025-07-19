В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает «РИА Новости».
Постановление об этом уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Принятый документ разъяснил термин «детская удерживающая система (устройство)» в ПДД. «Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — говорится в документе. Перевозка детей в автомобилях, согласно документу, разрешена только в автокреслах и бустерах.
В Минтрансе подчеркнули, что такие устройства, как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные кресла, будучи зачастую бесполезными, могут усугубить последствия для ребенка в случае аварии. Ведомство отметило, что их продают с сертификатами ДУУ. Как подчеркнули в Минтрансе, это может позволить избежать штрафов, когда инспектору ДПС предъявляют такие сертификаты.
В апреле стало известно, что Минтранс готовитпоправки в ПДД о запрете стоянки электросамокатов на тротуарах и велодорожках. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на просьбу думских депутатов ввести места парковки для самокатов и наказывать за нарушение правила.