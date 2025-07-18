Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продали за 525 тыс. долларов

На аукционе продали кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». За него заплатили 525 тыс. долларов (около 41 млн рублей), пишет The Associated Press.
«Кнут — знаковый символ легендарного персонажа в истории кино, Индианы Джонса, и он стал ярким событием этого аукциона», — заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.
Фильм вышел в 1989 году. На премьере в Великобритании актер Харрисон Форд подарил кнут принцу Чарльзу, позже он был передан принцессе Диане. Она подарила кнут человеку, имя которого не разглашается. Новый покупатель так же неизвестен.
Санки Rosebud из фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса на этой неделе продали на торгах за 14,75 млн долларов (более 1 млрд рублей). Как пишет AP, на торги также выставили шапку Маколея Калкина из фильма «Один дома», револьвер Курта Рассела из фильма «Уайетт Эрп», бутафорские мечи из фильма «Убить Билла» и первый комплект романов о Гарри Поттере с автографами Джоан Роулинг. В 2024 году шляпу из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» продали за 630 тыс. долларов на аукционе в США.