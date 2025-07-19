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Количество покупок в российских магазинах одежды и обуви сократилось в 2025 году на 7%

Фото: Alyssa Strohmann/Unsplash

В первом полугодии 2025 года посещаемость магазинов одежды и обуви упала на 6−9% в годовом выражении. Количество покупок снизилось на 7%, а выручка профильных ретейлеров просела на 15−20%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли и данные аналитиков.

Посещаемость фэшн-магазинов в российских торговых центрах в январе–июне сократилась на 6% год к году, в Москве-на 9%. В июне спад оказался самым существенным: на 8% в России в целом и на 15% в Москве.

Эксперты отмечают, что россияне все чаще отказываются от покупок, стремясь сократить повседневные расходы. Кроме того, усиливается конкуренция между фэшн-сетями, в том числе за счет выхода новых брендов на российский рынок.

«Резкое расширение предложения после весны 2022 года привело к перегреву: количество открывшихся магазинов превышает число закрывшихся, хотя часть ушедших брендов осталась через параллельный импорт, агентов, мультибренды и маркетплейсы», — поясняет гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. На ситуацию влияют также погодные условия: летняя жара или сильные дожди делают коллекции неактуальными уже в момент поступления в продажи.

Сейчас ретейлеры вынуждены пересматривать как ассортимент, так и частоту обновления коллекций. В то же время усиливается давление со стороны интернет-маркетплейсов, где потребители чаще находят более доступные предложения. Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии рынок может продолжить падение, особенно если сохранятся климатические колебания и тенденция к потребительской экономии.

Недавно появились данные, что россияне стали проводить в торговых центрах в два раза меньше времени. Среднее время посещения ТЦ сократилось с 2,5―3 часов до 1―1,5 часа. По мнению экспертов, формат «день шоппинга в ТЦ» уходит в прошлое, а его сменяют быстрые и целевые визиты.

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