Axios: в Astronomer отстранили Энди Байрона и Кристин Кабот после инцидента на концерте Coldplay

Генеральный директор IT-компании Astronomer Энди Байрон и HR-директор Кристин Кэбот были отстранены от работы на время расследования, утверждает источник Axios.
Организация опубликовала официальный комментарий в соцсети Х. «Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента нашего основания. От наших руководители ожидается, что они будут соответствовать стандартам поведения и ответсвенности. Совет директоров инициировал официальное расследование по этому вопросу, и в ближайшее время мы поделимся дополнительными подробностями», — говорится в сообщении.
Кроме того, в компании опровергли предположения пользователей соцсетей о личности второй девушки, которая появилась на видео. Утверждали, что это еще одна сотрудница компании Алисса Стоддард. «Алиссы Стоддард не было на мероприятии, и на видео не было других сотрудников», — написали в заявлении компании. «Энди Байрон не делал никаких заявлений, все сообщения, утверждающие обратное, неверны», — добавили в комментарии.
Во время концерта Coldplay в Бостоне фронтмен Крис Мартин случайно раскрыл измену главы ИТ-компании Astronomer Энди Байрона. Во время выступления на экране «камеры поцелуев» появились Байрон и руководитель HR-отдела компании Кристин Кабот в объятиях друг друга. После этого Байрон мгновенно отпрянул от Кабот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Мартин добавил: «Либо у них роман, либо они очень стеснительные».
Байрон занимает пост CEO Astronomer с июля 2023 года. Он женат на Меган Керриган Байрон, и у пары двое детей. Кабот работает директором по персоналу.