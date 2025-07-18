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Дженнифер Лав Хьюитт призналась, что не разговаривала с Сарой Мишель Геллар почти 30 лет

Кадр: Mandalay Entertainment

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт призналась в интервью Vulture, что не разговаривала со своей коллегой по по слэшеру «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Сарой Мишель Геллар, почти 30 лет.

Она прокомментировала слухи о давней вражде с Геллар. По словам Хьюитт, она «не знает, что это было и как все это началось». «С моей стороны, у нас все хорошо», — отметила артистка.

По ее мнению, «люди не хотят, чтобы все было просто». «Почему мы всегда должны быть друг против друга?» — спросила Хьюитт, подчеркнув, что последний раз видела Геллар после выхода их совместного фильма в 1997 году.

«Мы буквально не разговаривали с тех пор, как я видела ее в 18 лет, когда вышел первый фильм. Поэтому мне так смешно. Люди говорили: „Скажи что‑нибудь в ответ“. А я отвечала: „Что мне сказать? Я ее не видела“», — заявила Хьюитт.

Отношения Дженнифер Лав Хьюитт и Сары Мишель Геллар вновь привлекли внимание людей после того, как последняя отказалась отвечать на вопросы о коллеге на премьере нового фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Геллар публиковала в соцсетях многочисленные фотографии с мероприятия, но ни на одной из них она не появилась вместе с Хьюитт. Сара Мишель также не отметила Дженнифер в постах.

«Для всех, кто спрашивал: я так и не увидела Дженнифер Лав Хьюитт, которая так потрясающе сыграла в фильме. Я была дома с детьми, когда случилась большая дорожка», — пояснила Геллар позднее.

Она отметила, что Хьюитт не пришла на вечеринку после премьеры. «К сожалению, мне не удалось сфотографироваться с большинством актеров. Но это не меняет того, насколько они все потрясающие, на мой взгляд. Увы, некоторые вещи происходят только в реальной жизни, но не в интернете», — написала актриса.

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