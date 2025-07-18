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BTS выпустили первый концертный альбом

Кадр: bts.bighitofficial

Корейская группы BTS выпустила первый концертный альбом в своей истории. Пластинка называется «Permission to Dance On Stage», и в нее вошли 22 трека.

Все композиции были записаны во время гастрольного тура коллектива 2021–2022 годов. В альбом попали концертные версии таких хитов как «Dynamite», «Butter» и «Life Goes On».

Свежая пластинка стала первым крупным релизом BTS после того, как участники группы вернулись со службы в армии Южной Кореи. В июне службу завершил рэпер и автор песен Шуга.

Все семеро участников приостановили свои музыкальные карьеры в 2022 году, чтобы пройти военную службу. Старший участник группы Джин был демобилизован в июне 2024 года, Джей-Хоуп завершил службу в октябре. 10 июня 2025 года на «гражданку» прибыли участники группы Ви и RM.

Их встречали на стадионе в Чхунчхоне около 200 фанатов. Чимин и Чонгук вернулись 11 июня. Чимин поблагодарил пришедших поклонников и журналистов, сказав: «Прошло много времени: пандемия, армейская служба. Теперь, когда мы вернулись, мы будем усердно трудиться, чтобы показать вам то, что мы подготовили».

Теперь, когда все семеро участников группы вернулись из армии, фанаты ждут их творческого воссоединения. По данным источников The Korea Herald, возвращение коллектива на сцену намечено на март 2026 года. Это совпадает с предыдущими заявлениями генерального директора Hybe Ли Чжэ Сана. Ранее в этом году он сообщил акционерам, что группе потребуется «время для подготовки и творческой работы».

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