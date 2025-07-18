Axios: в Astronomer отстранили Энди Байрона и Кристин Кабот после инцидента на концерте Coldplay

Кроме того, в компании опровергли предположения пользователей соцсетей о личности второй девушки, которая появилась на видео. Утверждали, что это еще одна сотрудница компании Алисса Стоддард. «Алиссы Стоддард не было на мероприятии, и на видео не было других сотрудников», — написали в заявлении компании. «Энди Байрон не делал никаких заявлений, все сообщения, утверждающие обратное, неверны», — добавили в комментарии.