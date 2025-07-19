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Премьеру «Человека-паука: За пределами Вселенной» перенесли на 5 июня 2027 года

Фото: Marvel Entertainment

Премьеру мультфильма «Человек-паук: За пределами Вселенной» вновь отложили. В этот раз до 25 июня 2027 года, сообщает Deadline.

Фильм уже переносили несколько раз. Изначально он должен был выйти ещё в марте 2024 года, но планы были нарушены из‑за забастовок в Голливуде летом 2023-го. Затем ожидалось, что картина выйдет 4 июня.

Первый фильм франшизы, «Человек-паук: Через вселенные», получил премию «Оскар» за лучший анимационный фильм. Вторая часть, «Паутина вселенных», продолжила успех, и вместе они собрали в прокате более 1,08 млрд долларов по всему миру.

По сюжету третьего фильма Майлз Моралес оказывается в параллельной реальности, где его альтер-эго стало злодеем по прозвищу Бродяга, а самого Человека-паука не существует вовсе. Нью-Йорк в этом мире погружен в хаос, и Гвен Стейси и другие союзники Майлза могут не успеть его спасти.

Режиссерами проекта стали Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон, сценарий написали Дэвид Каллам, Фил Лорд и Кристофер Миллер.

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