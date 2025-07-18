Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продали за 525 тыс. долларов

Санки Rosebud из фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса на этой неделе продали на торгах за 14,75 млн долларов (более 1 млрд рублей). Как пишет AP, на торги также выставили шапку Маколея Калкина из фильма «Один дома», револьвер Курта Рассела из фильма «Уайетт Эрп», бутафорские мечи из фильма «Убить Билла» и первый комплект романов о Гарри Поттере с автографами Джоан Роулинг. В 2024 году шляпу из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» продали за 630 тыс. долларов на аукционе в США.