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О прощальном концерте Оззи Осборна сделают фильм

Фото: ozzyosbourne

О прощальном концерте Оззи Осборна и легендарной группы Black Sabbath снимут фильм. Он выйдет в начале 2026 года.

100-минутная лента «Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow» расскажет о прощальном шоу, прошедшем в Бирмингеме. Фильм станет «любовным посланием Оззи и его культовому звучанию».

Шоу прошло 5 июля и стало настоящим событием: Оззи Осборн появился из‑под сцены на крылатом троне, исполнив свои хиты «I Don’t Know», «Mr. Crowley», «Mama, I’m Coming Home» и «Crazy Train». После его сольного выступления на сцену вышел оригинальный состав Black Sabbath.

Группа исполнила «War Pigs», «Iron Man», «N.I.B.» и завершила сет легендарной «Paranoid». Перед финальной песней Оззи обратился к публике: «Это последняя песня. Ваша поддержка позволила нам прожить невероятную жизнь. Спасибо вам от всего сердца».

В концерте приняли участие мировые рок-звезды: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, Korn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones и многие другие. Событие собрало 42 тыс. зрителей на стадионе и ещё около 3 млн по всему миру, которые смотрели платную онлайн-трансляцию.

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