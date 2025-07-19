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Кети Пэрри зависла в воздухе на концерте из‑за поломки реквизита

фото @katyperry

У певицы Кэти Перри сломался реквизит на одном из выступлений во время ее тура «Lifetimes» в Сан-Франциско. Об это пишет People.

На видео, опубликованном в соцсетях, Перри исполняла песню «Roar», поднявшись в воздух с помощью приспособления в виде бабочки. Артистка сидела на ней верхом, пока та внезапно не сломалась в воздухе, из‑за чего Кэти чуть не упала на зрителей. Конструкция внезапно наклонилась и певица поскользнулась на своем сиденье, прекратив петь на середине песни.

Перри попыталась ухватиться за опору. Затем она подняла руку, показывая, что с ней все в порядке, и продолжила исполнять трек. Бабочка после этого инцидента опять стала двигаться.

Бейонсе недавно застряла в декоративном автомобиле над головами зрителей своего концерта в Хьюстоне. Машина пролетела над танцполом, а затем крепление дало сбой и конструкция резко накренилась набок. Пока певицу спускали на пол, она давала сотрудникам команды, а затем посмеялась над инцидентом.

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