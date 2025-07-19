Кети Пэрри зависла в воздухе на концерте из‑за поломки реквизита

На видео, опубликованном в соцсетях, Перри исполняла песню «Roar», поднявшись в воздух с помощью приспособления в виде бабочки. Артистка сидела на ней верхом, пока та внезапно не сломалась в воздухе, из‑за чего Кэти чуть не упала на зрителей. Конструкция внезапно наклонилась и певица поскользнулась на своем сиденье, прекратив петь на середине песни.