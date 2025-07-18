Николь Кидман показала первые кадры с Сандрой Буллок со съемок сиквела «Практической магии»

Австралийская актриса Николь Кидман показала короткий ролик с Сандрой Буллок, снятый на съемках сиквела фильма «Практическая магия». Он появился в инстаграме* кинозвезды.
На видео Кидман в образе своей героини Джиллиан Оуэнс обнимает свою экранную сестру — ведьму Салли Оуэнс, роль которой исполняет Буллок. Обе женщины одеты в платья ниже колена и находятся, судя по всему, на кладбище.
О том, что Кидман и Буллок снимутся в «Практической магии 2», стало известно всего неделю назад. СМИ утверждали, что релиз картины запланирован на 18 ноября 2026 года.
Вместе с Кидман и Буллок в ленте сыграют обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист и номинантка на премию «Оскар» Стокард Ченнинг. Они вновь предстанут в образах тети Джет и тети Фрэнни.
Джоуи Кинг исполнит роль дочери Салли, героини Баллок. В актерский состав также вошли Ли Пейс («Хоббит, «Основание»), Мейзи Уилльямс («Игра престолов»), Шоло Маридуэнья («Синий жук») и Солли МакЛеод («Мертвецам не больно»).
Подробности сюжета сиквела неизвестны. Режиссером проекта выступает Сусанна Бир, снявшая прежде «Птичий короб» и «Ночного администратора». Над сценарием работают Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами ленты станут продюсер первой части Дениз Ди Нови, Буллок и Кидман.
Фильм «Практическая магия» вышел в 1998 году. Он рассказал о двух сестрах, Салли и Джиллиан Оуэнс, которые выросли в семье ведьм. В их роду все мужчины, в которых влюбляются женщины из семьи, умирают. После трагической смерти мужа Салли обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их снова ждет череда неудач. После непреднамеренного убийства одного из любовников Джиллиан девушки используют магию и пытаются снять семейное проклятие.
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