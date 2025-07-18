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«Очень странно для всех»: Софи Тернер рассказала, каково было играть любовников с Китом Харингтоном

Кадр: HBO

Английская актриса Софи Тернер рассказала о новом опыте работы с Китом Харингтоном, который вместе с ней снимался в сериале «Игра престолов». Своими впечатлениями она поделилась в интервью Vogue.

Тернер назвала сотрудничество с Харрингтоном «очень странным для всех». Дело в том, что в хоррор «Ужасающий» артисты исполнили роли возлюбленных, а в «Игре престолов» играли брата и сестру.

Судя по реакции Тернер, съемки в образах любовников для нее и Харрингтона были непростыми. Винить в этом Софи может только себя: она сама предложила коллегу на роль в новой картине.

«Они пытались подобрать кого‑то на эту роль, и я сказала: „Вы не можете обойтись без Кита“», — вспоминала актриса.

Тернер и Харингтон появятся в готическом фильме ужасов, который выпустит режиссер Наташа Кермани. Она сняла «Везучую» и «З/Л/О 85».

Действие ленты развернется а фоне войны Алой и Белой роз. В центре сюжета окажутся Энн (Тернер) и ее свекровь Морвен, которые ведут суровую одинокую жизнь на отшибе общества. Однажды в их доме появится мужчина (Харингтон) — это станет поворотным моментом в жизни Энн.

Тернер выступила одним из продюсеров картины. Съемки фильма завершились в 2024 году, они проходили в Корнуолле. В актерский состав проекта вошел еще один артист из «Игры престолов» — Лоуренс О’Фуарейн.

Продюсерами «Ужасающего» стали Люк Дэниелс , Патрик Малдун и Патрик Хиблер. В хорроре снялись Марсия Гей Харден и Джонатан Ховард. Когда лента выйдет на экраны, пока не объявлено.

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