Дженнифер Лав Хьюитт призналась, что не разговаривала с Сарой Мишель Геллар почти 30 лет

«Мы буквально не разговаривали с тех пор, как я видела ее в 18 лет, когда вышел первый фильм. Поэтому мне так смешно. Люди говорили: „Скажи что‑нибудь в ответ“. А я отвечала: „Что мне сказать? Я ее не видела“», — заявила Хьюитт.