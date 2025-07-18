Российского рэпера Фейса* объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
По какой именно статье разыскивают Ивана Дремина* (это настоящее имя Фэйса), не уточняется. В правоохранительных органах отметили, что розыск может быть связан с возбуждением дела из‑за нарушения закона об иноагентах.
В карточки артиста указаны его особые приметы: татуировки на правой части лица и под глазами в виде надписей.
Фейса* включили в реестр иноагентов в 2022 году. В том же году рэпер уехал и России. Еще до признания иноагентом Фейс* заявлял, что его концерты срывают из‑за его гражданской позиции.
*Иван Дремин (рэпер Фейс) внесен Минюстом в реестр иноагентов.