BTS выпустили первый концертный альбом

Их встречали на стадионе в Чхунчхоне около 200 фанатов. Чимин и Чонгук вернулись 11 июня. Чимин поблагодарил пришедших поклонников и журналистов, сказав: «Прошло много времени: пандемия, армейская служба. Теперь, когда мы вернулись, мы будем усердно трудиться, чтобы показать вам то, что мы подготовили».