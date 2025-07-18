Николь Кидман показала первые кадры с Сандрой Буллок со съемок сиквела «Практической магии»

На видео Кидман в образе своей героини Джиллиан Оуэнс обнимает свою экранную сестру — ведьму Салли Оуэнс, роль которой исполняет Буллок. Обе женщины одеты в платья ниже колена и находятся, судя по всему, на кладбище.