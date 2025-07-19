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Посетитель Центра Помпиду съел часть знаменитой банановой инсталляции за миллионы долларов

Фото: China News Service/Getty Images

Во французском музее Центр Помпиду посетитель откусил банан, приклеенный к стене скотчем. Это была работа итальянского художника Маурицио Каттелана под названием «Comedian», ранее проданная за 6,2 млн долларов.

Организаторы рассказали, что охрана оперативно вмешалась, и экспозиция была восстановлена всего за несколько минут. Представители музея подчеркнули, что замена банана предусмотрена в рамках инструкций автора, так как фрукт скоропортящийся.

Каттелан прокомментировал произошедшее с иронией: «Вместо того чтобы съесть банан вместе с кожурой и скотчем, посетитель просто съел фрукт». Работа «Comedian» прославилась в 2019 году после дебюта на Art Basel в Майами, где она была выставлена за 120 тыс. долларов.

Работа вызвала множество споров и ироничных отзывов — в частности, как символ безумия арт-рынка. Это не первый случай поедания инсталляции. Перформансист Дэвид Датуна сделал то же самое еще в 2019 году, объяснив поступок чувством голода. А в 2023 году криптоинвестор Джастин Сан, купивший «Comedian» за миллионы, демонстративно съел его на камеру.

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