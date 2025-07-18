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Леонардо ДиКаприо спродюсирует сериал «Капитан Планета» для Netflix

Кадр: DIC Entertainment

Продакшн-компания Appian Way, созданная актером Леонардо Ди Каприо, снимет сериал «Капитан Планета» для стримингового сервисе Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Созданием шоу займутся также Berlanti Productions Грега Берланти и Warner Bros. Television. Сценарий напишет Тара Эрнандес, работавшая над сериалом «Миссис Дэвис».

В основу проекта ляжет мультсериал о супергероях-экологах под названием «Команда спасателей Капитан Планета». Он выходил на телеканале TBS с 1990 года в течение шести сезонов.

Его героями были пять подростков, которые боролись с экологическими катастрофами при помощи супергероя Капитана Планеты. Производством сериала занимались компании DIC Enterprises (сезоны 1–3) и Hanna-Barbera Cartoons (сезоны 4–6).

Ранее сообщалось, что Appian Way планирует выпустить игровой фильм «Капитан Планета». Проект задумал еще в 2016 году Paramount Pictures, над ним работали в качестве сценаристов Гленн Пауэлл и Джоно Мэтт. Однако лента так и не увидела свет.

В конечном итоге права на «Капитана Планету» вернулись к Warner Bros. Discovery. Пауэлл больше не участвует в проекте, но Мэтт, по информации СМИ, выступит продюсером сериала. ДиКаприо, Дженнифер Дэвиссон, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман будут исполнительными продюсерами.

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